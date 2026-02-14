Getty Images Sport
Cesc Fabregas Murka! Kecam Kartu Merah Konyol Alvaro Morata Saat Como Dipermalukan Fiorentina: Tak Tahan Provokasi? Main Olahraga Lain Saja!
Kekalahan dan Indisipliner
Pelatih kepala Como Cesc Fabregas melontarkan kritik pedas kepada strikernya, Alvaro Morata, yang diusir keluar lapangan di akhir laga saat Como menelan kekalahan kandang mengejutkan 2-1 dari tim yang terancam degradasi, Fiorentina. Fabregas menilai tindakan Morata merugikan tim di momen krusial.
Gol-gol dari Nicolo Fagioli dan Moise Kean memberikan Fiorentina, yang sebelumnya berada di zona degradasi, modal cukup untuk bertahan di Stadio Sinigaglia. Meski sempat ada gol bunuh diri Fabiano Parisi di babak kedua, Como gagal mengejar ketertinggalan dan situasi diperburuk oleh kartu merah Morata di menit akhir.
Frustrasi Sang Pelatih
Fabregas tampak sangat frustrasi usai laga, mengkritik para pemainnya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pertandingan ini. Ia merasa gagal menanamkan mentalitas pemenang kepada skuad mudanya, mengakui bahwa sikap tim salah dan mereka harus menunjukkan hasrat lebih besar jika ingin bermain sesuai standar yang diinginkan.
Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Como, terutama karena terjadi di kandang sendiri melawan tim yang sedang berjuang di papan bawah. Fabregas menyoroti bahwa babak kedua "bukanlah pertandingan sepakbola" dan menekankan pentingnya motivasi serta energi yang tepat untuk memenangkan laga di level ini.
Kritik Pedas Fabregas
"Saya kesal karena saya tidak mampu membantu anak-anak memahami pentingnya pertandingan ini. Saya sudah menunjukkan pengalaman saya sebagai pesepakbola selama seminggu ini, mungkin terlalu banyak, tetapi itu tidak cukup. Kami adalah tim muda," ujar Fabregas kepada DAZN.
Fabregas kemudian memberikan komentar menohok terkait kartu merah Morata. "Provokasi adalah bagian dari sepakbola, mereka yang tidak bisa hidup dengan itu (tidak tahan provokasi) sebaiknya bermain olahraga lain saja," tegasnya.
"Saya berharap lebih banyak dari pemain berpengalaman seperti dia. Namun, kami tidak bisa mencari alasan, dan kami tidak boleh membiarkan apa yang dilakukan orang lain di lapangan memengaruhi kami," tambah pelatih asal Spanyol tersebut.
Dua Kartu Kuning Kilat
Morata diusir keluar lapangan setelah menerima dua kartu kuning dalam waktu yang sangat singkat di menit-menit akhir pertandingan. Insiden ini bermula dari pertikaiannya dengan Rolando Mandragora dan berlanjut dengan perselisihan melawan Marin Pongracic.
Kartu merah ini menambah catatan indisipliner Morata dan menjadi kerugian besar bagi Como. Sebagai pemain senior yang diharapkan menjadi panutan, kehilangan kendali diri di momen kritis justru memperburuk situasi tim yang sedang tertinggal.
Jadwal Padat Menanti
Fabregas mencoba mengambil sisi positif dari jadwal padat yang dihadapi timnya. Menurutnya, bermain kembali dalam waktu dekat adalah hal yang baik untuk segera melupakan kekalahan pahit ini dan kembali fokus ke laga selanjutnya.
Dalam waktu 72 jam ke depan, Como akan menghadapi ujian berat dengan bertandang ke San Siro, sebelum kemudian melawan Torino. Como harus segera berbenah dan mempersiapkan strategi tanpa kehadiran Morata yang dipastikan absen akibat skorsing kartu merah tersebut.
