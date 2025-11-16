Getty Images Sport
FIFA Akan Kurangi Skorsing Cristiano Ronaldo? FPF Siapkan Banding, Salahkan Lingkungan 'Intimidatif' Dublin Atas Kartu Merah Sang Kapten
Piala Dunia Terancam di Tengah Bayang-Bayang Skorsing
Berdasarkan aturan saat ini, Ronaldo dipastikan absen pada laga kualifikasi terakhir Piala Dunia melawan Armenia hari Minggu. Jika tim asuhan Roberto Martinez menang dan lolos langsung dari Grup F, Ronaldo juga akan diskors untuk dua pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika Portugal tergelincir dan masuk babak play-off, hukuman itu akan terbawa ke pertandingan penentu tersebut.
- Getty Images Sport
FPF Siapkan Tiga Pilar Pembelaan
A Bola melaporkan bahwa Federasi Sepakbola Portugal (FPF) sedang menyiapkan pembelaan resmi ke FIFA, berharap skorsing dikurangi menjadi satu pertandingan. Argumen mereka bergantung pada tiga pilar.
Yang pertama berpusat pada atmosfer di Stadion Aviva, yang mereka gambarkan sebagai "penuh permusuhan". Ini dipengaruhi oleh komentar provokatif manajer Irlandia Heimir Hallgrimsson pada malam sebelum pertandingan. Menjelang laga, ia menuduh Ronaldo "mengendalikan wasit" saat Portugal menang 1-0 di pertemuan sebelumnya bulan lalu. Pernyataan itu membuat marah kubu tim tamu.
Kedua, FPF akan menyoroti adanya pergulatan fisik antara O’Shea dan Ronaldo menjelang kartu merah, berargumen bahwa sang striker bereaksi secara naluriah setelah ditarik-tarik berulang kali di dalam kotak penalti. Terakhir, mereka akan menunjukkan rekor disiplin Ronaldo yang sempurna di level internasional: 225 caps tanpa satu pun kartu merah. Ini adalah bukti kuat bahwa insiden hari Kamis itu di luar karakter dan tidak ada niat jahat. Presiden FPF Pedro Proenca terlibat secara pribadi dalam penyusunan banding, menggarisbawahi betapa seriusnya federasi memandang kasus ini.
Roberto Martinez Membela Kaptennya
Ronaldo lantas meninggalkan kamp Portugal dan tidak akan hadir di Porto untuk laga melawan Armenia. Berbicara setelah kekalahan di Dublin, pelatih kepala Roberto Martinez menawarkan pembelaan yang terukur namun tegas untuk kaptennya.
"Kartu merah itu (diberikan pada) seorang kapten yang belum pernah diusir sebelumnya dalam 226 pertandingan," katanya. "Saya pikir itu pantas mendapat pujian dan hari ini, saya rasa itu agak keras karena dia peduli pada tim. Dia 58 atau 60 menit berada di kotak penalti sambil dijambak, ditarik, didorong, dan jelas, ketika dia mencoba melepaskan diri dari bek... Saya pikir aksinya terlihat lebih buruk daripada kenyataannya. Saya tidak berpikir itu sikutan, saya pikir itu seluruh badan, tetapi dari sudut kamera, itu terlihat seperti sikutan. Tapi kami menerimanya."
"Satu-satunya hal yang meninggalkan rasa pahit di mulut saya adalah pada konferensi pers [Rabu], pelatih Anda [Irlandia] berbicara tentang aspek wasit yang dipengaruhi, dan kemudian seorang bek tengah besar jatuh ke lantai secara dramatis saat Cristiano membalikkan badan."
Ronaldo memasuki laga hari Kamis dengan kesadaran penuh bahwa ia akan menjadi sasaran penonton tuan rumah. Dia bahkan bercanda sebelumnya bahwa dia akan menjadi "anak baik" di tengah cemoohan yang diharapkan. Ejekan datang lebih awal dan berlanjut tanpa henti, semakin menjadi-jadi begitu dia diusir keluar.
Saat ia keluar lapangan, Ronaldo merespons dengan tepuk tangan dan dua acungan jempol berlebihan. Itu adalah gestur tajam yang penuh sarkasme. Dia bertukar kata-kata tajam dengan Hallgrimsson dalam perjalanan keluar.
Ketika ditanya kemudian apa yang dikatakan Ronaldo, pelatih Irlandia itu menjawab dengan senyum kecut: "Dia memuji saya karena telah menekan wasit. Itu adalah aksinya di lapangan yang membuatnya mendapat kartu merah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, kecuali saya berhasil masuk ke kepalanya. Itu hanya momen konyol darinya."
Dia juga mengungkapkan keduanya tidak berbicara lagi setelah peluit akhir: "Tidak, saya pikir kami sudah cukup berbicara ketika dia keluar. Itu hanya momen konyol darinya."
- Getty Images Sport
FIFA Belum Ketok Palu
FIFA belum memberikan indikasi kapan putusan akan dicapai. Secara historis, badan pengatur (FIFA) menerbitkan putusan disipliner sekitar tiga minggu setelah setiap jeda internasional, tetapi tanpa adanya play-off Piala Dunia hingga Maret, kasus khusus ini mungkin tidak dianggap mendesak.
Portugal tetap di puncak Grup F, unggul dua poin dari Hongaria, dan tahu bahwa kemenangan melawan Armenia akan memastikan tempat mereka di Piala Dunia tahun depan. Kemenangan akan mengamankan impian Piala Dunia keenam bagi kapten ikonik mereka, meski dibayangi kemungkinan skorsing.
Iklan