Fiorentina vs Como, Marelli: "Saya tidak mengerti bagaimana gol ini bisa disahkan. Itu jelas pelanggaran."

Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran dan mengapa gol ini disahkan. Kempf (sebenarnya Milla, catatan redaksi) tidak melakukan apa pun untuk menghindari kontak. Bahkan, ia jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit dalam cengkeramannya. Itu jelas pelanggaran."





Wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Paterna bertugas sebagai VAR.



