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Torino players celebrating Fiorentina Torino Serie AGetty

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Fiorentina vs Torino, di mana menontonnya di TV dan streaming: saluran, jadwal, susunan pemain

Serie A
Fiorentina vs Torino
Torino
Fiorentina

Masih sama-sama terpaku di nol poin di klasemen, Fiorentina asuhan Fabio Grosso dan Torino asuhan Ignazio Abate saling berhadapan pada giornata ketiga Serie A.

Sabtu pukul 15.00 secara eksklusif live di DAZN untuk pekan ketiga liga mempertemukan dua tim yang di liga masih sama-sama terpaku di nol poin klasemen, Fiorentina asuhan Fabio Grosso dan Torino asuhan Ignazio Abate.

Kedua tim sama-sama banyak bergerak di bursa transfer, tetapi sejauh ini belum berhasil menemukan hasil di lapangan. Tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan di Coppa Italia melawan Monza bagi Torino yang bertumpu pada Simeone, yang masih puasa gol musim ini. Penyerang Argentina itu akan didukung Vlasic dan Adams.

Ratu bursa transfer, Fiorentina, meski sedang merayakan ulang tahun ke-100, berada dalam situasi penuh ketegangan. Ekspektasi begitu tinggi dan awal musim dengan 7 gol kebobolan dan 0 gol dicetak antara laga melawan Roma dan Frosinone ini membuat para suporter Viola khawatir. Torino datang ke Franchi dan Grosso akan mencoba membalikkan keadaan serta segera menyelamatkan posisinya. Goncalves, rekrutan baru, berpeluang tampil sebagai starter.


  • Fiorentina vs Torino: saluran TV dan streaming langsung

    Pertandingan: Fiorentina-Torino

    Tanggal: Sabtu, 5 September 2026

    Waktu: 15.00

    Saluran TV: DAZN

    Streaming: DAZN

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  • Perkiraan Susunan Pemain Fiorentina vs Torino

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Goncalves; Pellegrino. Pelatih: Grosso

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic, Adams; Simeone. Pelatih: Abate

  • DI MANA MENONTON FIORENTINA-TORINO DI TV

    Laga Serie A antara Fiorentina dan Torino akan disiarkan secara langsung di TV oleh DAZN melalui aplikasi untuk smart TV yang kompatibel atau dengan menggunakan konsol game (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV

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  • DI MANA MENONTON FIORENTINA-TORINO SECARA STREAMING

    Fiorentina-Torino juga akan tersedia secara streaming langsung di perangkat seperti smartphone, tablet, pc, dan komputer desktop melalui DAZN, dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs resmi platform tersebut.

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