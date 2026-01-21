"Malu-Maluin!" - Erling Haaland Sebut TIGA Bintang Manchester City Yang Paling Bersalah Usai Kalah Dari Bodo/Glimt Di Liga Champions

Manchester City menelan kekalahan mengejutkan saat bertandang ke Aspmyra Stadion, Norwegia, untuk menghadapi Bodo/Glimt pada laga Liga Champions, Rabu (21/1) dini hari WIB. Berkunjung dengan menyandang status unggulan, pasukan Pep Guardiola justru tampil tertekan sejak menit pertama.

Pertahanan The Citizens begitu terbuka sepanjang laga, dan akhirnya jebol dua kali dalam dua menit pada menit ke-22 dan 24. Terbebas tanpa terkawal di tiang jauh, striker tuan rumah Kasper Hogh menanduk bola silang kiriman Ole Didrik Blomberg melewati Gianluigi Donnarumma. Kombinasi Hogh dan Blomberg langsung menyambar Man City tak lama kemudian menyusul blunder bek muda tim tamu Max Alleyne. Lagi-lagi tanpa kawalan di dalam kotak penalti, Hogh menyelesaikan peluang dengan mudah. Dua gol cepat itu membuat Man City kehilangan ritme permainan dan kesulitan keluar dari tekanan.

Keadaan semakin memburuk ketika Jens Petter Hauge mengobrak-abrik lini tengah dan belakang Man City sebelum menceploskan bola dari luar kotak penalti untuk menambah gol ketiga bagi tim asuhan Kjetil Knutsen pada menit ke-58. Man City sempat memberi respons lewat gol jarak jauh Rayan Cherki, namun kartu merah Rodri memastikan malam kelam bagi The Citizens yang harus pulang dengan kekalahan 3-1.