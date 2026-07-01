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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Gianluca Minchiotti

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Fiorentina, pernyataan resmi Viery: "Saya telah mengamati Sergio Ramos, saya menyukai Maldini dan Van Dijk"

Fiorentina
Transfers
Viery

Fiorentina mengumumkan secara resmi pemain barunya: pernyataan pertama dari bek asal Brasil tersebut

Sebagaimana dilansir dari situs resmi Fiorentina, klub tersebut telah menyelesaikan transfer bek Viery dari Grêmio. Berikut adalah pernyataan pertama sang pemain, yang bergabung dengan Fiorentina dengan nilai transfer 15 juta euro.


Kamu adalah rekrutan pertama musim ini, bagaimana perasaanmu saat mengenakan seragam ini?

“Bagi saya, menjadi rekrutan pertama musim ini sangat mengesankan. Saya adalah pemain yang telah bekerja keras di Porto Alegre. Saya telah memberikan segalanya untuk Grêmio dan kini saya menikmati momen istimewa ini. Hari ini, saya merasa terhormat bisa mengenakan seragam Fiorentina.”


Apakah ini pertama kalinya kamu jauh dari rumah? Apa yang paling akan kamu rindukan dari Brasil dan pengalamanmu di Grêmio?

“Sebenarnya, saya sudah mulai bermain jauh dari rumah sejak sangat muda. Saat berusia 10 tahun, saya pindah sendirian ke selatan Brasil. Namun, ini adalah kali pertama saya di Eropa. Apa yang paling akan saya rindukan? Tentunya teman-teman saya dan makanan Brasil.”



  • Agar para penggemar barumu bisa lebih memahami seperti apa dirimu sebagai seorang bek, adakah pemain tertentu yang menjadi panutanmu dan menginspirasimu?

    “Ada beberapa. Saya telah mempelajari cara Sergio Ramos bermain di lapangan, saya menyukai video-video Maldini, dan saat ini saya mengagumi gaya permainan Virgil Van Dijk. Ada juga pemain lain yang saya perhatikan, berusaha mengambil sesuatu dari masing-masing mereka untuk meningkatkan kualitas permainan saya.”


    Apa saja karakteristik utama Anda yang menurut Anda paling dapat membantu Fiorentina musim ini?

    “Saya rasa saya adalah seorang bek dengan stamina fisik yang sangat baik, saya banyak memanfaatkan kekuatan saya dan saya suka ikut serta dalam fase-fase pembangunan serangan.”


    Sebagai penutup, dua kata tentang Piala Dunia. Apakah kamu sempat menonton pertandingan antara Brasil dan Jepang? Menurutmu, sejauh mana tim nasionalmu bisa melaju?

    “Saya pikir Brasil pasti bisa mencapai final. Saya tidak bisa menonton pertandingannya karena sedang dalam penerbangan menuju sini; tapi (katanya sambil tersenyum dan dengan bangga, red.) kami akan berhasil mencapai final.”


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