Legenda Manchester City RESMI Pensiun Usai Juara Liga Inggris Lima Kali

Ketika Fernandinho memutuskan meninggalkan City, Pep Guardiola ternyata belum diberi tahu.

“Saya tidak tahu,” kata Pep di konferensi pers saat itu. “Kalian yang memberi kabar itu kepada saya. Kami akan melihat apa yang akan terjadi pada akhir musim. Saya telah katakan berkali-kali kami akan melihat apa yang terjadi. Saya katakan pada akhir musim kami akan berbicara – mungkin ini adalah keputusan keluarga, mungkin dia ingin lebih banyak menit bermain. Saya ingin sekali bersamanya."

Guardiola menambahkan mungkin Txiki Begiristain, direktur olahraga, sudah mengetahui soal itu lebih dulu.

“Mungkin Txiki tahu dan tidak memberi tahu saya," imbuhnya. "Saya tidak tahu. Ini kejutan buat saya. Saya akan berbicara padanya (Txiki), 'Apa yang terjadi?' Tapi saya tahu niat [Fernandinho]. Ia bukan tipe pemain yang mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi.”

"Saya ingin kebahagiaan bagi para pemain saya dan tentunya besok kami akan bermain untuknya dan memberinya momen perpisahan terbaik, kembali mencapai semi-final Liga Champions dan mencoba untuk melaju lagi. Saya memahami para pemain ingin bermain, itu sangat bisa dimengerti. Bukan hanya karena dia berusia 35 atau 36 tahun. Lihat apa yang terjadi dengan Ferran Torres: dia ingin bermain sehingga bergabung dengan Barcelona. Saya paham Ferna ingin pulang ke Brasil, dekat dengan ayah dan ibunya. Klub pasti akan membantunya.”