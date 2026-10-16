Hansi Flick, pelatih Barcelona, berbicara tentang kualitas pemain Maroko Abde Ezzalzouli, bintang Real Betis, menjelang pertemuan kedua tim besok Sabtu pada pekan kesembilan LaLiga.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana pelatih asal Jerman itu mengatakan, "Ezzalzouli adalah pemain hebat. Saya benar-benar terkesan dengan cara dia bermain, dan dengan kepercayaan diri yang dia tunjukkan dalam duel satu lawan satu dengan para pemain lawan. Dia mencetak gol yang luar biasa."

Dia melanjutkan, "Tetapi pada saat yang sama, saya tidak ingin banyak berbicara tentang pemain klub lain. Namun yang bisa saya katakan adalah bahwa Ezzalzouli menampilkan level yang luar biasa."

Dia menambahkan, "Laga di Paris dan El Clasico? Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Real Betis. Saya tidak memikirkan hal lain selain menampilkan level terbaik kami besok."

Dia menjelaskan, "Kami telah melakukan pekerjaan yang hebat melawan Galatasaray. Kami bertahan dengan sangat baik, dan kami menerapkan gaya menyerang kami. Rodri, Pedri, dan Fermin melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Kami harus selalu mempertahankan level ini."

Flick mengingatkan soal bahaya Real Betis dengan mengatakan, "Lawan memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang besar, setelah menang di semua pertandingan mereka di kandang sendiri. Mereka juga meraih hasil bagus di Liga Champions, dan mereka memiliki pemain-pemain hebat dalam duel satu lawan satu, karena itu kami harus bertahan dengan baik."