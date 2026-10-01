Keputusan Diana Bianchedi untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala delegasi tim nasional menyusul pernyataan Menteri Olahraga Andrea Abodi (yang mengkritik posisinya yang berbeda pendapat dengan presiden Buonfiglio soal komisarisasi federpesi), "adalah pilihan yang hanya bisa saya setujui. Campur tangan Abodi tidak konvensional, tidak beraturan, tidak pada tempatnya. Saya rasa mustahil untuk menyalahkannya". Hal itu dikatakan Giovanni Malagò, presiden Figc, di sela-sela rapat Lega Pro, seperti dilaporkan ANSA.
"Saya rasa itu bukan satu-satunya pernyataan dari pihak menteri terkait persoalan yang menyangkut sepakbola. Faktanya menurut saya sangat jelas," tambah Malagò.