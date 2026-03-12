CHRISTENSEN 6: Tangguh dalam keluar dan lincah dengan kakinya. Kembalinya yang bagus ke lapangan bagi pemain Denmark ini. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Brunes.

FORTINI 5: tidak terlihat di babak pertama. Bermain dengan takut dan kehilangan Makuch saat gol Brunes. Kesalahan pertahanan bersama rekan setimnya yang lahir pada tahun 2005.

(Dari menit 68, DODO 6,5: waspada, akurat, membantu di fase pertahanan. Mendapatkan penalti yang menentukan)

RANIERI 7: kembali menjadi kapten setelah berbulan-bulan. Sebuah tanda simbolis, tetapi bernilai seperti kelahiran kembali bagi seorang pemain yang telah melalui masa-masa sulit. Untuk apa yang ditunjukkannya di lapangan, ban kapten pun menjadi tidak diperlukan. Fiorentina harus mencontohnya.

COMUZZO 5: mencoba mengatur permainan, tetapi lupa bahwa tugasnya adalah bertahan. Dia bertukar posisi dengan Brunes untuk Haaland, tetapi itu adalah sepupunya. Dia ketakutan dan membiarkannya mencetak gol. Tidak ada akhir dari periode negatif bek muda ini.

GOSENS 6: hampir mencetak gol indah dengan tumit, bola membentur mistar gawang. Kilasan Gosens yang sesungguhnya dalam malam Eropa yang suram di Franchi.

(Dari menit 58 HARRISON 5,5: kelelahan setelah bulan terakhir yang intens di Viola, masuk dan tampak sudah lelah. Menjelang Senin, sebaiknya dipikirkan alternatif lain. Dan dengan ini Parisi...)

FABBIAN 5,5: semakin lama semakin sulit untuk memahami kegunaannya dalam permainan Vanoli. 15 juta dan banyak keraguan tentang mantan pemain Bologna ini.

MANDRAGORA 6: tidak terlalu memaksakan diri: Senin ada pertandingan melawan Cremona dan dia juga dibutuhkan. Dia hanya melakukan hal-hal yang paling sederhana tanpa pernah mengambil risiko. Dia yang memberikan assist untuk gol Ndour.

(Dari menit 82, FAGIOLI SV)

NDOUR 7,5: sebuah lintasan yang menghidupkan kembali Franchi yang suram. Bola yang masuk ke sudut gawang: kualitas yang luar biasa untuk seorang pemain yang mencoba menyalakan cahaya di Fiorentina yang redup.

PARISI 7: pemain terbaik Fiorentina dalam beberapa bulan terakhir. Fabregas tidak pernah seakurat ini seperti saat melawan mantan pemain Empoli: saat ini, ia akan menjadi pemain inti bahkan di Como. Tak terkejar.

PICCOLI 5,5: pertandingan biasa dari Piccoli. Banyak perjuangan, tetapi tidak banyak yang lain. Dia tidak pernah bisa menguasai bola saat dibutuhkan. Pada saat-saat seperti inilah kita merasakan kehilangan Moise Kean. Dia tidak melewatkan peluang yang terbuang, seperti biasanya. Diganti di akhir pertandingan, Franchi bergemuruh.

(Dari 82' BRASCHI SV)

FAZZINI 5: bahkan jam yang rusak pun menunjukkan waktu yang tepat dua kali sehari. Dalam kasus Fazzini, dua kali pun terlalu banyak. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, dengarkanlah.

(Dari menit ke-58 GUDMUNDSSON 6,5: penalti menyelamatkannya dari kegagalan yang pasti. Semoga ini menjadi titik awal, jika tidak, akan ada masalah serius di Cremona)

VANOLI 6: "Sekarang kita seperti ini," kata Vanoli dalam konferensi pers kemarin. Dan dengan pertandingan penting seperti yang akan digelar Senin di Zini, kemenangan comeback ini lebih dari cukup.