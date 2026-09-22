Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, telah merilis laporan semester hingga 30 Juni 2026. Nilai aset bersih (NAV) per saham turun 3,9% pada paruh pertama tahun ini, dibandingkan dengan +11,8% dari indeks global MSCI World. Dalam portofolio holding tersebut juga terdapat aset Juventus dan Ferrari.Nilai kepemilikan saham di Juventus turun dari 789 juta euro per 31 Desember 2025 menjadi 557 juta per 30 Juni 2026, dengan penurunan 29%. Sementara itu, nilai kepemilikan saham di Ferrari naik dari 12.037 menjadi 12.250 juta, dengan kenaikan 3%.
Exor, nilai Juventus turun 232 juta
-232 juta
Gazzetta.it, yang melaporkan data ini, mengingatkan bahwa untuk kepemilikan saham yang tercatat di bursa seperti Juventus dan Ferrari, Exor tidak lagi mencatat dalam laporan laba ruginya porsi laba atau rugi yang dibukukan perusahaan-perusahaan investee melalui metode ekuitas: kepemilikan tersebut justru dinilai berdasarkan nilai pasar. Konsekuensinya, perubahan nilai yang dicatat Exor pada semester ini mencerminkan pergerakan harga saham kepemilikan tersebut di bursa, bukan hasil ekonomi yang dibukukan Juventus atau Ferrari dalam periode itu. Dalam kasus Juventus, perubahan nilai kepemilikan tersebut adalah -€232 juta; sementara untuk Ferrari nilainya positif sebesar €213 juta.
Elkann angkat bicara
John Elkann, CEO Exor, berkomentar: "Transformasi portofolio kami terus berlanjut. Kami puas dengan divestasi yang dilakukan tahun ini dan imbal hasil yang dihasilkannya, demikian pula kami puas karena telah menemukan pemilik yang tepat untuk perusahaan-perusahaan ini, yang mampu mendampingi mereka dalam fase pertumbuhan berikutnya," demikian tertulis di Gazzetta.it.
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