Exor, nilai Juventus turun 232 juta

Gazzetta.it, yang melaporkan data ini, mengingatkan bahwa untuk kepemilikan saham yang tercatat di bursa seperti Juventus dan Ferrari, Exor tidak lagi mencatat dalam laporan laba ruginya porsi laba atau rugi yang dibukukan perusahaan-perusahaan investee melalui metode ekuitas: kepemilikan tersebut justru dinilai berdasarkan nilai pasar. Konsekuensinya, perubahan nilai yang dicatat Exor pada semester ini mencerminkan pergerakan harga saham kepemilikan tersebut di bursa, bukan hasil ekonomi yang dibukukan Juventus atau Ferrari dalam periode itu. Dalam kasus Juventus, perubahan nilai kepemilikan tersebut adalah -€232 juta; sementara untuk Ferrari nilainya positif sebesar €213 juta.