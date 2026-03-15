Goal.com
Live
Moise Kean Fiorentina 2025-26
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Kean dipanggil untuk laga melawan Cremonese: starter atau cadangan? Keputusan Vanoli

Paolo Vanoli kembali dapat mengandalkan penyerang andalannya. Pelatih Fiorentina itu telah menyatakan: tujuan dari sesi latihan terakhir adalah agar Moise Kean dapat diturunkan dalam laga melawan Cremonese, yang merupakan pertandingan krusial untuk menghindari degradasi. Dan penyerang tengah asal Italia itu telah dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil secara resmi yang dirilis oleh klub. 

Kini tinggal menunggu bagaimana kondisinya, apakah ia akan langsung menjadi starter atau hanya akan tersedia dari bangku cadangan.

  • MASALAH PADA TULANG TIBIA DI PUNGGUNG

    Kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung Fiorentina akhirnya tiba. Kean telah pulih dari cedera tulang kering yang memaksanya absen pada 2 Maret lalu saat melawan Udinese, dan kini secara resmi kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Vanoli untuk menghadapi Cremonese.

  • AKANKAH KEAN MAIN SEJAK MENIT PERTAMA?

    Meskipun sudah dipastikan pulih dan dipanggil ke skuad, belum diputuskan apakah Kean akan diturunkan sebagai starter melawan Grigiorossi atau akan memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk memberikan kontribusinya saat pertandingan berlangsung. Vanoli harus mengambil keputusan akhir paling lambat besok pagi, namun peluangnya untuk menjadi starter tidak terlalu besar.

  • ALTERNATIFNYA, SIAPA YANG AKAN MAIN JIKA KEAN TIDAK MAIN?

    Jika Kean tidak dapat memberikan jaminan yang diperlukan untuk turun ke lapangan sejak menit pertama, maka—sama seperti yang terjadi di Liga Konferensi, pada leg pertama babak 16 besar melawan Rakov—Roberto Piccoli akan kembali menggantikan posisi striker utama.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
World Cup Qualification UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR
0