Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Fiorentina: "ACF Fiorentina mengumumkan telah meresmikan kesepakatan dengan pemain Luca Ranieri untuk perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2029, dengan opsi perpanjangan hingga 30 Juni 2030.





Ranieri tumbuh di akademi muda Fiorentina dan, dengan seragam ungu, ia telah mencatatkan 164 penampilan di Serie A, Coppa Italia, Piala Super Italia, dan Conference League dengan mencetak 12 gol serta, secara paralel, membela semua kelompok usia tim nasional Italia hingga tim nasional senior".