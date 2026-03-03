Estevao Willian mengungkapkan alasan mengapa ia menolak tawaran transfer dari Manchester United, sementara wonderkid Chelsea bertekad untuk meniru jejak Neymar

Alasan utama Estevao memilih Chelsea adalah kesempatan yang dijamin untuk terlibat langsung dalam aksi di lapangan - faktor yang dia anggap esensial untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Estevao secara terbuka mengakui bahwa ambisinya adalah mencapai standar yang ditetapkan oleh idola masa kecilnya, Neymar. Dia merasa bahwa Chelsea memberikan jalur yang lebih jelas baginya untuk membuktikan potensinya di panggung besar.

Estevao menjelaskan kepada The Sun: "Keluargaku mengunjungi klub lain, tapi yang menarik perhatianku adalah Chelsea. Proyek dengan Chelsea berbeda karena ini adalah tim yang, bagaimana saya harus mengatakan, memberikan lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam permainan. Saya berpikir Chelsea akan menjadi masa depan yang sempurna bagi saya karena akan memberi saya lebih banyak menit bermain. Saya ingin menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Saya tahu potensi saya dan apa yang bisa saya tawarkan kepada Chelsea, dan tentu saja, untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."

Mengenai figur yang menginspirasi gaya bermainnya, dia dengan singkat menyatakan: "Neymar. Anda akan melihat apakah saya bisa mencapai level itu."