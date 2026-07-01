Fiorentina, pernyataan resmi Viery: "Saya telah mengamati Sergio Ramos, saya menyukai Maldini dan Van Dijk"

Sebagaimana dilansir dari situs resmi Fiorentina, klub tersebut telah menyelesaikan transfer bek Viery dari Grêmio. Berikut adalah pernyataan pertama sang pemain, yang bergabung dengan Fiorentina dengan nilai transfer 15 juta euro.





Kamu adalah rekrutan pertama musim ini, bagaimana perasaanmu saat mengenakan seragam ini?

“Bagi saya, menjadi rekrutan pertama musim ini sangat mengesankan. Saya adalah pemain yang telah bekerja keras di Porto Alegre. Saya telah memberikan segalanya untuk Grêmio dan kini saya menikmati momen istimewa ini. Hari ini, saya merasa terhormat bisa mengenakan seragam Fiorentina.”





Apakah ini pertama kalinya kamu jauh dari rumah? Apa yang paling akan kamu rindukan dari Brasil dan pengalamanmu di Grêmio?

“Sebenarnya, saya sudah mulai bermain jauh dari rumah sejak sangat muda. Saat berusia 10 tahun, saya pindah sendirian ke selatan Brasil. Namun, ini adalah kali pertama saya di Eropa. Apa yang paling akan saya rindukan? Tentunya teman-teman saya dan makanan Brasil.”







