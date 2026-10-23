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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

FIGC, Malagò terdaftar sebagai ofisial pendamping di klub futsal Aniene

Italy
Serie A

Komisioner saat ini akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden FIGC pada Desember.

Setelah kontroversi dan persoalan hukum yang berujung pada penunjukan komisaris untuk mengelola Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò mendaftarkan diri ke FIGC melalui Circolo canottieri Aniene sebagai ofisial pendamping tim futsal. Hal itu diketahui ANSA. Lega Serie A kembali menegaskan dukungan penuhnya untuk mencalonkan Malagò lagi sebagai presiden federasi dalam rapat umum pada 14 Desember mendatang.


  • Canottieri Aniene, yang diketuai Malagò sebagai presiden kehormatan, kembali berafiliasi dengan Federasi Sepak Bola Italia musim ini dan mengikuti kompetisi Serie D melalui tim futsalnya.

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