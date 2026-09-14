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Dodo FiorentinaGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Fiorentina: Dodò meledak di media sosial: "Tidak bugar? Salah, jangan percaya semuanya"

Fiorentina
Dodo
Transfers
AC Milan
Roma
Juventus

Pemain sayap asal Brasil itu melawan lewat media sosial dan menegaskan kembali bahwa dirinya siap bermain.

Kasus pemain sayap Brasil Dodò di Fiorentina terus belum mereda. Masih nol menit bermain setelah musim panas ketika ia dianggap 100% masuk daftar jual, situasinya sempat terlihat akan mereda dengan perginya Grosso dan kembalinya Paolo Vanoli ke bangku cadangan.

Namun, bahkan saat melawan Venezia, bek kanan itu tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit, memicu rumor yang menyebutnya tertinggal dalam kondisi kebugaran dan keluar dari proyek tim karena persoalan fisik serta kontrak. Akan tetapi, hari ini Dodò ingin membantah rumor tersebut.

  • "Jangan percaya semuanya. Saya baik-baik saja"

    Melalui akun media sosialnya, Dodò terlebih dahulu mengambil sikap dengan memblokir dan membungkam semua jurnalis beserta media mereka, lalu ia menambahkan pernyataan sederhana, tetapi penting: "Saya baik-baik saja, sangat baik. Jangan percaya semua yang kalian dengar"

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  • Peluang baru?

    Kembalinya Vanoli sempat membuka secercah peluang untuk pemulihannya ke dalam skuad dan bahkan ada yang berani memprediksi ia langsung kembali menjadi starter saat melawan Venezia. Namun sebaliknya, juga karena situasi kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2027 (yakni pada akhir musim), peluang untuk dipulihkan ke dalam skuad justru kian menjauh. Dodò tidak ingin memperpanjang kontrak, kecewa dengan tidak adanya tawaran yang diajukan pada akhir musim lalu dan ingin pergi dengan status bebas transfer.

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