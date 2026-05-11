Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor - "Kompany ingin mempertahankannya": Pernyataan menarik seputar kepergian pemain FCB

Nicolas Jackson akan meninggalkan Bayern München pada musim panas nanti, meskipun pelatihnya tampaknya masih akan mengandalkannya. Berita dan rumor seputar FCB.

    Menurut pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, Nicolas Jackson sebenarnya memiliki masa depan yang cerah di FC Bayern München, seandainya keputusan sepenuhnya bergantung pada pandangan pelatih Vincent Kompany.

    "Kompany yakin dengan Jackson dan dia ingin mempertahankannya di München," kata Matthäus pada Minggu malam di Sky90 dan menambahkan: "Tapi dia terlalu mahal." Kompany telah "menyampaikan secara internal bahwa dia ingin mempertahankan Jackson, tapi tentu saja mungkin dengan harga tertentu yang tidak akan diterima oleh klubnya, Chelsea," lanjut Matthäus.

    Jackson masih dipinjamkan dari Chelsea ke Bayern hingga akhir musim. Juara Jerman itu telah membayar biaya pinjaman sebesar 16,5 juta euro untuk penyerang tersebut musim panas lalu dan bisa saja mengikat Jackson secara permanen melalui opsi pembelian. Namun, opsi tersebut tampaknya terlalu mahal bagi FCB dengan harga sebesar 65 juta euro.

    Direktur Olahraga Max Eberl telah mengonfirmasi pada akhir April di ZDF-Sportstudio bahwa Jackson akan kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya berakhir. Sebelumnya, sudah ada laporan bahwa Kompany sangat puas dengan Jackson dan ingin mempertahankan pemain asal Senegal itu di skuad.

    Jackson menjalankan perannya sebagai pemain rotasi di Bayern dengan cukup memuaskan; hingga saat ini, ia telah mencetak sepuluh gol dan empat assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi untuk FCB. Meskipun kontrak Jackson di Chelsea masih berlaku hingga 2033, belum jelas apakah The Blues ingin mempertahankannya atau lebih memilih untuk menjualnya pada musim panas nanti.


  GoretzkaGetty Images

    FC Bayern München, Berita: Inilah alasan di balik pergantian Leon Goretzka di Wolfsburg

    Gelandang Leon Goretzka diganti pada babak pertama saat Bayern München menang 1-0 atas VfL Wolfsburg, dan hal itu tentu saja bukan tanpa alasan.

    Seperti yang diungkapkan Direktur Olahraga FCB Christoph Freund setelah pertandingan, pergantian Goretzka merupakan tindakan pencegahan setelah pemain timnas Jerman itu terkena tendangan bebas dari Konstantinos Koulierakis dari Wolfsburg tepat di pelipisnya pada menit ke-26. Goretzka kemudian mendapat perawatan singkat di lapangan, namun awalnya masih bisa melanjutkan permainan hingga babak pertama berakhir.

    "Dia terkena bola dengan keras di kepalanya saat tendangan bebas itu, dan awalnya merasa baik-baik saja. Namun, saat istirahat, dia mengatakan merasa sedikit pusing, tidak sepenuhnya nyaman, dan kemudian kami memutuskan sebagai tindakan pencegahan agar dia tetap di ruang ganti," jelas Freund.

    Namun, Goretzka dipastikan bisa tampil pada laga penutup musim Bundesliga melawan 1. FC Köln termasuk upacara penyerahan trofi juara pada Sabtu depan, serta pada final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart seminggu kemudian. "Tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa," kata Pelatih Vincent Kompany memberikan jaminan terkait Goretzka. "Hanya saja kami sekarang berada dalam fase di mana, jika ada yang merasa tidak enak badan, maka kami juga harus mengambil keputusan yang tepat."

  CHRISTOPH FREUND BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern München, Berita: Vincent Kompany memberi libur tiga hari kepada para bintang FCB

    Dengan kelelahan yang masih terasa di tubuh setelah beberapa pekan terakhir yang melelahkan, serta prestasi meraih gelar ganda nasional yang masih terngiang di benak, pelatih Bayern München Vincent Kompany memberikan waktu istirahat yang cukup panjang kepada para bintangnya setelah kemenangan tandang 1-0 atas VfL Wolfsburg.

    Joshua Kimmich, Harry Kane, dan kawan-kawan mendapat libur khusus selama tiga hari, sebelum pada hari Rabu persiapan untuk pertandingan Bundesliga terakhir musim ini melawan 1. FC Köln dimulai. "Para pemain sekarang memiliki beberapa hari libur. Beberapa minggu terakhir ini sangat intens, termasuk secara mental, dengan banyak perjalanan," kata direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, setelah kemenangan di Wolfsburg pada Sabtu malam.

    "Sekarang saatnya sedikit bersantai, lalu kami masih punya pertandingan perebutan gelar juara di kandang, yang pasti ingin kami menangkan. Setelah itu, fokus penuh kami tertuju ke Berlin; kami ingin tetap menjaga ritme di sana," lanjut Freund. Seminggu setelah final liga melawan Köln, Bayern akan menghadapi VfB Stuttgart di final DFB-Pokal di Berlin.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

