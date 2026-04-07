Flick: Yamal tidak sengaja memicu krisis... dan kemarahannya merupakan pertanda baik

Mengenai kekuatan lawan, Flick berkomentar: "Atlético adalah tim yang sangat tangguh. Mereka memiliki mentalitas yang kuat, permainan yang padat, dan pemain-pemain hebat. Pada pertandingan terakhir, mereka mengistirahatkan beberapa pemain, tetapi pemain lain yang turun ke lapangan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Tidak mudah mencetak dua gol melawan Atlético karena situasinya selalu rumit. Akan ada banyak emosi dalam dua pertandingan ini. Kami akan berusaha meraih hasil bagus besok dengan menyadari bahwa kami harus bermain di sana. Saat kami mengalahkan Newcastle, kami pantas mendapatkannya dan ingin terus menuju target."

Ketika ditanya tentang cara menangani pemain yang terancam skorsing, pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Saya tidak menerima alasan apa pun. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah fokus pada apa yang ingin kami lakukan di lapangan. Saya tidak ingin fokus pada hal lain, melainkan pada apa yang ada di tangan kami. Mereka juga memiliki pemain yang terancam skorsing dan situasinya sama bagi kami."

Mengenai keinginan tim untuk meraih hasil besar sebelum leg kedua, Flick mengatakan: "Kami punya gaya permainan kami dan harus mempertahankannya. Kami harus menekan dan mencari ruang. Yang penting adalah tetap fokus sejak awal untuk dua pertandingan ini melawan Atletico. Semua orang ingin bermain di Liga Champions dan kami punya kesempatan untuk mencapai semifinal, dan itu adalah tujuan kami."