Protes Fiorentina terhadap gol pertama Como dalam laga sore ini di Stadion Franchi, pada pekan ketujuh Serie A. Kronologinya: Liberali membobol gawang De Gea lewat tembakan melengkung kaki kiri yang indah, tetapi Fiorentina melayangkan protes keras atas pelanggaran Milla terhadap Gonçalves sesaat sebelumnya, saat serangan bermula.
Getty Images Sport
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Fiorentina vs Como, Marelli: "Saya tidak mengerti bagaimana gol ini bisa disahkan. Itu jelas pelanggaran."
Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran dan mengapa gol ini disahkan. Kempf (sebenarnya Milla, catatan redaksi) tidak melakukan apa pun untuk menghindari kontak. Bahkan, ia jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit dalam cengkeramannya. Itu jelas pelanggaran."
Wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Paterna bertugas sebagai VAR.
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