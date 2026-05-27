FC Bayern München, Berita dan Rumor - "Sepertinya akan hengkang": Apakah Max Eberl benar-benar harus meninggalkan FCB?

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:
Mantan pemain Bayern München, Holger Badstuber, memperkirakan bahwa Direktur Olahraga Max Eberl dan juara Bundesliga asal Jerman tersebut akan segera berpisah.
"Banyak hal yang terjadi di balik layar. Bagaimana mereka ingin mengatur tim? Bagaimana harmoninya? Itu juga selalu sangat penting. Tentu saja bisa saja terjadi perubahan haluan, tetapi saat ini tampaknya Max Eberl akan hengkang. Bagaimana keputusan dewan direksi nanti, kita lihat saja," jelas Badstuber dalam podcast Bild "Bayern Insider".
Namun, berdasarkan semua yang ia ketahui dari media dalam beberapa hari terakhir, ia berasumsi bahwa pemisahan itu akan terjadi: "Jika tidak, hal-hal seperti itu tidak akan diumumkan melalui pers. Maka, hal itu harus dikomunikasikan dengan jelas dan kejelasan harus diberikan kepada tim," kata pria berusia 37 tahun itu menanggapi pernyataan pemilik klub Uli Hoeneß.
Hoeneß telah menarik perhatian menjelang final Piala DFB antara Bayern dan VfB Stuttgart dengan pernyataannya mengenai masa depan Eberl di klub juara Jerman tersebut. Menurut Presiden Kehormatan FCB itu, ada "keraguan" apakah kontrak Direktur Olahraga yang masih berlaku hingga 2027 itu harus diperpanjang.
Eberl, yang sebelumnya bekerja di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach dan RB Leipzig, mengambil alih jabatan direktur olahraga di klub "The Reds" pada musim semi 2024.
Alphonso Davies terancam absen pada laga pembuka Piala Dunia bersama tim nasional Kanada.
Pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa bek kiri FC Bayern München tersebut kemungkinan belum sepenuhnya fit untuk pertandingan pertama grup Kanada melawan Bosnia-Herzegovina.
"Saya tidak yakin dia akan siap sepenuhnya pada 12 Juni, tapi kita lihat saja nanti," jawab Marsch menanggapi pertanyaan seorang jurnalis.
Davies saat ini sedang mengalami cedera otot yang dideritanya pada akhir musim bersama Bayern. Dia sudah absen dalam dua pertandingan Bundesliga terakhir melawan VfL Wolfsburg dan 1. FC Köln serta final Piala Jerman melawan VfB Stuttgart.
Kanada akan menghadapi Bosnia-Herzegovina, Qatar (18 Juni), dan Swiss (24 Juni) di Grup B Piala Dunia yang diselenggarakan di negaranya sendiri.
Di lapangan, Harry Kane dan kawan-kawan nyaris tak terbendung, namun sebelum pertandingan, para bintang FC Bayern tampaknya bergerak terlalu lambat: Tim asal Munich ini harus membayar denda sebesar 65.000 euro karena para pemain profesionalnya dua kali terlambat hadir sebelum pertandingan Bundesliga. Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Olahraga DFB pada hari Selasa. Dalam kedua kasus tersebut, menurut Asosiasi Sepak Bola Jerman, juara bertahan itu telah menunda pemeriksaan perlengkapan yang biasa dilakukan, sehingga pertandingan tidak dapat dimulai tepat waktu.
Sebelum pertandingan melawan 1. FC Union Berlin (4:0) pada 21 Maret, penundaan tersebut berlangsung selama 1 menit 15 detik, sedangkan melawan Eintracht Frankfurt (3:2) pada 21 Februari, penundaan berlangsung selama 2 menit 30 detik, demikian disampaikan oleh federasi tersebut. Untuk pelanggaran pertama terhadap peraturan pertandingan, Bayern dikenakan denda sebesar 25.000 euro, sedangkan untuk pelanggaran kedua sebesar 40.000 euro.
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
25 Juli
Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
4 Agustus
Jeju SK FC - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
7 Agustus
FC Bayern - Aston Villa
Pertandingan persahabatan
15 Agustus
FC Bayern - RB Leipzig
Pertandingan persahabatan