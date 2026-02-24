Getty Images Sport
Ferran Torres dan Pedri mengungkap hukuman keras yang dijatuhkan oleh Hansi Flick kepada pemain Barcelona yang terlambat hadir dalam pertemuan tim
Mesin Jam di Camp Nou
Duo tersebut, yang tampil bersama dalam program televisi Spanyol populer El Hormiguero, menjelaskan bahwa pendekatan Flick terhadap keterlambatan telah berubah musim ini. Meskipun pelanggaran sebelumnya mungkin mengakibatkan pemain dikeluarkan dari skuad pertandingan, manajer asal Jerman ini kini lebih fokus pada sanksi finansial. Flick sebelumnya telah menjelaskan pandangannya, dengan mengatakan: "[Datang terlambat] adalah tanda kurangnya rasa hormat, bukan terhadap saya, tetapi terhadap rekan setimnya, institusi, dan para penggemar. Tidak sulit untuk datang tepat waktu, hal ini tidak boleh terjadi dan sayangnya sudah terjadi."
Biaya yang sangat tinggi akibat keterlambatan
Menurut para pemain, konsekuensi dari keterlambatan waktu kini menjadi sangat mahal. Pedri, yang baru saja kembali bermain setelah mengalami cedera otot di paha kanan, mengungkapkan perubahan dalam tindakan disiplin. Gelandang andalan tersebut menjelaskan: "Mengenai ketepatan waktu, kami telah mengubahnya sedikit. Jika terlambat, Anda harus membayar denda." Perubahan ini menegaskan bahwa Flick memprioritaskan lingkungan profesional di mana aturan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status mereka dalam hierarki tim utama.
Torres segera menjelaskan jumlah denda yang fantastis, mencatat bahwa denda sebesar "€40.000 untuk terlambat 10 menit pada hari pertandingan." Mantan penyerang Manchester City itu lalu bercanda: "Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak uang untuk 20 menit. Mungkin sebaiknya kirim dia foto ibuprofen!" Sebelum menambahkan bahwa hukuman baru ini "lebih menyakitkan, saya akan bilang begitu."
Dari bangku cadangan hingga saldo rekening bank
Penindakan finansial ini menandai pergeseran dari hukuman-hukuman olahraga yang diterapkan sebelumnya selama masa jabatan Flick. Sebelumnya, pemain internasional Prancis Jules Kounde harus duduk di bangku cadangan tidak kurang dari tiga kali musim lalu karena datang terlambat ke pertemuan tim sebelum pertandingan. Namun, sepertinya Flick telah memutuskan bahwa menghukum pemain secara finansial adalah cara yang lebih efektif untuk menjaga disiplin.
Meskipun aturan ketat mengenai waktu, para pemain menegaskan bahwa Flick jauh dari sosok diktator yang membosankan. Mereka mengungkapkan bahwa mantan pelatih Bayern Munich ini ternyata cukup santai dalam hal kebiasaan media sosial tim dan perayaan di ruang ganti. Baik Ferran maupun Pedri mencatat bahwa Flick “tidak ikut campur” dalam video TikTok dan tarian yang sering dilakukan oleh anggota tim yang lebih muda.
Villarreal selanjutnya dan pencarian keajaiban
Disiplin internal Blaugrana akan diuji hingga batas maksimal di lapangan pekan ini. Pedri dan kawan-kawan akan menjamu Villarreal di La Liga pada Sabtu ini, sebuah pertandingan domestik krusial yang menjadi pembuka bagi tugas monumental di ajang piala. Tim asuhan Flick sedang mempersiapkan diri untuk upaya comeback historis di Copa del Rey, karena Barcelona akan menghadapi leg kedua semifinal Copa del Rey dengan defisit agregat 4-0 yang mengejutkan melawan Atletico Madrid untuk mempertahankan impian trofi mereka. Untuk mengalahkan Rojiblancos, skuad tidak hanya membutuhkan kedisiplinan di ruang ganti - mereka membutuhkan penampilan yang sempurna dan terkoordinasi di lapangan untuk menghapus salah satu skor terberat dalam sejarah klub baru-baru ini.
