Terungkap: Mengapa Erling Haaland Sampai Harus Ditahan Rekannya Di Man City, Gianluigi Donnarumma, Saat Ribut Dengan Pemain Italia

Haaland diprovokasi oleh Gianluca Mancini. Sebuah pertengkaran eksplosif terjadi di dalam area penalti Italia. Haaland, yang tampak gelisah, harus ditahan oleh rekannya Donnarumma - mencegahnya untuk berhadapan langsung dengan Mancini.

Ditanya oleh televisi Norwegia tentang apa yang terjadi, Haaland berkata: “Pada posisi 1-1, dia mulai meraba-raba pantat saya, dan saya berpikir, ‘apa yang sedang kamu lakukan?’ Jadi saya menjadi sedikit terpacu dan berkata padanya, ‘terima kasih banyak untuk motivasinya, ayo kita jalani.’ Lalu saya mencetak dua gol, kami menang 4-1, jadi itu hebat. Terima kasih untuk dia!”

Haaland membawa Norwegia unggul dengan tendangan voli yang luar biasa, sebelum memanfaatkan sapuan buruk beberapa saat kemudian. Penyerang Wolves Jorgen Strand Larsen menambah gol keempat di waktu penghentian ketika tim asuhan Stale Solbakken mengamankan kualifikasi otomatis Piala Dunia dengan gaya.

