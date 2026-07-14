Fiorentina: Robin Gosens dipinjamkan ke Schalke dengan klausul pembelian wajib

Fiorentina memutuskan untuk melepas Gosens juga untuk mengurangi beban gajinya yang tinggi, yaitu 3,7 juta euro bruto. Gosens, yang memilih untuk mengurangi gajinya agar bisa bermain di Veltins Arena, menandatangani kontrak dengan Schalke, klub yang ia dukung. Pada tahun 2022, ia menyatakan: “Mungkin dalam empat tahun ke depan mereka sudah pulih dan kembali memainkan peran penting di Bundesliga, sesuatu yang sangat saya harapkan dari lubuk hati. Dan mungkin saat itulah waktu yang tepat untuk mengakhiri karier saya di sana.” Bersama Fiorentina, ia telah tampil dalam 77 pertandingan dengan mencetak 12 gol dan 13 assist.