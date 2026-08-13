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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

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Flick menanti kedatangan Rodri untuk mengatasi masalah Barcelona

LaLiga
Rodri
H. Flick
Barcelona
Spanyol

Skuad Barcelona mengalami perubahan yang jelas dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kehadiran para pemain muda yang semakin bertambah di tim utama.

Dengan kepergian Ronald Araujo dan Robert Lewandowski musim panas ini, ruang ganti Barcelona kehilangan kehadiran sosok-sosok berpengalaman dan pemain yang memiliki bobot serta pengaruh besar di dalam grup.

Tanpa duet tersebut, pelatih Hansi Flick sedikit banyak kehilangan sosok-sosok yang mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan dan menegakkan rasa hormat di dalam ruang ganti. 

Dalam konteks ini, surat kabar Sport menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu meminta klub untuk merekrut pemain yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang diperlukan guna menutupi sisi tersebut.

Hal itu menjadi salah satu alasan utama yang mendorong Flick untuk memberikan persetujuannya atas transfer Rodri.

Flick menghargai apa yang bisa diberikan sang bintang Rodri dari sisi teknik dan kualitas, tetapi yang lebih penting baginya adalah pengalaman dan kepemimpinan.

Dengan ruang ganti yang didominasi oleh para pemain muda, Flick menilai bahwa tim membutuhkan seorang pemain yang mampu membuat perbedaan di momen-momen tersulit dan terpenting, terutama di Liga Champions Eropa dan selama fase penentuan musim.

  • RaphinhaGetty Images

    Tiga pemimpin tim

    Rodri bisa membuat perbedaan dalam aspek ini, dan sebagian mengisi kekosongan yang menjadi kekhawatiran Flick.

    Perlu ditegaskan bahwa kiper Szczesny adalah satu-satunya pemain dalam skuad saat ini yang usianya melebihi 30 tahun. 

    Meski Szczesny memiliki semangat positif dan membantu para pemain muda, ia tidak memiliki karakter pemimpin yang memaksakan rasa hormat di dalam ruang ganti, sebagaimana yang dilakukan Araujo dan Lewandowski.

    Satu-satunya pemain lain yang mungkin bergabung dengan daftar mereka yang berusia di atas tiga puluh tahun adalah Joao Cancelo, jika kepulangannya ke Barcelona benar-benar terwujud.

    Dengan kepergian Ronald Araujo dan Ter Stegen, di samping cedera jangka panjang yang dialami Frenkie de Jong, ban kapten di Barcelona akan mengalami perubahan.

    Diperkirakan Raphinha akan menjadi kapten pertama dan Pedri kapten kedua, sementara di belakang mereka, Gavi dan Eric Garcia bisa bergabung dengan daftar kapten tim.

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