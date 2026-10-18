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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina vs Como, Marelli: "Saya tidak mengerti bagaimana gol ini bisa disahkan. Itu jelas pelanggaran."

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Keputusan wasit yang kontroversial terkait gol pertama tim tamu

Protes Fiorentina terhadap gol pertama Como dalam laga sore ini di Stadion Franchi, pada pekan ketujuh Serie A. Kronologinya: Liberali membobol gawang De Gea lewat tembakan melengkung kaki kiri yang indah, tetapi Fiorentina melayangkan protes keras atas pelanggaran Milla terhadap Gonçalves sesaat sebelumnya, saat serangan bermula.


  • Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran dan mengapa gol ini disahkan. Kempf (sebenarnya Milla, catatan redaksi) tidak melakukan apa pun untuk menghindari kontak. Bahkan, ia jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit dalam cengkeramannya. Itu jelas pelanggaran."


    Wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Paterna bertugas sebagai VAR.


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