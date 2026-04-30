Hal itu dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, AS. Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, telah menyaksikan penyerang tersebut secara langsung dalam laga Derby Istanbul antara Galatasaray dan Fenerbahce (3-0) pada akhir pekan lalu. Selain itu, pria asal Italia itu juga telah menanyakan informasi mengenai Osimhen dan kemungkinan kepindahannya kepada pihak Galatasaray.
FC Bayern pun tertarik padanya: Arsenal dilaporkan sedang memantau striker top tersebut secara langsung
Osimhen baru saja didatangkan secara permanen dari SSC Napoli ke Galatasaray pada musim panas lalu, setelah klub tersebut mengeluarkan dana besar sebesar 75 juta euro—sebuah rekor transfer klub. Dengan 27 poin gol dalam 31 pertandingan, penyerang ini kembali tampil mengesankan di musim ini.
Arsenal mendatangkan Viktor Gyökeres dari Sporting dengan biaya 67 juta euro menjelang musim ini. Pemain asal Swedia ini sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, terutama dalam hal permainan, dengan 21 poin dalam 49 pertandingan resmi untuk The Gunners, sehingga klub tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berkualitas tinggi lainnya untuk posisi penyerang tengah. Galatasaray ingin mendapatkan kembali setidaknya jumlah yang telah diinvestasikan untuk Osimhen jika ia dijual kembali.
Arsenal masih memantau dua pemain Galatasaray lainnya
Namun, menurut AS, Direktur Olahraga Berta tidak hanya mengincar Osimhen dalam derby tersebut: Kiper Galatasaray Ugurcan Cakir dan pemain serang Baris Alper Yilmaz kabarnya juga telah menarik minatnya sebelumnya.
FC Bayern München juga dilaporkan telah lama mengincar Osimhen. Juara Bundesliga tersebut kabarnya sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Harry Kane, yang akan berusia 33 tahun pada musim panas mendatang. Nama pemain asal Nigeria itu terus muncul, namun Dusan Vlahovic dari Juventus Turin juga dikaitkan dengan klub asal Munich tersebut.
Musim 2025/26 Victor Osimhen bersama Galatasaray:
Permainan: 31 Menit bermain: 2386 Gol: 20 Assist: 7