FC Bayern, Berita dan Rumor: Tendangan bebas terbaik di FCB? Michael Olise membuat pilihan yang mengejutkan

Dia adalah kandidat untuk menggantikan posisi Leon Goretzka yang akan hengkang, namun Noel Aseko, yang saat ini masih dipinjamkan ke Hannover 96, tidak ingin terlalu cepat merencanakan kembalinya ke FC Bayern.

"Saya tidak ingin menutup kemungkinan apa pun," katanya kepada Bild, ketika ditanya tentang kemungkinan untuk tetap tinggal di klub Lower Saxony setelah akhir musim: "Saya ingin membuka semua opsi. Saya bisa membayangkan bermain satu tahun lagi di Bundesliga 2."

Aseko telah berkembang menjadi pemain inti yang tak terbantahkan di Hannover dengan masa adaptasi selama enam bulan di musim ini. Pemain ini mulai dipinjamkan pada Februari 2025 dan akan berlanjut hingga akhir musim. Sampai saat itu, klub di Niedersachsen kemungkinan besar akan menggunakan opsi pembelian Aseko, yang nilainya hanya satu juta euro. Namun, klub juara rekor tersebut memiliki klausul pembelian kembali sebesar 2,4 juta euro.

Aseko dan Bayern "secara rutin melakukan komunikasi", seperti yang dikonfirmasi oleh Aseko dan juga dilaporkan dalam percakapannya dengan direktur olahraga Christoph Freund: "Dia mengatakan bahwa dia bangga dengan perkembangan saya dan saya harus terus seperti ini."

Aseko masih berjuang bersama Hannover untuk promosi ke Bundesliga dan tampil gemilang di musim ini, terutama dengan kemampuannya mencetak gol. Dalam 25 pertandingan resmi, dia sudah terlibat langsung dalam delapan gol (5 assist, 3 gol). Baru-baru ini, Aseko harus menjalani skorsing karena kartu kuning dan langsung mengalami kekalahan pahit 1-2 dari Greuther Fürth yang sedang berjuang menghindari degradasi.

Bintang yang sedang naik daun ini sudah menarik minat beberapa klub ternama sejak musim dingin lalu. Sebuah klub Bundesliga dan Galatasaray dikabarkan telah mengetuk pintu pada pergantian tahun, dan menurut Abendzeitung, selain tiga klub Bundesliga lainnya, Brighton & Hove Albion, West Ham United, dan FC Villarreal juga telah menyatakan minatnya pada musim panas nanti. Namun, semua tawaran tersebut telah ditolak oleh manajemen Bayern yang dipimpin oleh direktur olahraga Max Eberl dan Freund. Kembalinya Aseko ke klub juara Jerman itu sudah menjadi keputusan yang pasti, demikian menurut laporan tersebut.

Aseko juga memainkan peran penting di tim nasional. Gelandang tengah ini telah bermain dalam empat dari lima pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa untuk tim U-21 Jerman, dengan tiga kali menjadi starter. Dia belum dipanggil ke tim nasional senior, tetapi pelatih nasional Julian Nagelsmann mungkin tidak akan menunggu terlalu lama setelah Piala Dunia. Pasalnya, asosiasi sepak bola Guinea Khatulistiwa telah menanyakan kepada Aseko apakah dia ingin bermain untuk negara asal orang tuanya.

"Segalanya mungkin," kata Aseko tentang kemungkinan pindah federasi, tetapi ia juga menekankan betapa nyamannya ia bermain di tim nasional junior Jerman: "Sangat menyenangkan bisa mengenakan seragam Jerman. Saya bermain untuk Jerman sejak U-15 dan setiap kali itu seperti reuni kelas dan sangat menyenangkan."