Setelah kontroversi dan persoalan hukum yang berujung pada penunjukan komisaris untuk mengelola Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò mendaftarkan diri ke FIGC melalui Circolo canottieri Aniene sebagai ofisial pendamping tim futsal. Hal itu diketahui ANSA. Lega Serie A kembali menegaskan dukungan penuhnya untuk mencalonkan Malagò lagi sebagai presiden federasi dalam rapat umum pada 14 Desember mendatang.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
FIGC, Malagò terdaftar sebagai ofisial pendamping di klub futsal Aniene
Canottieri Aniene, yang diketuai Malagò sebagai presiden kehormatan, kembali berafiliasi dengan Federasi Sepak Bola Italia musim ini dan mengikuti kompetisi Serie D melalui tim futsalnya.
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