45' - Zielinski membawa bola hingga sepertiga akhir lapangan dan melepaskan tembakan lagi, kali ini dengan kaki kiri. Ernst menepisnya sambil menjatuhkan diri.

43' PELUANG - Umpan terobosan mengarah kepada Ferri, yang gagal mengontrol bola saat tinggal berhadapan dengan Martinez. Namun, bola justru menjadi assist tak sengaja bagi Read yang datang menyambut. Tembakan langsung dengan kaki kanannya melambung.

38' PELUANG - Barella mengendalikan bola lambung dengan sentuhan pertama dan mengumpankannya kepada Zielniski. Ia membuka ruang di tepi kotak penalti dengan gerak tipu, lalu melepaskan tembakan yang melenceng tipis.

34' GOL - Dimarco mengoper kepada Barella, lalu Inter mengalihkan permainan ke sisi kanan untuk Spence. Pemain asal Inggris itu masuk ke kotak penalti dan mencoba melepaskan tendangan silang yang membentur pemain lawan. Bola melambung ke tiang jauh, tempat Pio Esposito menyambutnya dengan sundulan yang masuk ke gawang setelah mengenai mistar.

30' PELUANG - Moussa melewati Dimarco di kotak penalti seolah sang bek hanya kerucut latihan, lalu menerobos hingga garis akhir dan memaksa Martinez maju untuk menghalau bola di bawah. Pemain sayap itu mencoba mencungkil bola, tetapi kiper asal Spanyol tersebut menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang.

19' INTER NYARIS KEB0BOLAN - Feyenoord mengirim bola panjang. Akanji dan Josep Martinez gagal berkomunikasi, lalu sang bek salah menghalau bola dan justru mengambilnya dari kiper yang sudah jauh meninggalkan gawang. Pada akhirnya, Ezechiel gagal mengontrol bola di kotak penalti sehingga Martinez bisa turun tangan dan mengamankannya.

18' Kiper Ernst melakukan kesalahan saat menyapu bola dengan kakinya, sehingga Inter kembali merebut penguasaan di kotak penalti. Setelah bola beberapa kali berganti penguasaan, Thuram melepaskan tembakan, tetapi Ernst mampu menahannya.

14' PELUANG - Spence mencapai garis akhir dari sisi kanan, tetapi umpan silangnya terlalu keras dan meluncur hingga ke sisi kiri, tempat Federico Dimarco datang menyambut. Bek sayap itu langsung melepaskan tembakan, tetapi Read membelokkannya ke sepak pojok.

8' GOL - Bisseck maju membantu serangan dan lebih dulu membuat Valente kehilangan keseimbangan sehingga Pio Esposito bisa merebut bola. Ia kemudian mengambil alih dan melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kiri ke tiang jauh untuk menaklukkan Ernst.

3' KARTU KUNING - Hakan Calhanoglu langsung mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel meluncur terhadap Ferri tanpa mengenai bola. Wasit Nyberg mengambil keputusan tegas dan mengeluarkan kartu kuning di tengah protes keras pemain asal Turki itu.

0' Sepak mula pukul 21 di De Kuip, Rotterdam

INFO, STATISTIK, DAN JALANNYA PERTANDINGAN MENIT DEMI MENIT DI SINI