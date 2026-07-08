Fiorentina, inilah Dragusin: semua detail transfer hasil karya Paratici, angka-angka, dan rumusnya

Dragusin ke Fiorentina, siaran pers





"ACF Fiorentina mengumumkan telah mengakuisisi, secara sementara dengan opsi pembelian dan kewajiban di bawah kondisi tertentu, hak atas penampilan olahraga pemain Radu Matei Dragusin dari Tottenham Hotspur. Dragusin, yang lahir di Bukarest (Rumania) pada 3 Februari 2002, pernah membela, di antara klub lain, Juventus, Sampdoria, dan Genoa di Italia. Bek baru Fiorentina ini telah mencatatkan hampir 100 penampilan di Serie A, Coppa Italia, Premier League, Liga Champions, Liga Europa, dan Piala FA, serta meraih satu gelar Coppa Italia dan satu gelar Supercoppa Italiana bersama Juventus, serta satu gelar Liga Europa bersama Tottenham. Dragusin juga telah membela tim nasional senior Rumania sebanyak 30 kali dan berpartisipasi dalam Kejuaraan Eropa 2024".





Seperti yang telah disebutkan, Dragusin kembali ke Italia dengan skema hak pembelian dan kewajiban pembelian di bawah kondisi tertentu; berikut rincian lengkap kesepakatan tersebut. Peminjaman ini bersifat berbayar dengan biaya sebesar 1,5 juta euro, sedangkan kewajiban pembelian ditetapkan sebesar 17,5 juta euro setelah bek tersebut mencatatkan penampilan ke-22 bersama Fiorentina. Selain itu, terdapat klausul yang menetapkan bahwa Tottenham berhak atas 10% dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan.