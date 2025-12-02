Getty Images Sport
"Fans Barcelona Pasti Mencintainya!" - Kapten Man United Bruno Fernandes Bakal Buat Kejutan Besar Dengan Realisasikan Transfer Ke La Liga?
Perubahan peran Fernandes di Man Utd
Fernandes adalah satu-satunya cahaya terang dalam kampanye terburuk United dalam sejarah Liga Premier musim lalu. Gelandang asal Portugal itu adalah pemain terbaik tim dan pencetak gol terbanyak dengan 19 gol dan sebanyak assist dalam 57 pertandingan di semua kompetisi.
Meskipun menjalani kampanye yang gemilang, Amorim memutuskan untuk bereksperimen dengan peran Fernandes dalam tim karena di kampanye saat ini, dia ditempatkan dalam peran gelandang tengah dua orang bersama Casemiro. Dengan datangnya Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo pada musim panas dan kebangkitan Mason Mount, Fernandes dipaksa untuk bermain di posisi yang lebih defensif musim ini, kebanyakan dalam sistem 3-4-2-1.
Fernandes diberitahu untuk bergabung dengan Barcelona
Berbicara kepada Casinostugan, mantan gelandang Barcelona dan Spanyol Gaizka Mendieta mengatakan: "Lihat Ilkay Gundogan. Dia datang ke Barca juga di usia tiga puluhan, jadi dalam hal usia, tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan jika Bruno Fernandes ingin pindah. Dalam hal bakat, dia memiliki semua waktu yang dia butuhkan untuk sukses di La Liga. Itu jelas tergantung bagaimana perasaannya tentang itu. Dia jelas adalah kapten di Man Utd. Mungkin fakta bahwa dia tidak bermain di posisi yang dia inginkan bisa mempengaruhinya. Saya tidak melihat alasan mengapa dia tidak bisa pergi ke La Liga, khususnya ke Barca.
"Sekali lagi, saya pikir para pemain suka tantangan-tantangan itu, negara-negara berbeda, liga-liga berbeda, memenangkan trofi di liga yang berbeda, dan saya yakin itu terlintas di benaknya berkali-kali. Tapi sekali lagi, ini tentang ambisi, ini tentang situasinya di sana. Sama seperti saya ingin melihat Vinicius Junior di Premier League, saya ingin melihat Fernandes di La Liga. Penggemar Barcelona akan menyukainya, 100%. Karakternya, baik dari segi bakat maupun kepribadian."
Fernandes dikaitkan dengan kepindahan ke liga Saudi
Klub-klub Liga Pro Saudi telah menunjukkan minat pada Fernandes sejak lama, meskipun minat terhadap gelandang tersebut berhasil dibendung pada jendela transfer terakhir, dengan sang kapten United tidak mendorong keluar dari Old Trafford. Dia terikat kontrak hingga 2027 yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan tambahan.
Di tengah kabar transfernya ke Timur Tengah, United telah diberi tahu bahwa mereka tidak boleh mengabaikan tawaran transfer dari Liga Pro Saudi. Mantan bintang The Red Devils Wes Brown - berbicara dalam asosiasi dengan BetWright casino - berkata kepada GOAL: "Saya pikir dia akan begitu. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Bruno, saya tahu bahwa dia benar-benar ingin tinggal. Pada saat yang sama, jika ada tawaran konyol yang muncul, apa yang bisa Anda lakukan? Dia sudah mencapai usia dimana dia masih ingin menjadi bagian dari itu, tetapi Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan segalanya karena bukan begitu cara dunia bekerja. Saya tidak berpikir siapa pun akan mengambilnya secara pribadi jika itu terjadi.
"Dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba dan membantu tim. Pada titik tertentu itu akan mencapai krisis jika seseorang datang - mungkin berbicara tentang Saudi dengan uang itu. Jika itu terjadi lagi, apa pun yang terjadi Anda tidak bisa menyalahkan Bruno. Anda harus menerima bahwa dia melakukan hal yang benar dengan apa yang dia perlu lakukan dan kemudian melanjutkan lagi. Anda membutuhkan pemain dengan energi yang sama. Itulah yang orang-orang tidak mengerti - energi yang sama. Kadang-kadang teman-teman saya berkata ‘dia melakukan ini, dia melakukan itu’, yang mana karena terkadang tidak ada orang lain yang melakukan apa pun! Dia mencoba melakukan sesuatu. Orang-orang tidak mengerti itu, dan itu tidak apa-apa. Tetapi dia jelas merupakan pemain yang Anda butuhkan, atau membutuhkan seseorang seperti itu. Tidak harus menggantikannya, tetapi dalam kategori yang sama. Jika dia pergi, itu akan menjadi kehilangan besar."
Pembaruan Amorim tentang cedera Fernandes
Pemain berusia 31 tahun itu mengalami cedera pada menit-menit akhir saat kemenangan comeback United atas Crystal Palace akhir pekan lalu. Namun, Amorim meredakan kekhawatiran setelah pertandingan, saat ia mengatakan kepada TNT Sports: "Itu hanya tendangan. Saya berteriak padanya, kami melakukan pergantian pemain di akhirnya. Dia perlu berbicara dengan bangku cadangan tetapi dia mengatakan itu hanya tendangan jadi semuanya baik-baik saja."
Fernandes kemungkinan akan kembali beraksi dalam pertandingan Premier League klub berikutnya melawan West Ham pada hari Kamis di Old Trafford.
