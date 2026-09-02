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Feyenoord berusaha merekrut Reiss Nelson setelah pemutusan kontraknya dengan Arsenal
Feyenoord berupaya memulangkan Nelson
Menurut Voetbalzone, Feyenoord sedang berupaya menuntaskan perekrutan winger asal Inggris Reiss Nelson setelah kontraknya di Arsenal diakhiri melalui kesepakatan bersama. Penyerang berusia 26 tahun itu kini berstatus bebas transfer, sehingga klub Belanda tersebut bisa menegosiasikan kedatangannya di luar batas waktu standar bursa transfer.
Nelson sebelumnya menghabiskan musim 2021-22 sebagai pemain pinjaman di De Kuip, dan dengan cepat menjadi favorit suporter di bawah arahan pelatih saat itu, Arne Slot. Kedekatannya dengan lingkungan klub serta hubungan kuat dengan para pendukung membuat reuni ini menjadi opsi menarik bagi kedua pihak.
Manajemen Feyenoord memandang transfer gratis ini sebagai peluang berisiko rendah dengan imbal hasil tinggi untuk memperkuat opsi serangan dari sisi sayap mereka untuk kampanye yang akan datang.
- AFP
Silsilah juara yang terbukti di De Kuip
Masa peminjaman awal Nelson di Rotterdam diwarnai kontribusi signifikan saat Feyenoord menjalani perjalanan berkesan hingga final perdana UEFA Europa Conference League pada 2022. Winger tersebut mencatatkan empat gol dan tujuh assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi.
Kemampuan dribel yang tajam, kecepatan di sisi sayap, dan mentalitas laga besar miliknya sangat krusial selama periode sebelumnya di sepakbola Belanda. Penampilan impresif itu menjadi fondasi bagi kedekatannya yang terus berlanjut dengan klub tersebut.
Sang pemain sendiri tetap sangat terbuka untuk kembali ke Rotterdam, tempat ia merasakan beberapa menit bermain reguler paling konsisten dalam karier seniornya.
Akhir dari bab Arsenal
Transfer ini terjadi setelah Nelson resmi mengakhiri kebersamaannya yang telah berlangsung lama dengan klub masa kecilnya, Arsenal. Setelah meniti karier melalui akademi Hale End, penyerang kelahiran London itu mencatatkan 90 penampilan senior untuk Arsenal, dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 9 assist.
Meski menandatangani perpanjangan kontrak pada 2023, terbatasnya kesempatan menjadi starter di bawah Mikel Arteta membuatnya memutuskan mencari tantangan baru. Periode peminjamannya kemudian dievaluasi sebelum kedua pihak sepakat berpisah secara baik-baik.
Nelson kini fokus untuk mendapatkan tempat permanen yang memungkinkannya bermain secara reguler dan memantapkan diri sebagai starter utama di lini serang.
- Getty Images Sport
Fleksibilitas agen bebas untuk Rotterdam
Karena Nelson berstatus agen bebas, Feyenoord tidak terikat tenggat waktu transfer tengah malam untuk menuntaskan pendaftarannya untuk pertandingan domestik. Namun, aturan pendaftaran skuad untuk kompetisi Eropa akan menentukan cepat atau lambatnya negosiasi final.
Setelah syarat kontrak dirampungkan, winger itu akan menjalani tes medis rutin sebelum menandatangani kontrak di Rotterdam.
Para suporter Feyenoord akan menantikan pengumuman resminya dengan antusias karena mereka berharap dapat kembali melihat penyerang Inggris itu mengenakan seragam merah-putih di De Kuip.
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