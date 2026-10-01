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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

FIGC, Malagò menyerang Menteri Abodi: "Soal Bianchedi, intervensinya tidak tepat dan di luar konteks"

Italy
Serie A

Presiden Federasi Sepak Bola: "Ada intervensi yang jelas ini, yang menurut saya benar-benar keliru, atas nama apa yang merupakan dinamika otonomi olahraga"

Keputusan Diana Bianchedi untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala delegasi tim nasional menyusul pernyataan Menteri Olahraga Andrea Abodi (yang mengkritik posisinya yang berbeda pendapat dengan presiden Buonfiglio soal komisarisasi federpesi), "adalah pilihan yang hanya bisa saya setujui. Campur tangan Abodi tidak konvensional, tidak beraturan, tidak pada tempatnya. Saya rasa mustahil untuk menyalahkannya". Hal itu dikatakan Giovanni Malagò, presiden Figc, di sela-sela rapat Lega Pro, seperti dilaporkan ANSA.


"Saya rasa itu bukan satu-satunya pernyataan dari pihak menteri terkait persoalan yang menyangkut sepakbola. Faktanya menurut saya sangat jelas," tambah Malagò.

  • "Diana sangat terguncang oleh fakta bahwa menteri Olahraga masuk ke ranah yang menyangkut perilaku di dalam dewan - jelas Malagò -. Jika dilihat, penilaiannya bulat, ini adalah fakta dari apa yang sedang terjadi. Ini bukan soal menjadi teman Mario atau Carlo, Giovanni atau Luciano: jelas bahwa ada intervensi yang nyata ini, yang menurut saya sepenuhnya salah, atas nama dinamika otonomi olahraga".


    Terkait masa depannya di pucuk pimpinan FIGC, Malagò menjelaskan: "Saya sangat tenang. Mungkin saya salah, saya tidak tahu: tetapi saya rasa tidak. Saya melakukannya secara sukarela, saya melakukannya karena saya terpilih dan mendapat dukungan suara. Dan saya diminta oleh yang lain. Dengan prasyarat seperti ini, mengapa saya tidak boleh tenang?".

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