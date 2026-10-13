Fiorentina juga mengonfirmasi waktu pemulihan dari operasi ini dalam pernyataannya. Atau lebih tepatnya, klub menegaskan bahwa operasi tersebut tidak akan menghalangi Mastantuono untuk segera kembali ke lapangan dan siap sepenuhnya untuk laga berikutnya, saat Fiorentina menghadapi Como di Firenze:

"Mulai besok, pemain tersebut akan kembali menjalani aktivitas seperti biasa bersama tim dan siap sepenuhnya untuk pertandingan liga berikutnya."