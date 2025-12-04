Getty Images
€28 Juta Diluncurkan Manchester United Untuk Saingi Arsenal & Real Madrid Dapatkan Youngster Olympiacos Yang Sebetulnya Dibanderol €40 Juta Ini
United melakukan langkah pertama untuk Mouzakitis
Mouzakitis telah menarik perhatian pencari bakat di seluruh benua setelah menjalani musim terobosannya yang sensasional di Yunani, yang berpuncak dengan kemenangannya dalam Penghargaan Golden Boy Web Tuttosport dengan lebih dari satu juta suara penggemar. Penghargaan tersebut menempatkannya di depan nama-nama muda terkenal seperti Arda Guler dan Jobe Bellingham. Muncul dari akademi Olympiacos sebagai salah satu talenta paling bersinar dalam generasinya, Mouzakitis telah menggabungkan ketenangan dalam menguasai bola dengan atletisme dan telah menunjukkan kecerdasan pertahanan yang mengejutkan, yang merupakan kualitas yang patut diperhatikan mengingat dia memulai perjalanan sepak bolanya sebagai penjaga gawang.
Penampilannya musim lalu mendorongnya ke sorotan di tingkat benua, saat ia muncul sebagai tokoh kunci bagi tim yang tidak hanya unggul di dalam negeri tetapi juga membuat sejarah. Bersama bintang akademi lainnya, Babis Kostoulas, Mouzakitis membantu Olympiacos meraih gelar UEFA Youth League pada tahun 2024, yang pertama kalinya klub Yunani mengangkat trofi Eropa di tingkat junior. Prestasi tersebut diikuti oleh tim senior Olympiacos yang memenangkan Europa Conference League beberapa bulan kemudian, semakin memperkuat perhatian internasional terhadap pemain muda ini.
Minat meningkat saat United, Arsenal, Brighton, dan Madrid mengincar
Menurut Sport Time, United telah memantau Mouzakitis selama lebih dari setahun, dengan pencari bakat klub waspada terhadap potensinya sejak ia mulai muncul di liga utama Yunani. Sementara itu, Brighton juga telah memantau dia dengan cermat, terutama setelah mendatangkan Kostoulas dengan hampir £30 juta ($40 juta) musim panas lalu. Real Madrid juga telah bersikap proaktif. Xabi Alonso, yang berada di garis pinggir mengawasi Madrid selama kemenangan 4-3 di Liga Champions di mana Mouzakitis bermain penuh selama 90 menit, memuji kedewasaan remaja tersebut yang melampaui usianya.
Pertandingan itu dilaporkan dipantau dengan cermat oleh perwakilan dari United dan Chelsea, menegaskan kembali kemampuan gelandang tersebut untuk bersaing dengan lawan elit. Arsenal juga telah masuk dalam perhitungan dan diyakini sedang mengevaluasi opsi mereka menjelang jendela musim panas. Dengan Mikel Arteta yang membentuk kembali dinamika lini tengahnya, bakat serba bisa dan tahan tekanan seperti Mouzakitis cocok dengan profil jangka panjang yang ditargetkan klub dalam beberapa tahun terakhir.
Olympiacos menolak tawaran awal saat pertempuran harga dimulai
Sambil menikmati perhatian yang melimpah, Olympiacos tidak terburu-buru untuk menjual. Juara Yunani itu menuntut jumlah hampir €40 juta (£35 juta/$47 juta) untuk setiap pergerakan Januari, menetapkan bar jauh di atas penawaran €28 juta Manchester United dan tawaran sedikit lebih tinggi dari Real Madrid. Sumber yang dekat dengan Olympiacos menegaskan bahwa klub tidak akan menghibur negosiasi kecuali tawaran melebihi €30 juta (£26 juta/$35 juta). Klub melihat dia sebagai pilar utama untuk tahap berikutnya dari proyek olahraga mereka, terutama mengingat status kontraknya, pengaruh, dan trajektorinya. Nilai Mouzakitis terus meningkat, didukung oleh tujuh caps untuk tim nasional Yunani dan keterlibatan kuatnya untuk Olympiacos musim ini, di mana dia telah mencatat dua assist dalam 10 penampilan liga dan tampil lima kali di Liga Champions.
Teka-teki jangka panjang lini tengah United mempersulit pengejaran
Lini tengah United diperkirakan akan mengalami pembaruan substansial pada tahun 2026, dengan ketidakpastian signifikan seputar masa depan beberapa pemain. Kontrak Casemiro berakhir pada akhir musim, sementara Bruno Fernandes diperkirakan akan mempertimbangkan kembali posisinya di Old Trafford setelah kampanye 2025/26. Klub juga terbuka untuk melepas Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte pada bulan Januari jika ada tawaran yang sesuai.
Selain itu, United telah dikaitkan dengan sejumlah opsi lini tengah seperti Angelo Stiller dari Stuttgart, Elliot Anderson dari Nottingham Forest, Carlos Baleba dari Brighton, dan Adam Wharton dari Crystal Palace di antara mereka. Mouzakitis berada di peringkat tinggi dalam daftar mereka, tetapi eksekutif klub percaya bahwa waktu terbaik untuk menyelesaikan kesepakatan adalah musim panas 2026, memberi mereka waktu untuk merencanakan strategi integrasi penuh dan menghindari harga yang meningkat di pertengahan musim.
Untuk saat ini, klub Yunani memegang semua kendali. Kecuali ada klub yang maju dengan tawaran mendekati €40 juta, sang remaja diperkirakan akan tetap di Piraeus untuk masa mendatang. Namun dengan tiga raksasa Eropa yang mengincar, akan sulit bagi Olympiacos untuk mempertahankan aset berharga mereka melewati musim panas 2026.
