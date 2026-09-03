Sabtu pukul 15.00 secara eksklusif live di DAZN untuk pekan ketiga liga mempertemukan dua tim yang di liga masih sama-sama terpaku di nol poin klasemen, Fiorentina asuhan Fabio Grosso dan Torino asuhan Ignazio Abate.

Kedua tim sama-sama banyak bergerak di bursa transfer, tetapi sejauh ini belum berhasil menemukan hasil di lapangan. Tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan di Coppa Italia melawan Monza bagi Torino yang bertumpu pada Simeone, yang masih puasa gol musim ini. Penyerang Argentina itu akan didukung Vlasic dan Adams.

Ratu bursa transfer, Fiorentina, meski sedang merayakan ulang tahun ke-100, berada dalam situasi penuh ketegangan. Ekspektasi begitu tinggi dan awal musim dengan 7 gol kebobolan dan 0 gol dicetak antara laga melawan Roma dan Frosinone ini membuat para suporter Viola khawatir. Torino datang ke Franchi dan Grosso akan mencoba membalikkan keadaan serta segera menyelamatkan posisinya. Goncalves, rekrutan baru, berpeluang tampil sebagai starter.



