Estevao Willian mengungkapkan alasan mengapa ia menolak tawaran transfer dari Manchester United, sementara wonderkid Chelsea bertekad untuk meniru jejak Neymar
Mengapa integrasi pemain muda Chelsea menonjol
Keputusan Estevao untuk bergabung dengan Chelsea bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari evaluasi yang cermat terhadap visi klub. Sebelum menuntaskan transfer dari Palmeiras, keluarga dan perwakilan Estevao mengadakan pembicaraan serius dengan beberapa klub papan atas Inggris lainnya - seperti yang diungkap oleh The Sun. Manchester United, Tottenham Hotspur, dan bahkan Nottingham Forest dilaporkan mengadakan pertemuan untuk menarik bakat muda tersebut ke markas masing-masing. Namun, di tengah banyaknya minat dari rival, Chelsea berhasil menonjol dengan proposal 'masa depan yang sempurna' yang mereka tawarkan kepada bakat internasional Brasil tersebut. Keunggulan utama The Blues terletak pada keberanian mereka dalam mengintegrasikan pemain muda langsung ke skuad utama - janji konkret yang tidak diterima Estevao dari klub lain. Bagi Estevao, visi Clearlake Capital dan Todd Boehly dalam membangun dinasti pemain muda menjadi alasan kuat mengapa Stamford Bridge menjadi tujuan tunggal pilihannya.
Rencana berani Estevao untuk mencapai puncak
Alasan utama Estevao memilih Chelsea adalah kesempatan yang dijamin untuk terlibat langsung dalam aksi di lapangan - faktor yang dia anggap esensial untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Estevao secara terbuka mengakui bahwa ambisinya adalah mencapai standar yang ditetapkan oleh idola masa kecilnya, Neymar. Dia merasa bahwa Chelsea memberikan jalur yang lebih jelas baginya untuk membuktikan potensinya di panggung besar.
Estevao menjelaskan kepada The Sun: "Keluargaku mengunjungi klub lain, tapi yang menarik perhatianku adalah Chelsea. Proyek dengan Chelsea berbeda karena ini adalah tim yang, bagaimana saya harus mengatakan, memberikan lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam permainan. Saya berpikir Chelsea akan menjadi masa depan yang sempurna bagi saya karena akan memberi saya lebih banyak menit bermain. Saya ingin menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Saya tahu potensi saya dan apa yang bisa saya tawarkan kepada Chelsea, dan tentu saja, untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."
Mengenai figur yang menginspirasi gaya bermainnya, dia dengan singkat menyatakan: "Neymar. Anda akan melihat apakah saya bisa mencapai level itu."
Mengatasi hambatan bahasa
Di balik layar, Chelsea telah mengembangkan sistem dukungan komprehensif untuk memastikan Estevao tidak menghadapi hambatan adaptasi budaya yang kadang-kadang menghambat pemain Amerika Latin. Rekan senegaranya, Andrey Santos dan Joao Pedro, memainkan peran penting sebagai penerjemah dan mentor bagi winger tersebut di luar lapangan. Klub bahkan menyediakan tutor bahasa khusus di pusat latihan Cobham agar Estevao dapat berkomunikasi secara efektif dengan rekan setim dan staf pelatih untuk memahami instruksi taktis yang kompleks. Kepercayaan diri Estevao terhadap kemajuan bahasa Inggrisnya bahkan membuatnya merasa nyaman untuk membiarkan kamera televisi mendokumentasikan salah satu sesi belajarnya.
Pendekatan hati-hati Chelsea terhadap bintang barunya
Meskipun memiliki masa depan yang cerah, Estevao saat ini sedang menjalani tes fisik di Inggris setelah mengalami cedera otot paha belakang selama sesi latihan. Hal ini memaksanya untuk absen dalam beberapa pertandingan penting. Meskipun ia mulai kembali berlatih ringan pada 2 Maret, pertandingan melawan Aston Villa pada 4 Maret diprediksi datang terlalu cepat untuk kondisinya. Tantangan berikutnya bagi Chelsea adalah bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan Estevao tanpa memaksanya bermain saat belum sepenuhnya fit. Dengan jeda internasional dan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, manajemen The Blues harus memastikan bahwa bintang baru mereka mendapatkan perawatan medis terbaik untuk memimpin lini depan Chelsea dalam upaya mereka kembali ke Liga Champions musim depan.
