Getty Images Sport
Legenda Manchester City RESMI Pensiun Usai Juara Liga Inggris Lima Kali
Karier gemilang Fernandinho
Fernandinho menghabiskan sembilan musim di Manchester City setelah didatangkan dari Shakhtar Donetsk pada 2013, klub yang juga memberinya enam gelar liga Ukraina dan satu trofi Piala UEFA/Liga Europa. Di bawah arahan Manuel Pellegrini dan kemudian Pep Guardiola, ia menjadi fondasi bagi lini tengah The Citizens.
Visi permainan, tekel presisi, kesadaran posisi yang tak tertandingi, hingga kemampuan membaca ruang menjadikannya salah satu gelandang bertahan terbaik era Liga Primer Inggris. Dari total 383 penampilan, ia memenangkan lima gelar EPL, enam Piala Liga, satu Piala FA, dan satu Community Shield, serta membuka jalan bagi para kreator Man City untuk bersinar.
- Getty Images Sport
Akhiri karier di tanah air
Selepas meninggalkan Man City pada 2022, Fernandinho pulang kampung ke Brasil dan kembali ke Athletico Paranaense, klub yang pertama membesarkan namanya. Seiring bertambahnya usia, menit bermainnya mulai menurun dan ia terakhir tampil pada Desember 2024 melawan Atletico Mineiro dalam laga Serie A Brasil.
Berbicara usai laga amal di markas klubnya pekan ini, ia mengaku tubuhnya sudah memberi sinyal terakhir.
“Saya sudah lelah. Tadi saya berlari 30 menit lebih dan benar-benar kehabisan tenaga,” ujarnya. “Tidak ada lagi yang memotivasi saya di sepakbola. Saya sudah mencapai semua yang saya bisa. Sekarang saatnya menikmati waktu bersama keluarga.”
Pria berusia 40 tahun itu menambahkan bahwa keputusannya meninggalkan klub terjadi setelah ia dan Athletico Paranaense gagal mencapai kesepakatan baru.
“Kami tidak mencapai kesepakatan untuk kontrak baru, dan itu hal yang sangat wajar. Saya tidak pernah menyembunyikan rasa terima kasih, hormat, dan kasih sayang saya untuk Athletico, terutama para suporternya," katanya.
Guardiola terkejut ketika Fernandinho pergi dari Manchester City
Ketika Fernandinho memutuskan meninggalkan City, Pep Guardiola ternyata belum diberi tahu.
“Saya tidak tahu,” kata Pep di konferensi pers saat itu. “Kalian yang memberi kabar itu kepada saya. Kami akan melihat apa yang akan terjadi pada akhir musim. Saya telah katakan berkali-kali kami akan melihat apa yang terjadi. Saya katakan pada akhir musim kami akan berbicara – mungkin ini adalah keputusan keluarga, mungkin dia ingin lebih banyak menit bermain. Saya ingin sekali bersamanya."
Guardiola menambahkan mungkin Txiki Begiristain, direktur olahraga, sudah mengetahui soal itu lebih dulu.
“Mungkin Txiki tahu dan tidak memberi tahu saya," imbuhnya. "Saya tidak tahu. Ini kejutan buat saya. Saya akan berbicara padanya (Txiki), 'Apa yang terjadi?' Tapi saya tahu niat [Fernandinho]. Ia bukan tipe pemain yang mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi.”
"Saya ingin kebahagiaan bagi para pemain saya dan tentunya besok kami akan bermain untuknya dan memberinya momen perpisahan terbaik, kembali mencapai semi-final Liga Champions dan mencoba untuk melaju lagi. Saya memahami para pemain ingin bermain, itu sangat bisa dimengerti. Bukan hanya karena dia berusia 35 atau 36 tahun. Lihat apa yang terjadi dengan Ferran Torres: dia ingin bermain sehingga bergabung dengan Barcelona. Saya paham Ferna ingin pulang ke Brasil, dekat dengan ayah dan ibunya. Klub pasti akan membantunya.”
- AFP
Apa yang akan dilakukan Fernandinho selanjutnya?
Setelah gantung sepatu, masa depan Fernandinho menjadi perhatian. Ia pernah menyatakan ketertarikan untuk terjun ke dunia kepelatihan dan Manchester City memiliki tradisi merangkul mantan pemain ke dalam struktur akademi, jaringan klub, atau peran duta besar.
Dengan pengetahuan mendalam tentang filosofi Guardiola, ia bisa menjadi aset penting bila memilih jalur tersebut. Namun untuk saat ini, seperti yang dikatakan, Fernandinho ingin menikmati waktu bersama keluarga setelah bertahun-tahun berada di level tertinggi sepakbola.
Iklan