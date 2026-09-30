Porto selangkah lagi menuntaskan kesepakatan mengejutkan untuk membawa Smalling ke Estadio do Dragao, menurut A Bola. Bek tengah berusia 36 tahun itu, yang baru-baru ini mengakhiri masa bermainnya di Saudi Pro League bersama Al-Fayha, diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim ini. Laporan menyebutkan bahwa bek berpengalaman tersebut sudah berada di kota itu untuk menjalani tes medis sebelum membubuhkan tanda tangan di kontraknya.

Kepindahan ini menjadi dorongan signifikan bagi pelatih kepala Francesco Farioli, yang sedang mencari tambahan amunisi untuk menambah kedalaman dan kepemimpinan dalam skuadnya. Smalling membawa segudang pengalaman di level tertinggi ke Portugal, setelah mengoleksi 31 caps bersama Inggris dan mewakili negaranya di Piala Dunia 2014 serta Euro 2016.