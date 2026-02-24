Ferran Torres dan Pedri mengungkap hukuman keras yang dijatuhkan oleh Hansi Flick kepada pemain Barcelona yang terlambat hadir dalam pertemuan tim

Menurut para pemain, konsekuensi dari keterlambatan waktu kini menjadi sangat mahal. Pedri, yang baru saja kembali bermain setelah mengalami cedera otot di paha kanan, mengungkapkan perubahan dalam tindakan disiplin. Gelandang andalan tersebut menjelaskan: "Mengenai ketepatan waktu, kami telah mengubahnya sedikit. Jika terlambat, Anda harus membayar denda." Perubahan ini menegaskan bahwa Flick memprioritaskan lingkungan profesional di mana aturan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status mereka dalam hierarki tim utama.

Torres segera menjelaskan jumlah denda yang fantastis, mencatat bahwa denda sebesar "€40.000 untuk terlambat 10 menit pada hari pertandingan." Mantan penyerang Manchester City itu lalu bercanda: "Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak uang untuk 20 menit. Mungkin sebaiknya kirim dia foto ibuprofen!" Sebelum menambahkan bahwa hukuman baru ini "lebih menyakitkan, saya akan bilang begitu."