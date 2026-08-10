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Everton dan Crystal Palace sepakat soal kesepakatan pertukaran yang melibatkan Dwight McNeil dan Brennan Johnson
Rival Premier League bertukar pemain sayap
Menurut BBC Sport, Everton dan Palace telah menyepakati kesepakatan pertukaran yang melibatkan McNeil dan penyerang timnas Wales, Johnson. Kedua pemain dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin sebelum menuntaskan kontrak berdurasi empat tahun dengan klub baru masing-masing. Kepindahan McNeil ke Selhurst Park menghidupkan kembali kesepakatan setelah transfer pinjaman dengan kewajiban membeli senilai £20 juta batal pada menit terakhir pada hari penutupan bursa transfer pada Februari karena masalah dokumen.
- Getty Images Sport
Pasangan mengkritik saga transfer
Gagalnya kepindahan McNeil ke London selatan pada hari terakhir bursa transfer pada Februari lalu memicu kekecewaan mendalam dari pihak sang pemain setelah kebingungan administratif yang terjadi saat itu.
Unggahan emosional di media sosial dari pasangan McNeil, Megan Sharpley, pada Februari lalu sangat mengkritik perlakuan yang dialami pemain sayap itu: "Kita hidup di dunia di mana semua orang sadar betapa besarnya masalah kesehatan mental. Jadi, di sepakbola, mengapa kita menganggap itu bisa diterima hanya karena para pria muda ini menghasilkan banyak uang, lalu tidak masalah untuk mempermainkan dan mengacak-acak kesehatan mental mereka, dan menganggap itu hanya bagian dari pekerjaan?
"Ketika sesuatu dijanjikan kepada Anda, ketika Anda diseret dalam rollercoaster emosi dan dipermainkan hingga menit terakhir. Lalu itu direnggut dari Anda pada detik terakhir tanpa penjelasan apa pun, itu lebih menyakitkan daripada yang bisa saya ungkapkan."
Para penyerang mencari awal yang baru
Johnson bergabung dengan Palace dalam kesepakatan senilai £35 juta dari Tottenham Hotspur pada Januari setelah mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Europa 2025, tetapi gagal mencetak gol dalam 26 penampilan untuk Crystal Palace. Sementara itu, McNeil mencatatkan 15 gol dalam 128 pertandingan untuk Everton sejak didatangkan dengan nilai £20 juta dari Burnley pada 2022. Palace menjuarai Conference League musim lalu untuk mengamankan tempat di Liga Europa, sementara Everton finis di peringkat ke-13 klasemen.
- Getty Images Sport
Laga pembuka menguji para pendatang baru
Kedua klub kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan dokumen pendaftaran agar kedua pemain bisa tampil pada pekan pembuka. Menariknya, daftar pertandingan Liga Primer mempertemukan Everton dan Palace secara langsung di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, 22 Agustus. Ujian pada hari pembuka ini akan langsung menjadi ajang pembuktian bagi McNeil dan Johnson melawan mantan klub mereka.
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