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Everton mengincar langkah transfer mengejutkan untuk bek sayap Tottenham dan timnas Inggris, Djed Spence
Moyes mengincar bek Tottenham
Everton sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Spence dari Tottenham guna memperkuat lini bek kanan mereka, demikian dilaporkan The Athletic. Pemain timnas Inggris berusia 25 tahun itu dikabarkan sedang mempertimbangkan berbagai opsi karena ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, sesuatu yang tampaknya sulit diraih di Spurs. Kecepatan luar biasa dan fleksibilitas taktis Spence dipandang sebagai atribut ideal yang sangat dibutuhkan Moyes di Merseyside.
- Getty Images Sport
Perombakan skuad Spurs dimulai
Manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, saat ini sedang memimpin proses perombakan besar-besaran skuadnya, setelah merekrut Andy Robertson dan Jan Paul van Hecke, yang berdampak langsung pada persaingan ketat di lini belakang. Situasi yang belum pasti terkait jaminan waktu bermain reguler ini dipantau secara intensif oleh Everton. The Toffees tetap yakin bahwa ketidakpastian seputar masa depan sang pemain di London Utara akan membuka peluang besar untuk membawanya ke Merseyside pada musim panas ini.
Ambisi untuk mendapatkan waktu bermain secara teratur
Spence sebenarnya merupakan sosok kunci pada musim lalu, dengan mencatatkan 30 penampilan di Liga Premier selama musim 2025-26, di mana 23 di antaranya sebagai pemain inti. Meskipun terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2029, persaingan yang ketat di bawah asuhan De Zerbi membuat sang bek mempertanyakan posisinya. Faktor ini membuat kemungkinan kepindahannya ke Goodison Park menjadi langkah yang sangat masuk akal bagi perkembangan kariernya guna mengamankan posisi starter reguler di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Negosiasi yang alot selama jendela transfer
Pihak manajemen Everton kini harus segera menyusun struktur penawaran resmi dan menilai nilai pasar yang ditetapkan oleh Tottenham sebelum jendela transfer ditutup. Kedua tim dijadwalkan akan memulai pertandingan pembuka musim Liga Premier 2026-27 pada Sabtu, 22 Agustus. Prioritas utama Moyes adalah meyakinkan Spence untuk pindah sebelum mereka menjalani laga kandang perdana melawan Crystal Palace.
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