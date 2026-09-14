Kasus pemain sayap Brasil Dodò di Fiorentina terus belum mereda. Masih nol menit bermain setelah musim panas ketika ia dianggap 100% masuk daftar jual, situasinya sempat terlihat akan mereda dengan perginya Grosso dan kembalinya Paolo Vanoli ke bangku cadangan.

Namun, bahkan saat melawan Venezia, bek kanan itu tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit, memicu rumor yang menyebutnya tertinggal dalam kondisi kebugaran dan keluar dari proyek tim karena persoalan fisik serta kontrak. Akan tetapi, hari ini Dodò ingin membantah rumor tersebut.