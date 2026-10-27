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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Pongracic mengalami cedera: laporan medis

M. Pongracic
Fiorentina
Serie A

Pemeriksaan menyusul cedera yang dialami saat pertandingan liga melawan Inter

Seperti tertulis dalam pernyataan resmi Fiorentina: "ACF Fiorentina mengumumkan bahwa pada pagi hari ini, pemain Marin Pongracic telah menjalani pemeriksaan klinis dan penunjang menyusul cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga antara Inter dan Fiorentina".

  • Pernyataan itu berlanjut: "Pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan adanya lesi miofasial pada kepala panjang otot biseps femoris di paha kanan. Pemain tersebut telah memulai program terapi dan rehabilitasi yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi kembali dalam beberapa pekan mendatang".


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