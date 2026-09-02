Menurut Voetbalzone, Feyenoord sedang berupaya menuntaskan perekrutan winger asal Inggris Reiss Nelson setelah kontraknya di Arsenal diakhiri melalui kesepakatan bersama. Penyerang berusia 26 tahun itu kini berstatus bebas transfer, sehingga klub Belanda tersebut bisa menegosiasikan kedatangannya di luar batas waktu standar bursa transfer.

Nelson sebelumnya menghabiskan musim 2021-22 sebagai pemain pinjaman di De Kuip, dan dengan cepat menjadi favorit suporter di bawah arahan pelatih saat itu, Arne Slot. Kedekatannya dengan lingkungan klub serta hubungan kuat dengan para pendukung membuat reuni ini menjadi opsi menarik bagi kedua pihak.

Manajemen Feyenoord memandang transfer gratis ini sebagai peluang berisiko rendah dengan imbal hasil tinggi untuk memperkuat opsi serangan dari sisi sayap mereka untuk kampanye yang akan datang.