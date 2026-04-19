FC Bayern München, Berita dan Gosip: Apakah akan terjadi persaingan transfer yang sengit untuk merebut Min-Jae Kim?

Min-Jae Kim tampaknya tidak hanya diminati oleh mantan klubnya, Fenerbahçe, di Turki. FC Bayern berpotensi memastikan gelar juara pada hari Minggu. Berikut ini berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

  • "Itu adalah situasi yang ekstrem": FC Bayern tidak mengharapkan sanksi dari UEFA 
  • FC Bayern menjelang kemungkinan gelar juara: Bagaimana cara merayakannya, Vincent Kompany? 
  • "Saya juga terkejut": Freund menanggapi rumor yang kontroversial
    FC Bayern, Rumor: Klub-klub lain tertarik pada Min-Jae Kim

    Min-Jae Kim tampaknya tidak hanya diminati oleh mantan klubnya, Fenerbahce, di Turki. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis ternama Turki, Alper Yemeniciler, ironisnya, rival sekota Istanbul, Galatasaray dan Besiktas, juga telah menghubungi agen Kim. Namun, jika harus pindah ke Turki, Kim pada dasarnya akan lebih memilih Fenerbahce, tempat ia pernah bermain pada musim 2021/22.

    Setelah itu, pemain Korea Selatan berusia 29 tahun ini pindah ke SSC Napoli dengan biaya transfer 19 juta euro, setahun kemudian ia pindah ke FC Bayern dengan biaya 50 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2028. Namun, ia tidak memenuhi ekspektasi yang ditempatkan padanya. Saat ini, ia hanya menjadi bek tengah ketiga di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah dan dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas nanti; terakhir kali, ada pembicaraan mengenai nilai transfer sekitar 30 juta euro. 

    Selain klub-klub top Turki, Kim juga dikaitkan dengan Juventus Turin dan AC Milan.

  • FC Bayern, Berita: Kompany menanggapi cerita lucu tentang kue apel dari Uli Hoeneß

    Pelatih Vincent Kompany telah menceritakan kisah kue apel yang diungkapkan Uli Hoeneß dari sudut pandangnya. Bos klub FC Bayern itu sebelumnya menceritakan dalam sebuah podcast bersama Gubernur Bavaria Markus Söder bahwa Kompany dan Direktur Olahraga Christoph Freund mengunjunginya di Danau Tegernsee musim panas lalu untuk meyakinkannya agar merekrut Xavi Simons. 

    Menurut pengakuannya sendiri, Hoeneß membalas: "Vinc, kamu boleh makan sepotong kue apel lagi, tapi kamu tidak akan mendapatkan Xavi! Kami ingin kamu memainkan para pemain muda." Simons justru pindah ke Tottenham Hotspur, sementara di Munich, Lennart Karl berhasil menembus tim utama. 

    "Christoph, saya, Max (Eberl), dan Jan (Dreesen) adalah kelompok yang sangat termotivasi dan sangat aktif," kata Kompany dalam konferensi pers. "Kami selalu berusaha meyakinkan orang-orang. Tapi itu selalu terjadi dalam suasana yang baik, dengan penuh rasa hormat. Itu adalah proses yang sangat normal dengan banyak komunikasi. Kami mencoba berbagai hal dan kemudian menerimanya. Saat itu saya berkata kepada Tuan Hoeneß: Di usia kami, Anda pasti akan mendorong seperti yang kami lakukan. Setelah itu kami makan kue apel dan semuanya baik-baik saja."

    FC Bayern, Berita: FCB bisa memastikan gelar juara saat melawan Stuttgart

    Setelah kekalahan Borussia Dortmund pada Sabtu lalu melawan TSG Hoffenheim, FC Bayern berpeluang memastikan gelar juara ke-35 lebih awal saat menghadapi VfB Stuttgart pada Minggu ini. Untuk itu, mereka setidaknya membutuhkan satu poin saat melawan tim asal Stuttgart tersebut. Pertandingan di Allianz Arena akan dimulai pukul 17.30.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalPertandinganKompetisi
    Minggu, 19 AprilFC Bayern vs. VfB StuttgartBundesliga
    Rabu, 22 AprilBayer Leverkusen vs. FC BayernPiala DFB
    Sabtu, 25 AprilFSV Mainz 05 vs. FC BayernBundesliga
    Selasa, 28 AprilParis Saint-Germain vs. FC BayernLiga Champions
    Sabtu, 2 MeiFC Bayern vs. 1. FC HeidenheimBundesliga


