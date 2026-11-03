Pertandingan berikutnya FEY Champions League 15.00 INT Tonton

Ini bukan kesempatan terakhir, tetapi jika Inter masih ingin berharap finis di delapan besar fase liga Liga Champions 2026/2027, yang lolos langsung ke babak 16 besar, mereka wajib menang dalam pertandingan pukul 21.00 melawan Feyenoord di De Kuip, Rotterdam.

Inter datang setelah menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk dan sangat membutuhkan tiga poin lagi untuk melanjutkan kiprah di Eropa, yang menjadi lebih sulit setelah dua kekalahan beruntun dari Bruges dan Real Madrid. Sementara itu, tim Belanda tersebut baru saja kalah 1-0 di kandang Betis.

FEYENOORD-INTER

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