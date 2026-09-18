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Amorim Torino MilanGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Filippo Galli: "Apakah Amorim akan punya waktu? Di Serie A sudah ada dua pelatih yang dipecat"

AC Milan
R. Amorim

Mantan bek AC Milan angkat bicara

Filippo Galli, mantan bek AC Milan pada 1983 hingga 1996, dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera mengomentari situasi AC Milan saat ini, setelah kekalahan di Liga Europa melawan Benfica: "Menurut saya jelas bahwa tim ini sedang mengalami masa sulit. Meski dengan alasan yang meringankan karena masih dalam tahap pembangunan, ini adalah tim yang memperlihatkan kerapuhan dan minim rasa percaya diri. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk menampilkan permainan dominan yang dikhotbahkan Amorim".


Galli melanjutkan: "Sulit memahami mengapa pelatih melakukan rotasi yang begitu masif. Di satu sisi patut diapresiasi bahwa dia ingin tetap mempertimbangkan semua pemain, di sisi lain dengan perubahan sebanyak itu kesulitan pun muncul dan kepastian hilang. Mungkin dalam jangka menengah-panjang dia akan terbukti benar, tetapi apakah dia punya waktu? Sudah ada dua pelatih yang tumbang di Serie A...".



  • Tentang Modric, yang saat melawan Lazio di Olimpico ditarik keluar saat turun minum.

    "Saya berharap dia cukup bijak untuk menjelaskan keputusan itu. Kami tidak tahu apakah itu memang terjadi, dari luar itu terlihat seperti sebuah penolakan telak".


    Apakah Milan layak finis di zona Liga Champions?

    "Untuk apa yang mereka tunjukkan hari ini, tidak. Mereka perlu lebih dulu menemukan kepastian untuk menjadi titik awal bangkit. Amorim mengandalkan strategi yang untuk saat ini belum membuahkan hasil".


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