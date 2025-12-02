"Fans Barcelona Pasti Mencintainya!" - Kapten Man United Bruno Fernandes Bakal Buat Kejutan Besar Dengan Realisasikan Transfer Ke La Liga?

Klub-klub Liga Pro Saudi telah menunjukkan minat pada Fernandes sejak lama, meskipun minat terhadap gelandang tersebut berhasil dibendung pada jendela transfer terakhir, dengan sang kapten United tidak mendorong keluar dari Old Trafford. Dia terikat kontrak hingga 2027 yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan tambahan.

Di tengah kabar transfernya ke Timur Tengah, United telah diberi tahu bahwa mereka tidak boleh mengabaikan tawaran transfer dari Liga Pro Saudi. Mantan bintang The Red Devils Wes Brown - berbicara dalam asosiasi dengan BetWright casino - berkata kepada GOAL: "Saya pikir dia akan begitu. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Bruno, saya tahu bahwa dia benar-benar ingin tinggal. Pada saat yang sama, jika ada tawaran konyol yang muncul, apa yang bisa Anda lakukan? Dia sudah mencapai usia dimana dia masih ingin menjadi bagian dari itu, tetapi Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan segalanya karena bukan begitu cara dunia bekerja. Saya tidak berpikir siapa pun akan mengambilnya secara pribadi jika itu terjadi.

"Dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba dan membantu tim. Pada titik tertentu itu akan mencapai krisis jika seseorang datang - mungkin berbicara tentang Saudi dengan uang itu. Jika itu terjadi lagi, apa pun yang terjadi Anda tidak bisa menyalahkan Bruno. Anda harus menerima bahwa dia melakukan hal yang benar dengan apa yang dia perlu lakukan dan kemudian melanjutkan lagi. Anda membutuhkan pemain dengan energi yang sama. Itulah yang orang-orang tidak mengerti - energi yang sama. Kadang-kadang teman-teman saya berkata ‘dia melakukan ini, dia melakukan itu’, yang mana karena terkadang tidak ada orang lain yang melakukan apa pun! Dia mencoba melakukan sesuatu. Orang-orang tidak mengerti itu, dan itu tidak apa-apa. Tetapi dia jelas merupakan pemain yang Anda butuhkan, atau membutuhkan seseorang seperti itu. Tidak harus menggantikannya, tetapi dalam kategori yang sama. Jika dia pergi, itu akan menjadi kehilangan besar."