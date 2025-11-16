FIFA Akan Kurangi Skorsing Cristiano Ronaldo? FPF Siapkan Banding, Salahkan Lingkungan 'Intimidatif' Dublin Atas Kartu Merah Sang Kapten

Ronaldo lantas meninggalkan kamp Portugal dan tidak akan hadir di Porto untuk laga melawan Armenia. Berbicara setelah kekalahan di Dublin, pelatih kepala Roberto Martinez menawarkan pembelaan yang terukur namun tegas untuk kaptennya.

"Kartu merah itu (diberikan pada) seorang kapten yang belum pernah diusir sebelumnya dalam 226 pertandingan," katanya. "Saya pikir itu pantas mendapat pujian dan hari ini, saya rasa itu agak keras karena dia peduli pada tim. Dia 58 atau 60 menit berada di kotak penalti sambil dijambak, ditarik, didorong, dan jelas, ketika dia mencoba melepaskan diri dari bek... Saya pikir aksinya terlihat lebih buruk daripada kenyataannya. Saya tidak berpikir itu sikutan, saya pikir itu seluruh badan, tetapi dari sudut kamera, itu terlihat seperti sikutan. Tapi kami menerimanya."

"Satu-satunya hal yang meninggalkan rasa pahit di mulut saya adalah pada konferensi pers [Rabu], pelatih Anda [Irlandia] berbicara tentang aspek wasit yang dipengaruhi, dan kemudian seorang bek tengah besar jatuh ke lantai secara dramatis saat Cristiano membalikkan badan."

Ronaldo memasuki laga hari Kamis dengan kesadaran penuh bahwa ia akan menjadi sasaran penonton tuan rumah. Dia bahkan bercanda sebelumnya bahwa dia akan menjadi "anak baik" di tengah cemoohan yang diharapkan. Ejekan datang lebih awal dan berlanjut tanpa henti, semakin menjadi-jadi begitu dia diusir keluar.

Saat ia keluar lapangan, Ronaldo merespons dengan tepuk tangan dan dua acungan jempol berlebihan. Itu adalah gestur tajam yang penuh sarkasme. Dia bertukar kata-kata tajam dengan Hallgrimsson dalam perjalanan keluar.

Ketika ditanya kemudian apa yang dikatakan Ronaldo, pelatih Irlandia itu menjawab dengan senyum kecut: "Dia memuji saya karena telah menekan wasit. Itu adalah aksinya di lapangan yang membuatnya mendapat kartu merah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, kecuali saya berhasil masuk ke kepalanya. Itu hanya momen konyol darinya."

Dia juga mengungkapkan keduanya tidak berbicara lagi setelah peluit akhir: "Tidak, saya pikir kami sudah cukup berbicara ketika dia keluar. Itu hanya momen konyol darinya."