Habis Sudah Thomas Frank?! Fans Tottenham Serukan Pemecatan Usai Gagal Menang Lawan Burnley

Frank berada di bawah tekanan hebat dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan 2-1 dari West Ham yang terancam degradasi sempat memicu laporan bahwa pelatih asal Denmark itu bisa dipecat.

Ia pada akhirnya dipertahankan berkat kemenangan atas Borussia Dortmund yang tampaknya memperpanjang napasnya. Namun, penggemar Spurs tetap sangat khawatir tentang prospek tim. Sebagian pendukung di tribun tandang Turf Moor secara aktif menyerukan pemecatannya saat peluit akhir berbunyi.

Frank tetap keras kepala pasca-laga, mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak berpikir itu performa yang buruk. Mungkin bukan hasil yang kami harapkan. Saya pikir kinerjanya, jika Anda melihatnya sepanjang pertandingan, terutama babak pertama, itu bagus."

"Kemudian sayangnya kami kurang di dua momen di mana kami tidak bertahan dengan cukup baik. Itulah yang sedang kami kerjakan dengan sangat, sangat keras... Saya pikir pesan kepada para penggemar, seperti yang saya katakan sepanjang waktu, adalah bahwa kami bekerja sangat keras untuk memastikan semuanya berjalan ke arah yang benar."

Frank sebelumnya dicemooh oleh pendukung tuan rumah setelah kekalahan dari West Ham, yang berarti ini sudah terjadi untuk kedua kalinya dalam seminggu.