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FC Porto datangkan mantan bek Man Utd dan Roma Chris Smalling secara mengejutkan dengan status bebas transfer
Dragao siap menyambut kedatangan pemain veteran
Porto selangkah lagi menuntaskan kesepakatan mengejutkan untuk membawa Smalling ke Estadio do Dragao, menurut A Bola. Bek tengah berusia 36 tahun itu, yang baru-baru ini mengakhiri masa bermainnya di Saudi Pro League bersama Al-Fayha, diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim ini. Laporan menyebutkan bahwa bek berpengalaman tersebut sudah berada di kota itu untuk menjalani tes medis sebelum membubuhkan tanda tangan di kontraknya.
Kepindahan ini menjadi dorongan signifikan bagi pelatih kepala Francesco Farioli, yang sedang mencari tambahan amunisi untuk menambah kedalaman dan kepemimpinan dalam skuadnya. Smalling membawa segudang pengalaman di level tertinggi ke Portugal, setelah mengoleksi 31 caps bersama Inggris dan mewakili negaranya di Piala Dunia 2014 serta Euro 2016.
- AFP
Mengatasi krisis di lini belakang
Raksasa Portugal itu terpaksa masuk ke bursa menyusul serangkaian masalah kebugaran di lini pertahanan mereka. Nehuen Perez kesulitan akibat masalah fisik yang terus berlanjut, dan meski sempat kembali bermain saat menghadapi Manchester City pada awal September, bek Argentina itu kini kembali menepi. Situasi ini membuat Farioli memiliki opsi terbatas di jantung pertahanan, sehingga klub pun melirik pasar agen bebas untuk mendapatkan solusi instan.
Smalling cocok dengan profil pengganti siap pakai yang bisa langsung mengisi starting XI. Selama waktunya di Arab Saudi, ia tetap menjadi andalan dengan mencatatkan 28 penampilan dan membuktikan bahwa ia masih memiliki daya tahan yang dibutuhkan untuk menjalani musim yang berat. Kedatangannya dipandang sebagai kebutuhan taktis agar Porto tetap kompetitif di semua ajang sementara Perez melanjutkan pemulihannya di bawah pengawasan staf medis klub.
Karier yang sarat pengalaman elite
Smalling paling dikenal lewat kiprahnya selama satu dekade di Manchester United, tempat ia memenangi dua gelar Premier League dan menegaskan dirinya sebagai sosok yang bisa diandalkan di bawah berbagai manajer. Ia kemudian menikmati kebangkitan karier yang sukses di Italia bersama Roma, dengan memenangi edisi perdana UEFA Europa Conference League. Sepanjang kariernya, ia bekerja sangat dekat dengan Jose Mourinho, dan mengatakan bahwa manajer asal Portugal itu mempercayainya serta membantu membangun mentalitas yang membuatnya merasa bisa mengatasi rintangan apa pun di lapangan.
Sebelumnya, Smalling kerap berbicara tentang keterkejutannya atas perkembangan kariernya yang begitu cepat. Ia pernah mengakui, "Itu bahkan bukan rencana D. Saya sudah menata semuanya. Saya sudah punya A level, dan saya melihat klub-klub non-liga lain di dekat Leicester karena saya masih ingin bermain."
- AFP
Farioli mendapat fleksibilitas taktis
Kedatangan mantan bintang United itu memberi Farioli kemewahan untuk merotasi skuadnya di tengah jadwal pertandingan yang padat. Dengan kesepakatan ini diperkirakan akan segera diumumkan, pelatih asal Italia itu akan memiliki sosok pemenang yang sudah terbukti untuk diandalkan dalam laga-laga bertekanan tinggi. Manajemen Porto proaktif di bursa transfer, baru-baru ini bahkan menerima pujian dari presiden Andre Villas-Boas atas strategi rekrutmen mereka, dan perekrutan pemain internasional mapan dengan status bebas transfer sejalan dengan tujuan mereka saat ini.
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