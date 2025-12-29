Getty Images Sport
'Agen Jack Grealish' Diharapkan Bisa Bawa Duo Bintang Man United Ini Ke Everton
Jendela transfer yang tenang untuk Everton?
Everton menghabiskan sekitar €130 juta (£113 juta) untuk transfer selama musim panas, termasuk kesepakatan besar untuk Tyler Dibling dan Thierno Barry. Keduanya belum berhasil untuk The Toffees hingga saat ini dan tim David Moyes kini tidak terbantu karena cedera pada Kiernan Dewsbury-Hall dan Jarrad Branthwaite, sementara Idrissa Gueye dan Iliman Ndiaye sedang mewakili negara mereka di Piala Afrika. Meskipun tim sedikit kekurangan, sang manajer tidak mengharapkan jendela transfer Januari yang sibuk.
Sebelum hasil imbang tanpa gol mereka dengan Burnley di akhir pekan, pelatih asal Skotlandia itu mengatakan: "Saya pikir dalam semua konferensi pers yang saya hadiri, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak berpikir kami akan melakukan banyak bisnis di Januari. Jika kami menemukan beberapa pemain, kami akan senang melakukannya dan CEO juga, serta pemilik, jika kami bisa melakukannya. Tapi saya pikir lebih kepada mencoba memiliki rencana di mana pemilik ingin kami memiliki rencana dan ingin kami mempersiapkan dan melakukan semuanya dengan cara tertentu. Jadi, saya tidak berpikir itu akan menghasilkan banyak solusi cepat. Itulah arah yang sedang bergerak dan beberapa perubahan sedang terjadi di Everton saat ini."
- AFP
Everton inginkan Mainoo dan Zirkzee
Menurut The I Paper, Everton sedang mencari opsi pinjaman pada bulan Januari, dengan tim Moyes menunjukkan ketertarikan pada gelandang Mainoo dan penyerang Zirkzee. Laporan tersebut menambahkan bahwa kesepakatan untuk salah satu dari mereka akan 'kompleks dan mahal' dan Setan Merah belum memutuskan apakah akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Selain itu, keputusan Grealish untuk bergabung dengan Everton sebagai pinjaman bisa menjadi bagian besar dari strategi klub untuk mengamankan pemain bintang di masa mendatang.
Sebuah sumber mengatakan kepada publikasi: "Dia [Grealish] yang telah membuka pintu bagi Everton dan saya tidak akan terkejut jika yang lain mengikutinya. Realitasnya adalah ini selalu merupakan strategi banyak jendela untuk membawa kami ke tempat yang kami inginkan. Jika ada peluang muncul, kami akan siap melakukannya tetapi kami tidak akan berinvestasi hanya demi itu."
Grealish dilaporkan ingin mengubah pinjamannya di Everton menjadi kesepakatan permanen pada tahun 2026 setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di tim Pep Guardiola.
Sikap Amorim terhadap pasangan Man Utd
Walaupun Mainoo belum banyak mendapat kesempatan di United musim ini, yang memicu pembicaraan tentang kemungkinan pindah dari Old Trafford, pelatih kepala Ruben Amorim percaya bahwa pemain berusia 20 tahun itu adalah "masa depan" dari raksasa Liga Inggris tersebut.
Dia mengatakan minggu lalu, "Kobbie Mainoo akan mendapatkan kesempatan, dia punya semua waktu. Dia bermain di posisi yang berbeda - kami berbicara tentang posisi Casemiro, dia bisa melakukan itu. Jika bermain dengan tiga orang, dia bisa bermain seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount. Dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itu perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segala sesuatu bisa berubah dalam sepak bola dalam dua hari."
Sementara itu, Zirkzee telah dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Serie A, tetapi Amorim menegaskan bahwa United kekurangan pemain dan hal itu mungkin membuat kepergian di bulan Januari menjadi tidak mungkin.
"Akan sulit bagi seseorang untuk meninggalkan klub jika kami tidak mendapatkan pengganti," kata pria berusia 40 tahun itu. "Kami kekurangan. Bahkan dengan skuad lengkap, kami kekurangan untuk sesuatu yang bisa terjadi. Kami adalah klub dengan tanggung jawab besar. Kami menangani semua masalah ini dan di dalam kepala [media], di dalam kepala saya, di dalam kepala semua orang, kami harus memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada alasan."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Everton dan Man Utd?
Baik Everton maupun United berharap untuk mengakhiri tahun 2025 dengan catatan positif saat yang pertama bertandang ke Nottingham Forest pada hari Selasa, sementara The Red Devils menjamu tim dasar klasemen Premier League, Wolves, pada malam yang sama.
Iklan