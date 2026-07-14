Masa depan Robin Gosens ada di Jerman. Transfer pemain sayap asal Jerman ini ke Schalke 04, tim yang baru saja promosi ke Bundesliga, telah rampung. Mantan pemain sayap Atalanta ini meninggalkan Fiorentina untuk bergabung dengan Schalke melalui skema pinjaman dengan kewajiban pembelian. Klub Jerman tersebut akan membayar total 2,5 juta euro untuk mendapatkan pemain kelahiran 1994 itu secara permanen.
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Fiorentina: Robin Gosens dipinjamkan ke Schalke dengan klausul pembelian wajib
GOSENS, PENGgemar SCHALKE
Fiorentina memutuskan untuk melepas Gosens juga untuk mengurangi beban gajinya yang tinggi, yaitu 3,7 juta euro bruto. Gosens, yang memilih untuk mengurangi gajinya agar bisa bermain di Veltins Arena, menandatangani kontrak dengan Schalke, klub yang ia dukung. Pada tahun 2022, ia menyatakan: “Mungkin dalam empat tahun ke depan mereka sudah pulih dan kembali memainkan peran penting di Bundesliga, sesuatu yang sangat saya harapkan dari lubuk hati. Dan mungkin saat itulah waktu yang tepat untuk mengakhiri karier saya di sana.” Bersama Fiorentina, ia telah tampil dalam 77 pertandingan dengan mencetak 12 gol dan 13 assist.
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