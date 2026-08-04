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Fiorentina, Mastantuono selangkah lagi: panggilan dengan Grosso jadi penentu, nominal dan detail

Fiorentina

Franco Mastantuono adalah salah satu talenta terbaik di Amerika Selatan. Lahir pada 2007, gelandang serang yang terinspirasi oleh Leo Messi, pada Juni lalu Real Madrid membayar 45 juta ke kas River Plate untuk membawanya ke Spanyol.

Fabio Paratici sedang merevolusi Fiorentina di bursa transfer dengan serangkaian perekrutan yang sangat menarik: para bek Dragusin dari Tottenham dan Valdepenas dari Real Madrid, gelandang Prancis Atta dari Udinese, para pemain sayap Alex Jimenez (eks Milan) dari Bournemouth dan Joao Mario dari Juventus. Berikutnya, jika tidak ada komplikasi, benar-benar akan menjadi transfer bintang lima bagi klub ungu tersebut: talenta Argentina Franco Mastantuono.

  • Napoli sempat mencoba, Grosso jadi penentu

    Fiorentina sudah memantau berkas Mastantuono selama sebulan sekarang, tetapi dalam beberapa jam terakhir sempat khawatir dia akan direbut Napoli: Grosso menelepon langsung pemain kelahiran 2007 itu dan menjelaskan kepadanya bahwa baginya Fiorentina telah menyiapkan peran sentral dalam proyek baru. Dan bahwa dalam cara bermainnya, kualitas pemain Argentina itu akan benar-benar fungsional. Kini Fiorentina berada di posisi terdepan dan semakin dekat ke garis akhir: hubungan dengan Real Madrid setelah kesepakatan Valdepenas.

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  • REAL MADRID AKAN MEMBANTU DALAM PEREKRUTAN

    Real Madrid sedang merampungkan detail terakhir terkait porsi yang akan dibayarkannya ke kas Mastantuono dibandingkan dengan gaji sebesar 3,5 juta euro. Operasi dengan Fiorentina akan dituntaskan lewat pinjaman murni, kami sudah dekat dengan kesepakatan total.

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