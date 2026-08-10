Gagalnya kepindahan McNeil ke London selatan pada hari terakhir bursa transfer pada Februari lalu memicu kekecewaan mendalam dari pihak sang pemain setelah kebingungan administratif yang terjadi saat itu.

Unggahan emosional di media sosial dari pasangan McNeil, Megan Sharpley, pada Februari lalu sangat mengkritik perlakuan yang dialami pemain sayap itu: "Kita hidup di dunia di mana semua orang sadar betapa besarnya masalah kesehatan mental. Jadi, di sepakbola, mengapa kita menganggap itu bisa diterima hanya karena para pria muda ini menghasilkan banyak uang, lalu tidak masalah untuk mempermainkan dan mengacak-acak kesehatan mental mereka, dan menganggap itu hanya bagian dari pekerjaan?

"Ketika sesuatu dijanjikan kepada Anda, ketika Anda diseret dalam rollercoaster emosi dan dipermainkan hingga menit terakhir. Lalu itu direnggut dari Anda pada detik terakhir tanpa penjelasan apa pun, itu lebih menyakitkan daripada yang bisa saya ungkapkan."