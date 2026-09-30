"Saya tidak menyangka akan mendapat panggilan ini, tetapi saya sangat berharap - tambah pemain kelahiran 2001, eks Juventus itu - Penting untuk membawa pulang hasil ini, baik untuk klasemen maupun untuk urusan kepercayaan diri, melawan Belgia tidak berjalan terlalu baik meski di babak kedua ada reaksi yang bagus. Apa mimpi saya? Pergi ke Piala Dunia bersama Italia, itu mimpi terbesar saya. Saya sudah jauh lebih matang, lebih percaya diri, lebih berani dalam beberapa hal dan lebih garang dalam hal lain, meski saya selalu menganggap kerapuhan sebagai sebuah nilai karena saya anak muda yang sangat sensitif. Saya tahu bahwa saya harus berkembang dalam beberapa aspek dan saya berhasil melakukannya, sekarang saya percaya diri bisa tampil baik".





Terakhir, Fagioli membela rekan setimnya di tim nasional, Alessandro Romano, yang menjalani debut melawan Belgia: "Media sosial bisa mengangkatmu ke atas meski baru melakukan sedikit hal, dan menjatuhkanmu saat kamu membuat kesalahan. Untuk Romano, hanya satu umpan sederhana yang salah di area lawan, lalu karena nasib buruk terciptalah gol. Hal-hal seperti ini terjadi dan akan terjadi miliaran kali - kata Fagioli, seperti dikutip dari ANSA - Dia masih sangat muda, dia akan berkembang meski sekarang pun dia sudah kuat. Dan dia anak yang sangat baik, itu yang paling penting. Dia tidak perlu khawatir, seluruh tim ada bersamanya, apa yang terjadi di luar tidak bisa kami kendalikan, tetapi itu tidak penting".



