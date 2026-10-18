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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina vs Como LIVE: gol dan momen penting, susunan pemain

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Ikuti langsung pertandingan di Stadion Franchi dalam pekan ketujuh Serie A.

Pada pekan ketujuh Serie A, Fiorentina asuhan Paolo Vanoli menjamu Como asuhan Cesc Fabregas di Franchi. Kedua tim terpaut tujuh poin di klasemen, dengan Como mengoleksi 11 poin dan Fiorentina baru meraih 4 poin. Mantan pemain Fiorentina, Kean, absen karena cedera. Como menjalani pertandingan ini di antara dua laga Liga Champions (pekan ini mereka kalah dari Feyenoord, sementara pekan depan mereka akan menjamu Manchester United). Situasi itu membuat pelatih asal Spanyol tersebut harus melakukan rotasi pemain secara terukur, dengan Liberali dan Caqueret kemungkinan tampil sebagai starter. Pertandingan di Firenze dimulai pukul 15.00, dipimpin wasit Di Bello dengan Pezzuto bertugas sebagai wasit VAR.


FIORENTINA-COMO

PENCETAK GOL:




  • Gol dan cuplikan penting

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  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie, Pellegrino. Pelatih: Vanoli.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Liberali; Douvikas. Pelatih: Fàbregas.


    WASIT: Di Bello

    KARTU KUNING:

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