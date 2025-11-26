SEJARAH Liga Champions Tercipta! Estevao Willian Sejajar Kylian Mbappe & Erling Haaland Usai Chelsea Bantai Barcelona

Kejutan menyenangkan bagi fans Chelsea datang ketika Estevao masuk starting XI melawan Barca. Namun beberapa hari sebelumnya, Enzo Maresca sempat disorot karena tak memainkan sang wonderkid dalam kemenangan atas Burnley di Liga Inggris. Saat itu, Maresca berseloroh bahwa jika Estevao kecewa dengan keputusan itu, ia tak akan dimainkan melawan Blaugrana. Nyatanya, sang pemain menunjukkan sikap dan performa yang positif di latihan, dan membayarnya lunas di lapangan.

Maresca tetap memuji seluruh tim sembari memberi pengakuan atas kinerja Estevao. Ia berkata: “Ini malam besar untuk dirinya (Estevao), tapi saya rasa ini juga malam besar untuk seluruh klub dan semua fans. Ini momen yang menyenangkan bagi semua orang. Ini kemenangan yang bagus, tidak lebih dari itu. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, tapi semua pertandingan sebenarnya penting. Ketika Anda mengalahkan Barcelona, itu selalu terasa menyenangkan, jadi hari ini kami senang.”

“Barcelona adalah tim yang nyaman saat mereka menguasai bola. Kalau mereka tidak punya bola, mereka tidak nyaman, jadi kami mencoba mempertahankan bola. Bahkan saat 11 lawan 11, perasaan saya sangat bagus karena tim bermain dengan baik. Bagian defensif selalu penting karena Anda butuh keseimbangan. Untungnya, dalam sebulan terakhir kami mulai menyelesaikan laga dengan clean sheet di Liga Inggris. Itu hal yang harus Anda miliki jika ingin mencapai hal-hal besar.”