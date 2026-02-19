Buntut Kontroversi Kampanye LGBTQ+, FIFA Pertimbangkan Relokasi Laga Piala Dunia 2026 Mesir Versus Iran

EFA mengirimkan surat resmi kepada sekretaris jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, untuk menolak rencana panitia lokal. Mereka menegaskan bahwa inisiatif tersebut "bertentangan langsung dengan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial di kawasan tersebut, khususnya dalam masyarakat Arab dan Islam."

Lebih lanjut, EFA mendasarkan keberatan mereka pada Pasal 4 prinsip FIFA yang menuntut netralitas dalam urusan politik dan sosial, serta melarang penggunaan sepakbola sebagai platform untuk pesan kontroversial. Mereka menekankan bahwa turnamen harus bebas dari hal-hal yang dapat memicu ketegangan atau kesalahpahaman antarsuporter.

Senada dengan Mesir, Iran juga menyuarakan keberatan yang sama. Presiden FFIRI, Mehdi Taj, menyebut penetapan laga tersebut sebagai pertandingan perayaan Pride adalah langkah yang tidak masuk akal.

"Kairo dan Teheran telah mengajukan keberatan atas masalah ini. Itu adalah sebuah tindakan irasional yang hanya mendukung kelompok tertentu," ujar Taj kepada kantor berita Iran, ISNA.