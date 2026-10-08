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ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina resmi memperpanjang kontrak Ranieri hingga 2030

L. Ranieri
Fiorentina
Transfers
Serie A

Sang bek memperpanjang petualangannya bersama Fiorentina

Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Fiorentina: "ACF Fiorentina mengumumkan telah meresmikan kesepakatan dengan pemain Luca Ranieri untuk perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2029, dengan opsi perpanjangan hingga 30 Juni 2030.


Ranieri tumbuh di akademi muda Fiorentina dan, dengan seragam ungu, ia telah mencatatkan 164 penampilan di Serie A, Coppa Italia, Piala Super Italia, dan Conference League dengan mencetak 12 gol serta, secara paralel, membela semua kelompok usia tim nasional Italia hingga tim nasional senior".

  • Sejauh ini Luca Ranieri telah mencatatkan 164 penampilan dan 12 gol bersama Fiorentina sejak 2022 hingga sekarang. Dalam kariernya, bek kelahiran 1999 itu juga pernah bermain untuk Foggia, Ascoli, SPAL, dan Salernitana. Ia juga mencatat satu penampilan bersama tim nasional Italia, pada 2025.

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