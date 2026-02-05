Getty Images
Manchester City Lebih Bagus Tanpa Si 'KELEDAI Norwegia'! - Erling Haaland Panen Hujatan Usai City Hancurkan Newcastle Di Semifinal Piala Liga Tanpa Dirinya
Final Piala Liga: Manchester City vs Arsenal
Manchester City memulai laga dengan mencadangkan Erling Haaland saat menjamu Newcastle di leg kedua semifinal Piala Liga, Kamis (5/2) dini hari WIB. Tampil dominan sejak awal, The Citizens unggul cepat lewat Omar Marmoush ketika laga baru berjalan tujuh menit, sebelum bomber Mesir itu menambah gol keduanya pada menit ke-29. Tak lama berselang, Tijjani Reijnders membuat kedudukan menjadi 3-0. Anthony Elanga memperkecil ketinggalan bagi The Magpies di babak kedua, tetapi Man City akhirnya menang 3-1 dengan agregat telak 5-1. Armada Pep Guardiola pun resmi melaju ke final Piala Liga di Wembley menghadapi Arsenal.
Haaland memang masuk di babak kedua, tetapi gagal menambah koleksi golnya. Catatan itu memperpanjang periode paceklik sang striker, yang kini hanya mencetak dua gol dalam 12 penampilan terakhirnya di semua kompetisi.
Fans menilai Manchester City ‘lebih baik tanpa Haaland’
Reaksi keras langsung bermunculan di media sosial. Sejumlah suporter menilai permainan City justru lebih cair tanpa kehadiran Haaland sebagai ujung tombak.
Akun pendukung City, @bestinthelandc, menulis di X (dahulu Twitter): “Pressing kita jauh lebih baik tanpa Haaland. Ini masalah besar.”
Pengguna lain, @omoselye0x, bahkan melontarkan kritik lebih tajam: “Lihat betapa lebih baiknya kita bermain antarlini tanpa keledai Norwegia itu. Haaland, kau akan membayar kejahatanmu.”
Sementara @YonkoToni mengaku bimbang dengan situasi sang striker: “Jujur aku sudah tidak tahu lagi harus merasa bagaimana soal Haaland. Aku suka dia, tapi rasanya kita bermain jauh lebih baik tanpa dirinya.”
Komentar lain datang dari @Destiny247247: “Kita jauh lebih fleksibel saat siapa pun selain Haaland bermain sebagai striker. Ini dasar-dasar sepakbola ketika bermain tanpa target man murni nomor 9. Laga seperti ini juga memperlihatkan Marmoush tampil lebih optimal, terutama ketika ada banyak ruang untuk berlari ke belakang pertahanan.”
@pepstrickyblues pun uring-uringan: “Haaland, kalau kamu mau membawa 40 golmu melawan tim-tim lemah dan gaji £100 juta per tahun ke tempat lain, silakan saja!”
Guardiola bela Haaland di tengah paceklik gol
Pep Guardiola angkat bicara soal kritik terhadap Haaland dan menjelaskan alasan di balik minimnya gol sang striker.
“Syukurlah kami punya Erling di tim ini, sekarang dan sepanjang musim,” ujar Guardiola kepada wartawan. “Kami beruntung memilikinya, dan tanpa dia kami tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Dia memberi banyak hal dan terus berkembang dalam banyak aspek. Jadwal pertandingan sangat padat, hampir setiap tiga hari ada laga. Waktu pemulihan lebih sedikit, ditambah perjalanan dan kondisi yang berat, menghadapi bek-bek tengah yang tangguh. Itu tidak mudah, tapi dia akan kembali.”
Marmoush ingin mencetak hat-trick
Sementara itu, Marmoush berbicara soal performanya dan mengakui sempat berharap mencetak hat-trick ke gawang tim asuhan Eddie Howe.
“Kami menunjukkan mentalitas yang sangat bagus,” kata Marmoush kepada Sky Sports. “Kami bermain sebagai satu tim, sejak menit pertama sangat fokus pada tugas. Kami memperlihatkan mentalitas dan gairah, dan sangat senang bisa mencapai final. Gol pertama memang cukup beruntung, sentuhan saya tidak sempurna tapi bola masuk. Saya selalu berusaha melakukan pergerakan dan berada di posisi yang tepat. Saya sangat senang bisa mencetak dua gol. Tentu saya berharap bisa mencetak hat-trick hari ini, tapi dua gol saja sudah membuat saya bahagia dan memberi kepercayaan diri besar untuk tim. Semoga kami bisa memenangkan final."
Selanjutnya buat Manchester City
Manchester City harus menunggu hingga 22 Maret 2026 untuk menghadapi Arsenal di final Piala Liga. Sementara itu, The Cityzens akan berusaha memangkas jarak enam poin dari The Gunners di puncak klasemen Liga Inggris. Pasukan Guardiola kembali beraksi akhir pekan ini dengan laga berat tandang ke Anfield menghadapi Liverpool.
