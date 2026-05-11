FC Bayern München, Berita dan Rumor - "Kompany ingin mempertahankannya": Pernyataan menarik seputar kepergian pemain FCB

Menurut pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, Nicolas Jackson sebenarnya memiliki masa depan yang cerah di FC Bayern München, seandainya keputusan sepenuhnya bergantung pada pandangan pelatih Vincent Kompany.

"Kompany yakin dengan Jackson dan dia ingin mempertahankannya di München," kata Matthäus pada Minggu malam di Sky90 dan menambahkan: "Tapi dia terlalu mahal." Kompany telah "menyampaikan secara internal bahwa dia ingin mempertahankan Jackson, tapi tentu saja mungkin dengan harga tertentu yang tidak akan diterima oleh klubnya, Chelsea," lanjut Matthäus.

Jackson masih dipinjamkan dari Chelsea ke Bayern hingga akhir musim. Juara Jerman itu telah membayar biaya pinjaman sebesar 16,5 juta euro untuk penyerang tersebut musim panas lalu dan bisa saja mengikat Jackson secara permanen melalui opsi pembelian. Namun, opsi tersebut tampaknya terlalu mahal bagi FCB dengan harga sebesar 65 juta euro.

Direktur Olahraga Max Eberl telah mengonfirmasi pada akhir April di ZDF-Sportstudio bahwa Jackson akan kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya berakhir. Sebelumnya, sudah ada laporan bahwa Kompany sangat puas dengan Jackson dan ingin mempertahankan pemain asal Senegal itu di skuad.

Jackson menjalankan perannya sebagai pemain rotasi di Bayern dengan cukup memuaskan; hingga saat ini, ia telah mencetak sepuluh gol dan empat assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi untuk FCB. Meskipun kontrak Jackson di Chelsea masih berlaku hingga 2033, belum jelas apakah The Blues ingin mempertahankannya atau lebih memilih untuk menjualnya pada musim panas nanti.



