Filippo Galli, mantan bek AC Milan pada 1983 hingga 1996, dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera mengomentari situasi AC Milan saat ini, setelah kekalahan di Liga Europa melawan Benfica: "Menurut saya jelas bahwa tim ini sedang mengalami masa sulit. Meski dengan alasan yang meringankan karena masih dalam tahap pembangunan, ini adalah tim yang memperlihatkan kerapuhan dan minim rasa percaya diri. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk menampilkan permainan dominan yang dikhotbahkan Amorim".





Galli melanjutkan: "Sulit memahami mengapa pelatih melakukan rotasi yang begitu masif. Di satu sisi patut diapresiasi bahwa dia ingin tetap mempertimbangkan semua pemain, di sisi lain dengan perubahan sebanyak itu kesulitan pun muncul dan kepastian hilang. Mungkin dalam jangka menengah-panjang dia akan terbukti benar, tetapi apakah dia punya waktu? Sudah ada dua pelatih yang tumbang di Serie A...".







