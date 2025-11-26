Getty/GOAL
SEJARAH Liga Champions Tercipta! Estevao Willian Sejajar Kylian Mbappe & Erling Haaland Usai Chelsea Bantai Barcelona
Estevao sejajar Mbappe & Haaland
Chelsea nyaris tak perlu mengeluarkan keringat untuk meruntuhkan Barcelona di bawah sorotan lampu Stamford Bridge. Setelah gol bunuh diri Jules Kounde membuka jalan, giliran pemuda 18 tahun itu yang unjuk kualitas. Menerima umpan manis dari Reece James, Estevao menusuk dari sisi kanan, memotong ke dalam dengan gerakan lincah, lalu melepaskan tembakan keras ke atap gawang dari sudut sempit yang membuat Joan Garcia tak berkutik.
Gol itu menempatkannya dalam buku sejarah sebagai remaja ketiga yang mampu mencetak gol di tiga start pertamanya di Liga Champions—sebuah prestasi yang sebelumnya hanya pernah dicapai Kylian Mbappe dan Erling Haaland.
Estevao "kehabisan kata-kata" usai rontokkan Barcelona
Maka tak berlebihan ketika Estevao menjadi yang pertama disorot ketika wasit meniup peluit panjang di Stamford Bridge. Wonderkid 18 tahun itu menggambarkan golnya, serta kemenangan Chelsea atas Barcelona, sebagai salah satu momen terbaik dalam kariernya sejauh ini.
Ia berkata: “Saya benar-benar kehabisan kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya sekarang. Ini benar-benar malam yang sempurna. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang terjadi pada saya. Dari sini, saya ingin terus melangkah lebih tinggi. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan sebelum saya sadar. Saya menemukan sedikit ruang, menggeliat melewati lawan, dan kemudian mencetak gol itu. Itu adalah momen yang sangat spesial dalam karier saya. Saya berharap bisa mencetak banyak gol lagi.”
Manuver Maresca di Burnley terbukti jitu
Kejutan menyenangkan bagi fans Chelsea datang ketika Estevao masuk starting XI melawan Barca. Namun beberapa hari sebelumnya, Enzo Maresca sempat disorot karena tak memainkan sang wonderkid dalam kemenangan atas Burnley di Liga Inggris. Saat itu, Maresca berseloroh bahwa jika Estevao kecewa dengan keputusan itu, ia tak akan dimainkan melawan Blaugrana. Nyatanya, sang pemain menunjukkan sikap dan performa yang positif di latihan, dan membayarnya lunas di lapangan.
Maresca tetap memuji seluruh tim sembari memberi pengakuan atas kinerja Estevao. Ia berkata: “Ini malam besar untuk dirinya (Estevao), tapi saya rasa ini juga malam besar untuk seluruh klub dan semua fans. Ini momen yang menyenangkan bagi semua orang. Ini kemenangan yang bagus, tidak lebih dari itu. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, tapi semua pertandingan sebenarnya penting. Ketika Anda mengalahkan Barcelona, itu selalu terasa menyenangkan, jadi hari ini kami senang.”
“Barcelona adalah tim yang nyaman saat mereka menguasai bola. Kalau mereka tidak punya bola, mereka tidak nyaman, jadi kami mencoba mempertahankan bola. Bahkan saat 11 lawan 11, perasaan saya sangat bagus karena tim bermain dengan baik. Bagian defensif selalu penting karena Anda butuh keseimbangan. Untungnya, dalam sebulan terakhir kami mulai menyelesaikan laga dengan clean sheet di Liga Inggris. Itu hal yang harus Anda miliki jika ingin mencapai hal-hal besar.”
Agenda Chelsea berikutnya: ujian bernama Arsenal
Estevao boleh larut dalam sorotan untuk sementara, namun Maresca pasti akan menuntut fokus penuh untuk laga besar melawan Arsenal pada Minggu (30/11) nanti. Kemenangan akan membawa Chelsea hanya berjarak tiga poin dari puncak klasemen, sementara kekalahan akan membuat The Blues tertinggal sembilan poin dari The Gunners.
