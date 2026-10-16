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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick mewaspadai bintang Maroko, mengabaikan laga Paris dan El Clasico

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
H. Flick
Gavi
D. Olmo
A. Balde
F. Lopez
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Spanyol

Bukan Raphinha atau Yamal: Flick tentukan "jantung" Barcelona

Hansi Flick, pelatih Barcelona, berbicara tentang kualitas pemain Maroko Abde Ezzalzouli, bintang Real Betis, menjelang pertemuan kedua tim besok Sabtu pada pekan kesembilan LaLiga.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana pelatih asal Jerman itu mengatakan, "Ezzalzouli adalah pemain hebat. Saya benar-benar terkesan dengan cara dia bermain, dan dengan kepercayaan diri yang dia tunjukkan dalam duel satu lawan satu dengan para pemain lawan. Dia mencetak gol yang luar biasa."

Dia melanjutkan, "Tetapi pada saat yang sama, saya tidak ingin banyak berbicara tentang pemain klub lain. Namun yang bisa saya katakan adalah bahwa Ezzalzouli menampilkan level yang luar biasa."

Dia menambahkan, "Laga di Paris dan El Clasico? Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Real Betis. Saya tidak memikirkan hal lain selain menampilkan level terbaik kami besok."

Dia menjelaskan, "Kami telah melakukan pekerjaan yang hebat melawan Galatasaray. Kami bertahan dengan sangat baik, dan kami menerapkan gaya menyerang kami. Rodri, Pedri, dan Fermin melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Kami harus selalu mempertahankan level ini."

Flick mengingatkan soal bahaya Real Betis dengan mengatakan, "Lawan memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang besar, setelah menang di semua pertandingan mereka di kandang sendiri. Mereka juga meraih hasil bagus di Liga Champions, dan mereka memiliki pemain-pemain hebat dalam duel satu lawan satu, karena itu kami harus bertahan dengan baik."

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    Javi merasa sedikit sedih, sementara situasi Balde "sulit"

    Dia melanjutkan, "Fermin Lopez di posisi penyerang murni? Ya, dia bisa bermain di posisi itu, dan dia juga membantu kami dengan bergerak dari lini belakang ke depan, seperti yang terjadi saat dia mencetak gol ke gawang Galatasaray."

    Dia menuturkan, "Kami harus menemukan solusi, dan itulah yang sedang kami kerjakan. Olmo adalah pemain dan pribadi yang luar biasa. Bagi saya, dia memadukan keterampilan, sepak bola, dan kepribadian. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat darinya di dalam maupun di luar lapangan. Dia selalu memberikan segala yang dia miliki, dan dia juga banyak berkembang dari sisi fisik dalam beberapa bulan terakhir."

    Dia menyatakan, "Olmo menampilkan level kelas atas dan memberi kami banyak nilai tambah. Sangat menyenangkan memiliki pemain seperti dia, termasuk di posisi penyerang murni."

    Dia menambahkan, "Gavi? Dia tidak dipanggil timnas Spanyol dan merasa sedikit sedih, tetapi dia pemain profesional dan ingin menjadi lebih baik. Dia tetap di sini dan berlatih dengan baik, dia menampilkan level yang luar biasa dari segi kekuatan dan konsentrasi. Dia adalah jantung tim ini, dan dia memberikan segala yang dia miliki untuk klub ini, serta kami membutuhkannya."

    Dia menutup, "Saya tahu situasi Balde tidak mudah, tetapi dia berlatih dengan baik. Di posisi itu kami memiliki dua pemain yang menampilkan level menakjubkan, yaitu Espart dan Cancelo. Itu semua yang bisa saya katakan."

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