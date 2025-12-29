'Agen Jack Grealish' Diharapkan Bisa Bawa Duo Bintang Man United Ini Ke Everton

Walaupun Mainoo belum banyak mendapat kesempatan di United musim ini, yang memicu pembicaraan tentang kemungkinan pindah dari Old Trafford, pelatih kepala Ruben Amorim percaya bahwa pemain berusia 20 tahun itu adalah "masa depan" dari raksasa Liga Inggris tersebut.

Dia mengatakan minggu lalu, "Kobbie Mainoo akan mendapatkan kesempatan, dia punya semua waktu. Dia bermain di posisi yang berbeda - kami berbicara tentang posisi Casemiro, dia bisa melakukan itu. Jika bermain dengan tiga orang, dia bisa bermain seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount. Dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itu perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segala sesuatu bisa berubah dalam sepak bola dalam dua hari."

Sementara itu, Zirkzee telah dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Serie A, tetapi Amorim menegaskan bahwa United kekurangan pemain dan hal itu mungkin membuat kepergian di bulan Januari menjadi tidak mungkin.

"Akan sulit bagi seseorang untuk meninggalkan klub jika kami tidak mendapatkan pengganti," kata pria berusia 40 tahun itu. "Kami kekurangan. Bahkan dengan skuad lengkap, kami kekurangan untuk sesuatu yang bisa terjadi. Kami adalah klub dengan tanggung jawab besar. Kami menangani semua masalah ini dan di dalam kepala [media], di dalam kepala saya, di dalam kepala semua orang, kami harus memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada alasan."