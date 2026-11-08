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Diterjemahkan oleh

Fermin Lopez Hancurkan Benteng Atletico Madrid di Malam "Mourinho Palsu"

FEATURES
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
F. Lopez
Spanyol
Portugal
Jerman
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Barcelona meraih kemenangan sulit dari markas Atletico Madrid dengan keunggulan (2-1), dalam laga yang mempertemukan kedua tim, Minggu malam, pada pekan ke-12 Liga Spanyol, sebuah pertandingan yang menyuguhkan banyak momen teknik dan taktik yang menonjol.

Tak diragukan lagi bahwa laga ini mempertemukan dua dari pelatih terbaik dunia, yakni Diego Simeone asal Argentina bersama Atletico Madrid, dan Hansi Flick asal Jerman, direktur teknik Barcelona.

Flick memulai laga dengan formasi (4-1-4-1), dan bertaruh untuk bermain seperti biasa dengan pertahanan tinggi guna menjebak Atletico dalam perangkap offside, sementara Simeone menjalani pertandingan dengan skema yang biasa ia gunakan (4-4-2) "klasik" dan mengandalkan kecepatan para pemain sayap serta kemampuan penyerang utama Julian Alvarez dalam memanfaatkan ruang melalui pergerakannya di belakang lini pertahanan.

  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho palsu

    Diego Simeone memulai laga ini dengan pendekatan taktik yang sangat mirip dengan apa yang ditampilkan pelatih Portugal, Jose Mourinho, bersama Real Madrid menghadapi Barcelona pada El Clasico terakhir, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan tersebut (2-1) di Stadion Camp Nou.

    Namun perbedaan mendasar antara kedua pengalaman itu terletak pada fakta bahwa pelatih asal Argentina ini hanya menerapkan pendekatan tersebut sepanjang babak pertama, melalui pressing yang terorganisir dan pergerakan kolektif yang baik untuk menutup ruang bagi kedua sayap Barcelona, Lamine Yamal dan Gordon, disertai persiapan serangan yang rapi serta upaya memanfaatkan jebakan offside.

    Selama 45 menit pertama, Simeone berhasil menyuguhkan penampilan taktik yang istimewa dan mendominasi jalannya pertandingan, setelah membatasi kemampuan Barcelona membangun serangan seperti biasanya, serta mampu menjebak para pemain tim Catalan itu dalam perangkap offside pada lebih dari satu kesempatan.

    Keunggulan Simeone tidak terbatas pada sisi pertahanan saja, bahkan timnya tampil berbahaya dalam transisi serangan, menciptakan lebih dari lima peluang matang sepanjang babak pertama, baik melalui penetrasi dari tengah maupun pemanfaatan ruang di sisi sayap.

    Perubahan arah serangan yang tiba-tiba menjadi salah satu senjata paling menonjol, di mana ia memulai serangan dari sisi kanan sebelum dengan cepat mengalihkannya ke sisi kiri, untuk mengisolasi Baena dalam duel satu lawan satu dengan Fariñas, bersamaan dengan pergerakan Alvarez ke sisi kiri dan gerakan Simeone untuk menembus tengah, pergerakan-pergerakan yang membuka jalan bagi gol pertama.

    Namun gambaran itu berubah total setelah turun minum, setelah Simeone meninggalkan pendekatan menyerang dan pressing yang terorganisir, lalu menarik diri ke area pertahanan yang sangat dalam, menyerahkan penguasaan bola dan dominasi kepada Barcelona tanpa upaya nyata untuk menekan pembawa bola atau mengganggu pembangunan serangan.

    Penarikan diri ini memberi tim Catalan tersebut ruang dan waktu untuk menciptakan peluang secara berulang, hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan.

    Di sinilah muncul titik lemah paling menonjol dalam cara Simeone mengelola laga ini; sebab setelah membuktikan di babak pertama kemampuannya mengimbangi Barcelona dan mengunggulinya secara taktik ketika ia berinisiatif melakukan pressing dan menyerang, ia justru memilih untuk meninggalkan semua itu di babak kedua, dan memberikan dominasi penuh kepada lawannya, dalam penarikan diri yang berlebihan yang membuatnya kehilangan hasil pertandingan.

  • Atletico menyia-nyiakan kemenangan

    Terlepas dari pilihan Simeone dan kemundurannya di babak kedua, para pemain Atletico Madrid turut menanggung sebagian tanggung jawab atas hilangnya kemenangan, setelah mereka menyia-nyiakan sejumlah besar peluang sepanjang babak pertama, yang mana mereka menjadi pihak yang lebih unggul dan lebih sering menembus area berbahaya.

    Pemain Argentina, Julian Alvarez, menjadi sosok yang paling banyak menyia-nyiakan peluang-peluang tersebut, setelah gagal mengonversi tiga peluang matang menjadi gol, meski sebagian di antaranya terbilang mudah dibandingkan besarnya peluang yang diciptakan timnya.

    Masalahnya bukan terletak pada kemampuan mencapai gawang Barcelona, melainkan pada minimnya efektivitas di depan gawang; sebab Atletico berhasil menembus pertahanan tim Katalan itu dan mencapai area ancaman lebih dari sekali, namun kehilangan sentuhan akhir yang sejatinya mampu memperlebar selisih dan memastikan kemenangan lebih awal.

    Alih-alih memanfaatkan keunggulannya, tim asal Madrid itu justru memberi Barcelona kesempatan untuk tetap bertahan dalam pertandingan dan kembali ke dalam permainan, hingga akhirnya mereka harus membayar mahal peluang-peluang yang telah mereka sia-siakan.

  • Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport

    De Jong atasi kelemahan, Lopez selamatkan Barcelona

    Hansi Flick melihat bahwa sisi kanan Atletico Madrid, yang ditempati Vargas, menjadi sumber bahaya utama, sehingga ia memutuskan untuk melakukan perubahan pada awal babak kedua dengan menggantinya dan memasukkan pemain Belanda Frenkie de Jong, yang mengisi posisi bek kanan, sekaligus beralih menjadi gelandang tambahan saat Barcelona menguasai bola.

    Perubahan ini memberikan keunggulan jelas bagi Barcelona di lini tengah, terutama setelah Atletico mundur ke area pertahanannya, sehingga tim Catalan menjadi pihak yang hampir sepenuhnya mendominasi, dan ruang yang tersedia bagi para pemainnya semakin bertambah, bersamaan dengan diberikannya kebebasan lebih besar kepada Fermin Lopez untuk maju dan menyerbu area berbahaya.

    Lopez menjadi bintang malam itu bagi Barcelona tanpa tertandingi, setelah ia memainkan peran krusial dalam kebangkitan, memanfaatkan kesalahan individu dari lini pertahanan Atletico Madrid, untuk melepaskan tendangan tak terduga dari dalam kotak penalti dan menggetarkan gawang, dalam momen yang mengembalikan tim Catalan ke atmosfer pertandingan.

    Dengan dominasi yang terus berlanjut di lini tengah, dan Atletico yang semakin mundur ke areanya, Lamine Yamal bergerak ke area dalam untuk turut membangun serangan, hingga Lopez menemukan ruang yang tepat di dalam kotak penalti, dan menerima umpan memukau dari sang bintang muda, yang diterjemahkannya menjadi gol kemenangan, menegaskan keunggulan Barcelona di babak kedua.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Flick menutup semua pintu

    Hansi Flick juga pantas mendapat pujian atas caranya mengelola babak kedua, setelah ia tidak hanya mengubah arah pertandingan secara ofensif, tetapi juga berhasil menutup celah di hadapan Atletico Madrid melalui serangkaian intervensi taktis, yang dimulai dengan memasukkan Andreas Christensen menggantikan Joao Cancelo di sisi kanan pada menit ke-60, dengan tujuan meningkatkan soliditas defensif dan mengurangi ancaman lawan.

    Setelah mencetak gol kemenangan, pelatih asal Jerman itu melakukan perubahan baru untuk mengamankan hasil, dengan memainkan Eric Garcia di sisi kanan, sembari mengalihkan Christensen menjadi bek ketiga di samping Gerard Romero dan Pau Cubarsi, di samping memasukkan Gavi menggantikan Bernal.

    Perubahan-perubahan ini memberi Barcelona kepadatan defensif yang lebih besar, serta menutup ruang-ruang yang coba dimanfaatkan Atletico, sehingga menghalangi Simeone untuk kembali ke dalam pertandingan, dan menegaskan keunggulan Flick dalam membaca jalannya laga serta mengelola detail-detailnya, setelah ia menangani babak kedua dengan cara yang benar-benar berbeda dari lawannya.

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