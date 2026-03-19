Fabrizio Romano: "Juventus sudah berusaha membawa Tonali kembali ke Italia selama dua tahun"

Pembahasan mengenai upaya Juventus yang terus-menerus, namun tanpa hasil, untuk memberikan Tonali kepada Spalletti.

"Juve sudah beberapa tahun ini berusaha membawa Sandro Tonali kembali ke Italia. Pihak sang pemain pun cukup serius dalam upayanya itu." Demikian kata Fabrizio Romano di saluran YouTube-nya, yang kemudian menjelaskan: masalahnya bagi Bianconeri adalah harus bernegosiasi dengan Newcastle.


"Sandro Tonali di Newcastle sebenarnya tampil tidak terlalu baik sejak, ya, Tonali kembali, dia mempertahankan level yang sangat tinggi," jelas Fabrizio Romano. Soal Sandro Tonali, teman-teman, kami juga sudah memberitahu kalian beberapa pekan terakhir bahwa arah transfer Tonali menjelang musim panas 2026 semakin mengarah ke Inggris, di mana dia jelas sudah berada di Newcastle, tapi di mana dia bisa melangkah lebih jauh. Nah, dalam hal ini juga, pembicaraan ini bersifat finansial dan ekonomi. Bagi Juventus, Tonali selalu menjadi incaran utama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berlaku bagi Cristiano Giuntoli dan juga bagi Comolli musim panas lalu."


  • "Juve sudah beberapa tahun ini berusaha membawa kembali Sandro Tonal ke Italia," jelas Romano, seperti dilansir TuttoJuve.com. Pihak pemain juga berusaha dengan cukup serius, tapi ketika harus duduk bernegosiasi dengan Newcastle, klub itu sendiri yang, intinya, membuat negosiasi berlarut-larut mungkin selama tiga bulan. Liverpool pun mengalaminya saat merekrut pemain top seperti Alexander Isaac, dengan mendatangkannya di hari terakhir bursa transfer dan menjadikannya rekor transfer Inggris dalam hal angka. Jadi, harus membayar sangat mahal dan harus bersabar dalam negosiasi yang sangat panjang dan rumit. Jelas bahwa jika untuk Tonali angka mencapai 100 juta euro lebih, hal itu menjadi masalah yang sangat rumit bagi Italia."

