Sergio Conceicao tak jadi ke Fenerbahce. Mantan pelatih Milan itu, yang belum memiliki klub setelah meninggalkan Al Ittihad, menolak tawaran klub Turki tersebut. Fenerbahce sedang mencari pelatih baru setelah İsmail Kartal mengundurkan diri. Keputusan itu bukan didasari alasan finansial, melainkan keinginan pelatih asal Portugal tersebut untuk menunggu tawaran dari klub di salah satu dari lima liga teratas. Conceicao menyampaikan terima kasih, tetapi memilih menolak.
Fenerbahçe: Sergio Conceicao menolak, ini alasan-alasannya
Kuyt Jadi Pelatih Sementara
Saat ini, Dirk Kuyt menangani klub Istanbul tersebut. Ia merupakan mantan penyerang Liverpool dan Fenerbahçe, yang dibelanya dari 2012 hingga 2015. Pria asal Belanda itu menjadi pelatih sementara hingga klub memilih pelatih baru. Ia bergabung pada pramusim sebagai asisten Kartal. Besok, ia akan memimpin Fenerbahçe dalam laga Liga Champions melawan Liverpool pukul 18.45.
Emre Pelatih Baru
Menurut media Turki, pelatih baru Fenerbahçe diperkirakan adalah Emre Belözoğlu, mantan gelandang yang antara lain pernah membela Inter dan Fenerbahçe sendiri. Ia akan meninggalkan kursi pelatih Kasimpasa dan kembali ke Şükrü Saracoğlu, tempat ia pernah menjadi pelatih sementara pada 2021. Penandatanganan kontrak diperkirakan berlangsung antara hari ini dan besok.
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