Manchester City Lebih Bagus Tanpa Si 'KELEDAI Norwegia'! - Erling Haaland Panen Hujatan Usai City Hancurkan Newcastle Di Semifinal Piala Liga Tanpa Dirinya

Reaksi keras langsung bermunculan di media sosial. Sejumlah suporter menilai permainan City justru lebih cair tanpa kehadiran Haaland sebagai ujung tombak.

Akun pendukung City, @bestinthelandc, menulis di X (dahulu Twitter): “Pressing kita jauh lebih baik tanpa Haaland. Ini masalah besar.”

Pengguna lain, @omoselye0x, bahkan melontarkan kritik lebih tajam: “Lihat betapa lebih baiknya kita bermain antarlini tanpa keledai Norwegia itu. Haaland, kau akan membayar kejahatanmu.”

Sementara @YonkoToni mengaku bimbang dengan situasi sang striker: “Jujur aku sudah tidak tahu lagi harus merasa bagaimana soal Haaland. Aku suka dia, tapi rasanya kita bermain jauh lebih baik tanpa dirinya.”

Komentar lain datang dari @Destiny247247: “Kita jauh lebih fleksibel saat siapa pun selain Haaland bermain sebagai striker. Ini dasar-dasar sepakbola ketika bermain tanpa target man murni nomor 9. Laga seperti ini juga memperlihatkan Marmoush tampil lebih optimal, terutama ketika ada banyak ruang untuk berlari ke belakang pertahanan.”

@pepstrickyblues pun uring-uringan: “Haaland, kalau kamu mau membawa 40 golmu melawan tim-tim lemah dan gaji £100 juta per tahun ke tempat lain, silakan saja!”