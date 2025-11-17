Getty
Terungkap: Mengapa Erling Haaland Sampai Harus Ditahan Rekannya Di Man City, Gianluigi Donnarumma, Saat Ribut Dengan Pemain Italia
Haaland mencetak dua gol lagi saat Norwegia mencapai Piala Dunia 2026
Haaland kehilangan kesabarannya selama pertemuan dengan Azzurri yang melihat Norwegia mengkonfirmasi kualifikasi mereka untuk final Piala Dunia pertama sejak 1998. Mereka tahu bahwa apa pun kecuali kekalahan telak di tanah Italia akan membuat tiket untuk kompetisi itu diamankan.
Pada akhirnya, Haaland membantu menginspirasi kemenangan meyakinkan 4-1. Butuh waktu hingga menit ke-78 baginya untuk menemukan target dalam pertandingan itu, sebelum akhirnya mencetak dua gol dalam waktu sedikit lebih dari 60 detik. Italia tidak banyak membantu tujuan mereka ketika membuat marah lawan yang tidak membutuhkan motivasi tambahan.
Mengapa Haaland menghadapi bek Italia Mancini
Haaland diprovokasi oleh Gianluca Mancini. Sebuah pertengkaran eksplosif terjadi di dalam area penalti Italia. Haaland, yang tampak gelisah, harus ditahan oleh rekannya Donnarumma - mencegahnya untuk berhadapan langsung dengan Mancini.
Ditanya oleh televisi Norwegia tentang apa yang terjadi, Haaland berkata: “Pada posisi 1-1, dia mulai meraba-raba pantat saya, dan saya berpikir, ‘apa yang sedang kamu lakukan?’ Jadi saya menjadi sedikit terpacu dan berkata padanya, ‘terima kasih banyak untuk motivasinya, ayo kita jalani.’ Lalu saya mencetak dua gol, kami menang 4-1, jadi itu hebat. Terima kasih untuk dia!”
Haaland membawa Norwegia unggul dengan tendangan voli yang luar biasa, sebelum memanfaatkan sapuan buruk beberapa saat kemudian. Penyerang Wolves Jorgen Strand Larsen menambah gol keempat di waktu penghentian ketika tim asuhan Stale Solbakken mengamankan kualifikasi otomatis Piala Dunia dengan gaya.
Haaland yang sedang panas menyamai rekor gol beruntun internasional
Haaland menyelesaikan fase kualifikasi dengan 16 gol dalam delapan pertandingan - menyamai rekor Robert Lewandowski di kategori tersebut. Norwegia meraih poin maksimal dari delapan pertandingan mereka, membuat Italia harus puas dengan posisi runner-up. Mereka kini harus melalui babak play-off, setelah sebelumnya menderita kekalahan telak dari Swedia dan Makedonia Utara dalam pertandingan serupa yang membuat mereka gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 dan 2022.
Haaland menuju turnamen internasional besar pertama dalam kariernya. Ia melakukannya setelah menyamai rekor sepanjang masa untuk pertandingan internasional beruntun yang berhasil dicetak. Superstar City ini telah mencetak gol dalam 11 pertandingan terakhirnya untuk Norwegia.
Rekor tersebut dimulai pada 14 November 2024 ketika ia mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Slovenia. Norwegia telah memenangkan semua 11 pertandingan di mana Haaland mencetak gol. Pemain bernomor punggung 9 mereka tidak tampil dalam hasil imbang 1-1 melawan Selandia Baru dalam laga persahabatan.
Haaland telah menyamai rekor yang dibuat oleh Abdul Ghani Minhat dari Malaysia. Ia mencetak gol dalam 11 pertandingan berturut-turut antara 28 Mei 1961 dan 28 Agustus 1962. Rekor tersebut—yang telah bertahan selama lebih dari 60 tahun—telah dikonfirmasi oleh Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola (IFFHS).
Bagaimana rekor Haaland dibandingkan dengan Ronaldo & Messi
Standar menakjubkan yang ditetapkan oleh Haaland semakin disoroti ketika eksploitasi internasionalnya dibandingkan dengan pencapaian terbaik yang pernah dinikmati oleh para pemain hebat sepanjang masa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.
Ikon Portugal CR7 mampu mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut untuk negaranya dalam dua kesempatan terpisah - yang terbaru antara 7 Juni dan 17 November 2019. Messi, yang dianggap GOAT Argentina, mencapai target dalam delapan pertandingan berturut-turut antara 3 Desember 2022 dan 8 September 2023.
Haaland kini memiliki 32 gol atas namanya musim ini dalam 20 penampilan untuk klub dan negara. Dia hanya tidak mencetak gol dalam dua pertandingan - melawan Tottenham dan Aston Villa di Liga Premier.
Dia tidak akan bermain lagi untuk Norwegia sampai jeda internasional berikutnya pada Maret 2026. Jika laju luar biasa dalam mencetak gol ini dapat diperpanjang, maka itu akan terbawa ke babak final Piala Dunia - dengan Norwegia bersiap untuk membuat penampilan turnamen pertama mereka sejak Euro 2000.
