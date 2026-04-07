Fakta yang tak terbayangkan... Dokumen-dokumen mengungkap apa yang terjadi di balik layar pada final Maroko vs Senegal

Maroko
Senegal

Final yang tak kunjung berakhir... Dokumen-dokumen baru menempatkan CAF dalam dilema bersejarah!

Hampir tiga bulan setelah final Piala Afrika, Benua Hitam masih dilanda situasi absurd yang menggambarkan krisis tak terdahulu dalam sejarah sepak bola Afrika, di mana gelar juara benua berubah menjadi perselisihan hukum terbuka antara Senegal dan Maroko, dalam kasus yang mengancam kredibilitas Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan menempatkannya di tengah badai.

Final yang digelar di Stadion Moulay Abdallah di Rabat tidak benar-benar berakhir meski wasit telah meniup peluit, melainkan justru menandai dimulainya babak baru dari perselisihan tersebut.

Sementara Senegal menegaskan bahwa mereka menang di lapangan, Maroko bersikukuh bahwa gelar juara harus diberikan secara administratif setelah lawan mereka mundur. Di antara keduanya, benua ini berada dalam dilema historis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

  • Awal krisis

    Menurut surat kabar Spanyol "AS", akar krisis ini bermula dari hari-hari menjelang pertandingan final, ketika Senegal mulai merasa bahwa segala sesuatunya diatur untuk merugikan mereka sejak kedatangan mereka di Maroko.

    Delegasi "Singa Teranga" dipindahkan dari hotel mewah di Tangier ke kompleks Al-Rihab, yang tidak termasuk dalam daftar akomodasi yang disetujui oleh CAF.

    Setelah protes resmi, tim dipindahkan ke Hotel Amfitrit di pinggiran Rabat, sebuah solusi kompromi yang tidak memuaskan pihak Senegal.

    Ketegangan semakin meningkat ketika Kompleks Olahraga Mohammed VI dialokasikan untuk latihan Senegal, yang merupakan fasilitas yang sama yang digunakan tim nasional Maroko sebagai markas kamp mereka.

    Tim Senegal menganggap hal itu sebagai pelanggaran prinsip kesetaraan kesempatan, dan mengkhawatirkan "kemungkinan pemantauan latihan mereka" atau bocornya rencana taktis mereka.

    Krisis keamanan dan tiket semakin memperparah situasi, karena Senegal mengeluhkan lemahnya pengorganisasian saat tiba di Rabat, serta "pembagian tiket yang tidak adil", yang mendorong mereka untuk secara terbuka memperingatkan adanya "ketidakberesan dalam jalannya acara" beberapa jam sebelum final.

    Kekacauan pada hari pertandingan

    Pada malam final, Stadion Moulay Abdallah berubah menjadi arena kekacauan. Sebuah gol Senegal yang kontroversial dianulir, kemudian Maroko diberi tendangan penalti yang memicu protes keras, sebelum situasi semakin memanas dengan mundurnya hampir seluruh delegasi Senegal dari lapangan sebagai bentuk protes atas apa yang mereka sebut sebagai "ketidakadilan wasit yang mencolok".

    Setelah kembali, Ibrahim Diaz mencoba mengeksekusi tendangan penalti dengan gaya "Panenka" namun gagal, sebelum Senegal berhasil menang pada babak perpanjangan waktu dengan skor 1-0.

    Maroko, di sisi lain, menganggap penarikan diri tersebut sebagai penarikan resmi yang mengharuskan Senegal kalah dengan skor (3-0), yang kemudian diadopsi oleh CAF dalam keputusan pertamanya, sebelum dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) setelah banding dari pihak Senegal.

  • Al-Kaf berada di bawah serangan

    "AS" mengungkap detail menarik dari rapat Komite Eksekutif CAF di Dar es Salaam pada 13 Februari, di mana Ketua Komite Wasit Olivier Safary mengakui bahwa wasit menerima "instruksi institusional" untuk tidak mengusir pemain-pemain Senegal selama jeda pertandingan, demi menjaga kelancaran pertandingan.

    Pengakuan ini, menurut surat kabar tersebut, memicu kontroversi di lingkungan CAF, dan membuka peluang bagi tuduhan campur tangan dalam keputusan wasit.

    Sidang banding yang kontroversial

    Dalam konferensi pers di Paris pada 26 Maret, pengacara Federasi Sepak Bola Senegal menggambarkan sidang banding di hadapan "CAS" sebagai "bencana", menegaskan bahwa hakim tampak seolah-olah telah mengambil keputusan sebelumnya.

    Konflik kepentingan yang menimbulkan keraguan

    Senegal juga mengangkat isu konflik kepentingan di dalam Komite Banding, setelah keterlibatan pengacara Moez Nasri, yang sekaligus menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Tunisia. Hal ini dianggap sebagai "konflik kepentingan yang jelas antara perannya sebagai hakim dan sebagai pihak yang terlibat dalam turnamen", hingga Presiden CAF Patrice Motsepe pun menyatakan keterkejutannya atas kehadiran Nasri di komite tersebut.

    Tak Ada Juara... Tak Ada Akhir di Cakrawala

    Hari ini, 77 hari setelah peluit akhir dibunyikan, Benua Afrika masih belum memiliki juara resmi. Senegal bersikukuh bahwa mereka menang di lapangan, sementara Maroko menegaskan bahwa peraturan memberikan gelar tersebut kepada mereka. Di sisi lain, CAF berada dalam posisi yang diserang oleh kedua belah pihak, dituduh melakukan "kelalaian manajemen" dan "kurangnya transparansi".

  • Tidak ada pahlawan... dan tidak ada akhir yang terlihat

    Hari ini, 77 hari setelah peluit akhir dibunyikan, Benua Afrika masih belum memiliki juara resmi. Senegal bersikukuh bahwa mereka menang di lapangan, sementara Maroko menegaskan bahwa peraturan memberikan gelar juara kepada mereka. Di sisi lain, CAF berada dalam posisi yang diserang oleh kedua belah pihak, dituduh melakukan "ketidakmampuan mengelola" dan "kurangnya transparansi".