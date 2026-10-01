"Diana sangat terguncang oleh fakta bahwa menteri Olahraga masuk ke ranah yang menyangkut perilaku di dalam dewan - jelas Malagò -. Jika dilihat, penilaiannya bulat, ini adalah fakta dari apa yang sedang terjadi. Ini bukan soal menjadi teman Mario atau Carlo, Giovanni atau Luciano: jelas bahwa ada intervensi yang nyata ini, yang menurut saya sepenuhnya salah, atas nama dinamika otonomi olahraga".





Terkait masa depannya di pucuk pimpinan FIGC, Malagò menjelaskan: "Saya sangat tenang. Mungkin saya salah, saya tidak tahu: tetapi saya rasa tidak. Saya melakukannya secara sukarela, saya melakukannya karena saya terpilih dan mendapat dukungan suara. Dan saya diminta oleh yang lain. Dengan prasyarat seperti ini, mengapa saya tidak boleh tenang?".