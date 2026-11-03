Pertandingan berikutnya FB Champions League 12.45 LIV Tonton

Sergio Conceicao tak jadi ke Fenerbahce. Mantan pelatih Milan itu, yang belum memiliki klub setelah meninggalkan Al Ittihad, menolak tawaran klub Turki tersebut. Fenerbahce sedang mencari pelatih baru setelah İsmail Kartal mengundurkan diri. Keputusan itu bukan didasari alasan finansial, melainkan keinginan pelatih asal Portugal tersebut untuk menunggu tawaran dari klub di salah satu dari lima liga teratas. Conceicao menyampaikan terima kasih, tetapi memilih menolak.