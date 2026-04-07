Flick: Yamal tidak sengaja memicu krisis... dan kemarahannya merupakan pertanda baik

Pelatih asal Jerman itu tidak mau menerima alasan apa pun dalam laga melawan Atlético

Hans Flick, pelatih Barcelona, menegaskan bahwa bintang mudanya, Lamine Yamal, tidak berusaha mencari sensasi melalui perilakunya, sambil menekankan dukungannya yang penuh kepada pemain berusia 18 tahun tersebut.

Flick mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Atlético Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions: "Laga melawan Atlético di Liga Champions berbeda dari laga lainnya, karena Liga Champions adalah kompetisi terbaik. Kami harus menghadapi lawan tangguh yang memiliki pemain-pemain hebat, namun kami ingin melaju ke babak berikutnya."

  • Hambatan Atlético

    Mengenai kekuatan lawan, Flick berkomentar: "Atlético adalah tim yang sangat tangguh. Mereka memiliki mentalitas yang kuat, permainan yang padat, dan pemain-pemain hebat. Pada pertandingan terakhir, mereka mengistirahatkan beberapa pemain, tetapi pemain lain yang turun ke lapangan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Tidak mudah mencetak dua gol melawan Atlético karena situasinya selalu rumit. Akan ada banyak emosi dalam dua pertandingan ini. Kami akan berusaha meraih hasil bagus besok dengan menyadari bahwa kami harus bermain di sana. Saat kami mengalahkan Newcastle, kami pantas mendapatkannya dan ingin terus menuju target."

    Ketika ditanya tentang cara menangani pemain yang terancam skorsing, pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Saya tidak menerima alasan apa pun. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah fokus pada apa yang ingin kami lakukan di lapangan. Saya tidak ingin fokus pada hal lain, melainkan pada apa yang ada di tangan kami. Mereka juga memiliki pemain yang terancam skorsing dan situasinya sama bagi kami."

    Mengenai keinginan tim untuk meraih hasil besar sebelum leg kedua, Flick mengatakan: "Kami punya gaya permainan kami dan harus mempertahankannya. Kami harus menekan dan mencari ruang. Yang penting adalah tetap fokus sejak awal untuk dua pertandingan ini melawan Atletico. Semua orang ingin bermain di Liga Champions dan kami punya kesempatan untuk mencapai semifinal, dan itu adalah tujuan kami."

  • Berkas yang ditunda

    Mengenai masa depan João Cancelo, Flick menjawab: "Saya tidak ingin membicarakan masa depan. Dia saat ini tampil luar biasa. Dia bermain di Meksiko dan Amerika Serikat selama jeda kompetisi dan harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali. Pada pertandingan terakhir, dia terlihat sangat kelelahan. Dia memiliki kualitas yang luar biasa dan sangat membantu kami saat ini."

    Mengenai aspek fisik, Flick mengatakan: "Saya harap hal itu tidak memengaruhi kami. Saat mengatur menit bermain, Anda tidak pernah tahu bagaimana dampaknya nanti. Kami tidak punya banyak pilihan karena di La Liga kami ingin menang dan meraih kemenangan-kemenangan itu. Di Liga Champions situasinya berbeda; semua orang ingin berada di level tertinggi dan ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan seberapa kuat kami."

    Mengenai kekhawatiran terhadap sayap-sayap Atletico Madrid, Flick menambahkan: "Kami telah berusaha mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan dan itu tidak mudah. Kita semua harus terlibat dalam pertahanan dan berada di posisi yang baik serta terorganisir. Penting bagi kita semua untuk terlibat dalam serangan dan pertahanan."

  • Titik balik

    Mengenai apakah ada waktu untuk menyiapkan kejutan bagi lawan, pelatih Barcelona mengatakan: "Tidak. Kemarin adalah hari pemulihan dan hari ini kami mengerjakan sesuatu yang spesial. Yang penting adalah kami menunjukkan di lapangan apa yang kami latih dan saya harap itu berhasil besok."

    Ketika ditanya apakah kemenangan 4-0 sebelumnya merupakan titik balik, pelatih asal Jerman itu menjawab: "Hal itu kadang-kadang terjadi. Setelah pertandingan itu dan pertandingan melawan Girona, kami melakukan segalanya dengan lebih baik. Kami memiliki tim yang muda dan duet bek tengah, Kubarsi dan Gerard, yang bermain setiap menit. Mereka luar biasa. Wajar jika dalam beberapa situasi mereka tidak mengambil pilihan terbaik, tapi mereka masih muda dan harus belajar. Mereka berkembang pesat dan sangat menyenangkan melihatnya."

  • Kemarahan Yamal

    Saat membandingkan Rashford dan Rafeina dalam hal tekanan pertahanan, Flick berkata: "Ini hal yang penting. Kami tahu dia hebat dalam mengolah bola, tapi pertahanan adalah bagian dari permainan. Dia tampil bagus dan bisa beradaptasi. Atlético bermain sangat baik di sayap."

    Mengenai pengaruh faktor psikologis pada pertandingan, Flick menjelaskan: "Situasinya berbeda karena kami bermain di Liga Champions dan kami semua ingin berada di level tertinggi. Penting bagi kami untuk bermain dengan gaya kami sendiri dan semua orang ikut terlibat. Penting bagi lini serang untuk membantu kami. Saya merasa ikatan antara suporter dan pemain luar biasa, dan kami membutuhkannya besok."

    Flick menyimpulkan: "Saya sudah mengatakan itu pada hari Sabtu. Yamal telah berusaha sekuat tenaga di sayap, Cancelo melakukan duel satu lawan satu, sementara Leva mencetak gol dengan dadanya. Yang harus kita pahami adalah Lamin berusia 18 tahun dan dia pemain yang luar biasa. Saat Anda menonton pertandingan itu lagi, Anda akan melihat dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia baru berusia 18 tahun. Dia melewati 5 pemain dan hampir mencetak gol. Dia keluar dengan kecewa dan dia adalah pemain yang emosional, dan itu hal yang baik. Saya akan selalu mendukungnya. Kita harus berhati-hati, karena tidak semua yang dilakukannya hanya untuk mencari sensasi. Dia pemain hebat, dan kita harus menyadari bahwa usianya baru 18 tahun. Saya sudah bilang padanya bahwa dia bisa melakukannya dan saya akan selalu melindunginya. Dia pemain hebat dan mungkin akan menjadi yang terbaik di masa depan."

