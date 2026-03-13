Goal.com
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

FC Bayern, Berita dan Rumor: Tendangan bebas terbaik di FCB? Michael Olise membuat pilihan yang mengejutkan

Michael Olise ditugaskan untuk membentuk rekan-rekan setimnya menjadi pemain sepak bola yang sempurna - dan hal ini cukup mengejutkan. Seorang pemain berbakat yang terakhir bermain di tim profesional untuk sementara waktu tidak dapat bermain. Berita dan rumor terbaru tentang FC Bayern.

  • Tom BischofGetty Images

    FC Bayern, Berita: Tendangan bebas terbaik di FCB? Michael Olise menyebut Tom Bischof

    Michael Olise diminta untuk memilih "pemain sepak bola sempurna" dari rekan setimnya di FC Bayern untuk saluran YouTube Post United, dan salah satu pilihannya cukup mengejutkan.

    Dalam kategori "kecepatan", Olise memilih Alphonso Davies, yang dengan kecepatan 36,53 km/jam bahkan menjadi salah satu pemain Bundesliga tercepat dalam sejarah (peringkat ke-9 dalam peringkat sepanjang masa). Untuk "passing", pemain Prancis ini memilih Joshua Kimmich, untuk "gaya bermain terbaik" pilihannya jatuh pada Jamal Musiala, dan untuk "penyelesaian terbaik" - tentu saja - Harry Kane.

    Namun, dalam kategori penendang tendangan bebas, Olise memberikan kejutan yang cukup mengejutkan. Olise tidak memilih dirinya sendiri dalam kategori ini, meskipun ia sering bermain bersama Kimmich dan Kane dalam tendangan bebas, melainkan Tom Bischof.

    Pemain berusia 20 tahun ini belum menonjol sebagai ahli tendangan bebas di klub juara Jerman itu, tetapi ia mencetak gol pertamanya di Bundesliga saat membela TSG Hoffenheim dari situasi seperti itu. Dalam kemenangan spektakuler 4-3 Kraichgauer atas RB Leipzig pada November 2024, Bischof melakukan tendangan bebas dari tepi kanan kotak penalti dengan kaki kiri melewati pagar betis ke sudut gawang ke tiang dalam dan dari sana ke gawang.

    Sementara itu, Olise telah mencetak total empat tendangan bebas langsung untuk Bayern dan mantan klubnya Crystal Palace, sedangkan Kane, seperti Kimmich, hingga saat ini memegang rekor tendangan bebas langsung terbanyak untuk juara bertahan.

    Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Bischof sudah mendapatkan banyak kesempatan bermain di musim pertamanya bersama FC Bayern dan bahkan sempat diubah posisinyamenjadi bek sayap oleh Vincent Kompany karena cedera yang dialami Alphonso Davies, Josip Stanisic, dan Konrad Laimer. Hingga saat ini, ia sudah bermain dalam 29 pertandingan resmi dan mencetak tiga assist (1.191 menit).

    Mengingat cedera terbaru Davies dan jadwal pertandingan yang padat, Bischof kemungkinan akan terus memainkan peran penting dan menambah menit bermainnya dalam beberapa minggu mendatang.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    FC Bayern, Berita: Perpisahan dengan DFB dan Tetap di Liga 2? Pemain pinjaman FCB, Aseko, Menarik Perhatian

    Dia adalah kandidat untuk menggantikan posisi Leon Goretzka yang akan hengkang, namun Noel Aseko, yang saat ini masih dipinjamkan ke Hannover 96, tidak ingin terlalu cepat merencanakan kembalinya ke FC Bayern.

    "Saya tidak ingin menutup kemungkinan apa pun," katanya kepada Bild, ketika ditanya tentang kemungkinan untuk tetap tinggal di klub Lower Saxony setelah akhir musim: "Saya ingin membuka semua opsi. Saya bisa membayangkan bermain satu tahun lagi di Bundesliga 2."

    Aseko telah berkembang menjadi pemain inti yang tak terbantahkan di Hannover dengan masa adaptasi selama enam bulan di musim ini. Pemain ini mulai dipinjamkan pada Februari 2025 dan akan berlanjut hingga akhir musim. Sampai saat itu, klub di Niedersachsen kemungkinan besar akan menggunakan opsi pembelian Aseko, yang nilainya hanya satu juta euro. Namun, klub juara rekor tersebut memiliki klausul pembelian kembali sebesar 2,4 juta euro. 

    Aseko dan Bayern "secara rutin melakukan komunikasi", seperti yang dikonfirmasi oleh Aseko dan juga dilaporkan dalam percakapannya dengan direktur olahraga Christoph Freund: "Dia mengatakan bahwa dia bangga dengan perkembangan saya dan saya harus terus seperti ini."

    Aseko masih berjuang bersama Hannover untuk promosi ke Bundesliga dan tampil gemilang di musim ini, terutama dengan kemampuannya mencetak gol. Dalam 25 pertandingan resmi, dia sudah terlibat langsung dalam delapan gol (5 assist, 3 gol). Baru-baru ini, Aseko harus menjalani skorsing karena kartu kuning dan langsung mengalami kekalahan pahit 1-2 dari Greuther Fürth yang sedang berjuang menghindari degradasi.

    Bintang yang sedang naik daun ini sudah menarik minat beberapa klub ternama sejak musim dingin lalu. Sebuah klub Bundesliga dan Galatasaray dikabarkan telah mengetuk pintu pada pergantian tahun, dan menurut Abendzeitung, selain tiga klub Bundesliga lainnya, Brighton & Hove Albion, West Ham United, dan FC Villarreal juga telah menyatakan minatnya pada musim panas nanti. Namun, semua tawaran tersebut telah ditolak oleh manajemen Bayern yang dipimpin oleh direktur olahraga Max Eberl dan Freund. Kembalinya Aseko ke klub juara Jerman itu sudah menjadi keputusan yang pasti, demikian menurut laporan tersebut.

    Aseko juga memainkan peran penting di tim nasional. Gelandang tengah ini telah bermain dalam empat dari lima pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa untuk tim U-21 Jerman, dengan tiga kali menjadi starter. Dia belum dipanggil ke tim nasional senior, tetapi pelatih nasional Julian Nagelsmann mungkin tidak akan menunggu terlalu lama setelah Piala Dunia. Pasalnya, asosiasi sepak bola Guinea Khatulistiwa telah menanyakan kepada Aseko apakah dia ingin bermain untuk negara asal orang tuanya.

    "Segalanya mungkin," kata Aseko tentang kemungkinan pindah federasi, tetapi ia juga menekankan betapa nyamannya ia bermain di tim nasional junior Jerman: "Sangat menyenangkan bisa mengenakan seragam Jerman. Saya bermain untuk Jerman sejak U-15 dan setiap kali itu seperti reuni kelas dan sangat menyenangkan."

  • David Santos DaiberImago

    FC Bayern, Berita: Bakat Santos Daiber mengalami kemunduran yang pahit

    Tepat pada fase musim di mana Vincent Kompany mungkin bisa memberikan lebih banyak waktu bermain di Bundesliga kepada talenta-talenta muda FC Bayern, David Santos Daiber mengalami cedera otot paha dan harus absen untuk sementara waktu. Hal ini diumumkan oleh juara Bundesliga Jerman pada Kamis.

    Santos Daiber memang lebih banyak bermain di tim U19 musim ini, tetapi sudah dua kali merasakan atmosfer Bundesliga di bawah asuhan Kompany. Dalam kemenangan 4-0 atas Heidenheim pada pertandingan terakhir tahun 2025, ia masuk sebagai pemain pengganti hampir 20 menit sebelum pertandingan berakhir, dan pekan lalu ia bermain hampir sepuluh menit melawan Borussia Mönchengladbach. 

0