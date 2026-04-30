FC Bayern pun tertarik padanya: Arsenal dilaporkan sedang memantau striker top tersebut secara langsung

Osimhen baru saja didatangkan secara permanen dari SSC Napoli ke Galatasaray pada musim panas lalu, setelah klub tersebut mengeluarkan dana besar sebesar 75 juta euro—sebuah rekor transfer klub. Dengan 27 poin gol dalam 31 pertandingan, penyerang ini kembali tampil mengesankan di musim ini.

Arsenal mendatangkan Viktor Gyökeres dari Sporting dengan biaya 67 juta euro menjelang musim ini. Pemain asal Swedia ini sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, terutama dalam hal permainan, dengan 21 poin dalam 49 pertandingan resmi untuk The Gunners, sehingga klub tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berkualitas tinggi lainnya untuk posisi penyerang tengah. Galatasaray ingin mendapatkan kembali setidaknya jumlah yang telah diinvestasikan untuk Osimhen jika ia dijual kembali.