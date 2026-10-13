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Mastantuono FiorentinaGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Mastantuono Jalani Operasi Tangan

Fiorentina
Como
Serie A
F. Mastantuono
Fiorentina vs Como

Pihak Fiorentina mengumumkan bahwa pemain kreatif asal Argentina, Franco Mastantuono, hari ini terpaksa menjalani operasi untuk mengatasi masalah pada tangannya yang dialami saat laga liga melawan Genoa yang berakhir dengan kekalahan. Mantan pemain Real Madrid itu telah menjalani operasi, tetapi diperkirakan bisa kembali siap dimainkan oleh Vanoli berkat penggunaan penyangga.


  • PERNYATAAN RESMI

    Berikut pernyataan resmi Fiorentina mengenai tindakan medis yang dijalaninya hari ini: "ACF Fiorentina mengumumkan bahwa sore ini, pemain Franco Mastantuono menjalani tindakan rawat jalan berupa reduksi dan fiksasi fraktur metakarpal IV pada tangan kiri, yang terjadi akibat trauma benturan saat pertandingan liga Genoa-Fiorentina."

  • Langsung siap diturunkan

    Fiorentina juga mengonfirmasi waktu pemulihan dari operasi ini dalam pernyataannya. Atau lebih tepatnya, klub menegaskan bahwa operasi tersebut tidak akan menghalangi Mastantuono untuk segera kembali ke lapangan dan siap sepenuhnya untuk laga berikutnya, saat Fiorentina menghadapi Como di Firenze:

    "Mulai besok, pemain tersebut akan kembali menjalani aktivitas seperti biasa bersama tim dan siap sepenuhnya untuk pertandingan liga berikutnya."

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