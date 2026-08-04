Fiorentina sudah memantau berkas Mastantuono selama sebulan sekarang, tetapi dalam beberapa jam terakhir sempat khawatir dia akan direbut Napoli: Grosso menelepon langsung pemain kelahiran 2007 itu dan menjelaskan kepadanya bahwa baginya Fiorentina telah menyiapkan peran sentral dalam proyek baru. Dan bahwa dalam cara bermainnya, kualitas pemain Argentina itu akan benar-benar fungsional. Kini Fiorentina berada di posisi terdepan dan semakin dekat ke garis akhir: hubungan dengan Real Madrid setelah kesepakatan Valdepenas.