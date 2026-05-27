FC Bayern München, Berita dan Rumor - "Sepertinya akan hengkang": Apakah Max Eberl benar-benar harus meninggalkan FCB?

Mantan pemain Bayern München, Holger Badstuber, memperkirakan bahwa Direktur Olahraga Max Eberl dan juara Bundesliga asal Jerman tersebut akan segera berpisah.

"Banyak hal yang terjadi di balik layar. Bagaimana mereka ingin mengatur tim? Bagaimana harmoninya? Itu juga selalu sangat penting. Tentu saja bisa saja terjadi perubahan haluan, tetapi saat ini tampaknya Max Eberl akan hengkang. Bagaimana keputusan dewan direksi nanti, kita lihat saja," jelas Badstuber dalam podcast Bild "Bayern Insider".

Namun, berdasarkan semua yang ia ketahui dari media dalam beberapa hari terakhir, ia berasumsi bahwa pemisahan itu akan terjadi: "Jika tidak, hal-hal seperti itu tidak akan diumumkan melalui pers. Maka, hal itu harus dikomunikasikan dengan jelas dan kejelasan harus diberikan kepada tim," kata pria berusia 37 tahun itu menanggapi pernyataan pemilik klub Uli Hoeneß.

Hoeneß telah menarik perhatian menjelang final Piala DFB antara Bayern dan VfB Stuttgart dengan pernyataannya mengenai masa depan Eberl di klub juara Jerman tersebut. Menurut Presiden Kehormatan FCB itu, ada "keraguan" apakah kontrak Direktur Olahraga yang masih berlaku hingga 2027 itu harus diperpanjang.

Eberl, yang sebelumnya bekerja di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach dan RB Leipzig, mengambil alih jabatan direktur olahraga di klub "The Reds" pada musim semi 2024.