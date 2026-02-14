Cesc Fabregas Murka! Kecam Kartu Merah Konyol Alvaro Morata Saat Como Dipermalukan Fiorentina: Tak Tahan Provokasi? Main Olahraga Lain Saja!

"Saya kesal karena saya tidak mampu membantu anak-anak memahami pentingnya pertandingan ini. Saya sudah menunjukkan pengalaman saya sebagai pesepakbola selama seminggu ini, mungkin terlalu banyak, tetapi itu tidak cukup. Kami adalah tim muda," ujar Fabregas kepada DAZN.

Fabregas kemudian memberikan komentar menohok terkait kartu merah Morata. "Provokasi adalah bagian dari sepakbola, mereka yang tidak bisa hidup dengan itu (tidak tahan provokasi) sebaiknya bermain olahraga lain saja," tegasnya.

"Saya berharap lebih banyak dari pemain berpengalaman seperti dia. Namun, kami tidak bisa mencari alasan, dan kami tidak boleh membiarkan apa yang dilakukan orang lain di lapangan memengaruhi kami," tambah pelatih asal Spanyol tersebut.