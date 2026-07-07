Everton mengincar langkah transfer mengejutkan untuk bek sayap Tottenham dan timnas Inggris, Djed Spence

Spence sebenarnya merupakan sosok kunci pada musim lalu, dengan mencatatkan 30 penampilan di Liga Premier selama musim 2025-26, di mana 23 di antaranya sebagai pemain inti. Meskipun terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2029, persaingan yang ketat di bawah asuhan De Zerbi membuat sang bek mempertanyakan posisinya. Faktor ini membuat kemungkinan kepindahannya ke Goodison Park menjadi langkah yang sangat masuk akal bagi perkembangan kariernya guna mengamankan posisi starter reguler di kasta tertinggi.