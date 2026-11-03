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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Feyenoord vs Inter LIVE pukul 21.00: kabar terbaru susunan pemain dan satu keraguan bagi Chivu

Feyenoord
Inter
Champions League
Feyenoord vs Inter

Ikuti Feyenoord vs Inter: laga matchday keempat Liga Champions

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

Ini bukan kesempatan terakhir, tetapi jika Inter masih ingin berharap finis di delapan besar fase liga Liga Champions 2026/2027, yang lolos langsung ke babak 16 besar, mereka wajib menang dalam pertandingan pukul 21.00 melawan Feyenoord di De Kuip, Rotterdam.

Inter datang setelah menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk dan sangat membutuhkan tiga poin lagi untuk melanjutkan kiprah di Eropa, yang menjadi lebih sulit setelah dua kekalahan beruntun dari Bruges dan Real Madrid. Sementara itu, tim Belanda tersebut baru saja kalah 1-0 di kandang Betis.

FEYENOORD-INTER

PENCETAK GOL: -

  • FEYENOORD-INTER: PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN

    Feyenoord-Inter

    Pencetak gol: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Smal; Moder, Targhalline; Hadj Moussa, Steijn, Borges; Ferri. Pelatih: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Pelatih: Chivu.

    Wasit: Nyberg (SVE)

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • Gol dan momen-momen penting

    0' Kick-off pukul 21.00 di De Kuip, Rotterdam

    DI SINI: INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT

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Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT