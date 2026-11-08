Diego Simeone memulai laga ini dengan pendekatan taktik yang sangat mirip dengan apa yang ditampilkan pelatih Portugal, Jose Mourinho, bersama Real Madrid menghadapi Barcelona pada El Clasico terakhir, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan tersebut (2-1) di Stadion Camp Nou.

Namun perbedaan mendasar antara kedua pengalaman itu terletak pada fakta bahwa pelatih asal Argentina ini hanya menerapkan pendekatan tersebut sepanjang babak pertama, melalui pressing yang terorganisir dan pergerakan kolektif yang baik untuk menutup ruang bagi kedua sayap Barcelona, Lamine Yamal dan Gordon, disertai persiapan serangan yang rapi serta upaya memanfaatkan jebakan offside.

Selama 45 menit pertama, Simeone berhasil menyuguhkan penampilan taktik yang istimewa dan mendominasi jalannya pertandingan, setelah membatasi kemampuan Barcelona membangun serangan seperti biasanya, serta mampu menjebak para pemain tim Catalan itu dalam perangkap offside pada lebih dari satu kesempatan.

Keunggulan Simeone tidak terbatas pada sisi pertahanan saja, bahkan timnya tampil berbahaya dalam transisi serangan, menciptakan lebih dari lima peluang matang sepanjang babak pertama, baik melalui penetrasi dari tengah maupun pemanfaatan ruang di sisi sayap.

Perubahan arah serangan yang tiba-tiba menjadi salah satu senjata paling menonjol, di mana ia memulai serangan dari sisi kanan sebelum dengan cepat mengalihkannya ke sisi kiri, untuk mengisolasi Baena dalam duel satu lawan satu dengan Fariñas, bersamaan dengan pergerakan Alvarez ke sisi kiri dan gerakan Simeone untuk menembus tengah, pergerakan-pergerakan yang membuka jalan bagi gol pertama.

Namun gambaran itu berubah total setelah turun minum, setelah Simeone meninggalkan pendekatan menyerang dan pressing yang terorganisir, lalu menarik diri ke area pertahanan yang sangat dalam, menyerahkan penguasaan bola dan dominasi kepada Barcelona tanpa upaya nyata untuk menekan pembawa bola atau mengganggu pembangunan serangan.

Penarikan diri ini memberi tim Catalan tersebut ruang dan waktu untuk menciptakan peluang secara berulang, hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan.

Di sinilah muncul titik lemah paling menonjol dalam cara Simeone mengelola laga ini; sebab setelah membuktikan di babak pertama kemampuannya mengimbangi Barcelona dan mengunggulinya secara taktik ketika ia berinisiatif melakukan pressing dan menyerang, ia justru memilih untuk meninggalkan semua itu di babak kedua, dan memberikan dominasi penuh kepada lawannya, dalam penarikan diri yang berlebihan yang membuatnya kehilangan hasil pertandingan.