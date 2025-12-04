€28 Juta Diluncurkan Manchester United Untuk Saingi Arsenal & Real Madrid Dapatkan Youngster Olympiacos Yang Sebetulnya Dibanderol €40 Juta Ini

Mouzakitis telah menarik perhatian pencari bakat di seluruh benua setelah menjalani musim terobosannya yang sensasional di Yunani, yang berpuncak dengan kemenangannya dalam Penghargaan Golden Boy Web Tuttosport dengan lebih dari satu juta suara penggemar. Penghargaan tersebut menempatkannya di depan nama-nama muda terkenal seperti Arda Guler dan Jobe Bellingham. Muncul dari akademi Olympiacos sebagai salah satu talenta paling bersinar dalam generasinya, Mouzakitis telah menggabungkan ketenangan dalam menguasai bola dengan atletisme dan telah menunjukkan kecerdasan pertahanan yang mengejutkan, yang merupakan kualitas yang patut diperhatikan mengingat dia memulai perjalanan sepak bolanya sebagai penjaga gawang.

Penampilannya musim lalu mendorongnya ke sorotan di tingkat benua, saat ia muncul sebagai tokoh kunci bagi tim yang tidak hanya unggul di dalam negeri tetapi juga membuat sejarah. Bersama bintang akademi lainnya, Babis Kostoulas, Mouzakitis membantu Olympiacos meraih gelar UEFA Youth League pada tahun 2024, yang pertama kalinya klub Yunani mengangkat trofi Eropa di tingkat junior. Prestasi tersebut diikuti oleh tim senior Olympiacos yang memenangkan Europa Conference League beberapa bulan kemudian, semakin memperkuat perhatian internasional terhadap pemain muda ini.