Seperti tertulis dalam pernyataan resmi Fiorentina: "ACF Fiorentina mengumumkan bahwa pada pagi hari ini, pemain Marin Pongracic telah menjalani pemeriksaan klinis dan penunjang menyusul cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga antara Inter dan Fiorentina".
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Fiorentina, Pongracic mengalami cedera: laporan medis
Pernyataan itu berlanjut: "Pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan adanya lesi miofasial pada kepala panjang otot biseps femoris di paha kanan. Pemain tersebut telah memulai program terapi dan rehabilitasi yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi kembali dalam beberapa pekan mendatang".
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami